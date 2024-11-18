CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России

Пленарное заседание CNews FORUM 2024 открыл открытый диалог главы Минцифры Максута Шадаева с отраслью. Также было представлено 16 докладов. Крупнейшие заказчики рассказали о стоящих перед ними задачах и уже реализованных проектах. Разработчики предложили свои решения, способные стать достойной заменой продуктам ушедших иностранных вендоров. Несмотря на имеющиеся сложности, российский рынок ИТ растет значительно быстрее экономики в целом и успешно отвечает на стоящие вызовы.

Направления цифровой трансформации

Пленарное заседание CNews FORUM 2024 открыл диалог министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева с отраслью. Какая участь ждет владельцев объектов критической информационной инфраструктуры, которые не успели перейти на российские технологии к началу 2025 г.? Какие статьи расхода предусмотрены в новом нацпроекте «Экономика данных»? Зачем стране платформенная экономика? Участники форума получили ответы на эти вопросы «из первых уст». Министр также ответил на вопросы из зала — их могли задать все желающие.

Сегодня одним из приоритетов цифровизации является внедрение технологий искусственного интеллекта. Среди основных препятствий — отсутствие необходимой инфраструктуры и недостаток компетенций в этой новой области у федеральных и региональных органов государственной власти. Тем, кто готов активно работать в направлении внедрения ИИ, необходимо обеспечить возможность получать доступ к централизованной государственной инфраструктуре. И такая возможность существует. «Благодаря созданному регулированию, на «ГосТех» можно забирать данные из разных систем и безопасно их обрабатывать. А значит, «ГосТех» готов стать фундаментом для продвижения искусственного интеллекта в госуправлении», — говорит Алексей Козырев, вице – президент, директор департамента управления программой «ГосТех» «Сбера».

Мультитенантная мультивендорная платформа «ГосТех». Источник: Сбер, 2024

По его словам, уже определены приоритеты по созданию ИИ-сервисов в различных отраслях. При этом речь идет именно о региональных сервисах, подчеркнул Алексей Козырев. Полный список содержит около 30 решений на базе ИИ. В их числе опрос пациента при записи на прием к врачу, анализ успеваемости ученика, оценка качества ремонта дорог, оптимизация размещения остановок общественного транспорта и др. Первые сервисы появятся на «ГосТехе» уже в 2025 г. Кроме того, «Сбер» развивает собственные продукты на базе ИИ с возможностью вывода их на платформу «ГосТех» при поддержке государства для использования по модели MaaS.

«Сегодня российские компании решают две главные задачи — импортозамещения и цифровой трансформации, — напомнил Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров «Диасофт». — И на первый взгляд, они противоречат друг другу». На разработку нового импортонезависимого ПО требуются годы. На адаптацию Open Source продуктов — тоже годы. Еще одна проблема — объединение железа, системного и прикладного ПО. Для этого разработчики создают программно-аппаратные комплексы (ПАК). Но возникает проблема обслуживания — ведь ПАК содержит множество компонентов от разных разработчиков.

Выходом из сложившейся ситуации должен стать переход российской ИТ-индустрии на новые стандарты. В них должны быть описаны требования к функционалу, архитектуре, технологиям, организации производства продуктов, информационной безопасности, импортозамещению, ведению проектов и сопровождению. Александр Глазков уверен, что будущее — за компонуемой архитектурой, основой которой являются PBC (Packaged Business Capabilities) — независимые по коду и данным компоненты с ценной для бизнеса функциональностью, из которых в дальнейшем можно собирать любые решения.

Экосистема разработки Digital Q. Источник: Диасофт, 2024

Для создания решений на базе PBC он рекомендовал использовать созданную «Диасофт» экосистему разработки Digital Q. Доступ к ней для разработчиков предоставляется бесплатно, а монетизация осуществляется по факту использования готовых приложений.

Что предлагают российские вендоры

«Заказчики нередко говорят о том, что отечественные решения не соответствуют их требованиям. Под этим часто понимается не только функционал, но и все, к чему они привыкли — уровень сервиса, уверенность в вендоре, в том, что он будет развивать свой продукт, в наличии профильных специалистов», — напомнил Андрей Шарак, генеральный директор Lansoft. Lansoft — это объединение компаний, давно работающих на рынке. Сам Андрей Шарак почти 20 лет работал в SAP и принес в Lansoft полученный там опыт.

Компания предлагает полный спектр решений, необходимых крупным заказчикам, — от бюджетирования, управления предприятием, организации работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления аналитических отчетов, всего более 35 программных продуктов. В ближайших планах — дальнейшее расширение предложения путем приобретения все новых и новых компаний. Андрей Шарак отметил, что одним из самых востребованных сегодня продуктов является типовое рабочее место, благодаря которому при замене корпоративных систем пользователи продолжают работать в привычном интерфейсе.

Инфраструктурные решения

«Скала^р» уже 10 лет разрабатывает программно-аппаратные комплексы на базе различного технологического стека. Компания всегда ориентировалась на лидеров рынка, таких как Amazon, Google, Rackspace. «Инфраструктура крупного заказчика должна быть построена по модульному принципу и предоставлять IaaS, PaaS, DBaaS услуги по запросу пользователей. При этом необходима сквозная система управления», — говорит Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р». Именно такую платформу предлагает его компания.

Облачная модульная платформа «Скала^р». Источник: Скала^р, 2024

Помимо этого, «Скала^р» постоянно работает над созданием новых перспективных решений, таких как машины искусственного интеллекта, виртуализации, баз данных. В портфеле компании также есть отраслевые решения, например, ПАК для банков. Задачами ближайшего будущего Виктор Урусов видит развитие перспективных технологий, таких как компонуемая ИТ-инфраструктура и программно-определяемое оборудование.

Российский рынок виртуализации растет двузначными темпами. По итогам 2023 г. более 60% приходится на топ-3 игроков. 36% занимают решения «Базис». По мнению Ивана Ермакова, коммерческого директора «Базис», в ближайшие годы рынок ждет консолидация. Развитию рынка способствуют тренды на переход к программному управлению и контролю инфраструктуры, поддержке альтернативных процессорных платформ, интеллектуальной аналитике и обработке данных, переход на программно-определяемые решения.

Экосистема «Базис». Источник: Базис, 2024

Иван Ермаков подробно рассказал о тренде перехода на программно-определяемые решения. Спрос на использование cloud native и микросервисной разработки увеличился на 300%, 30% компаний уже перешли на распределенную архитектуру вместо вертикально-масштабируемой. «Базис» предлагает все необходимое для ее создания. Его экосистема состоит из базового слоя, который является полноценной альтернативой решениям VMWare и Microsoft, и комплементарного слоя, покрывающего любые потребности заказчиков. Кроме того, компания самостоятельно разрабатывает инфраструктурные решения, такие как система резервного копирования, ИБ-модуль и т.д.

Существует четыре модели облаков — публичное, частное, гибридное и отчуждаемое. Все эти модели можно реализовать в «Т1 Облаке». Компания предлагает множество сервисов — IaaS, PaaS, SaaS, SecaaS. «На каждом уровне инфраструктуры нужны собственные меры информационной безопасности, больше всего — на уровне сети и инфраструктуры», — говорит Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «Т1 Облако».

ИБ на разных уровнях инфраструктуры. Источник: Т1 Облако, 2024

Базовый состав услуг SecaaS включает в себя физическую защиту оборудования (СКУД, видео и т. д.), георезервирование и резервирование каналов связи, повышенный SLA, круглосуточный мониторинг, меры защиты на уровнях в рамках ЗО и повышенные компетенции в применяемых ИТ. Защищенное публичное Т1 облако соответствует стандарту TIER III, георезервирование возможно в 4 ЦОДах, оно полностью импортонезависимое и имеет все необходимые сертификаты.

Российские СУБД

Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Pro, начал свое выступление с обсуждения отстранения российских разработчиков от работы над ядром Linux. «Для России это еще один толстый намек на необходимость технологического суверенитета», — говорит он. С PosgreSQL ситуация другая: там нет Linux Foundation, код принадлежит сообществу, а вклад россиян в его разработку значительно больше. Например, Postgres Pro занимает 2-4 место в списке разработчиков.

Что делает Postgres Pro для PostgreSQL. Источник: Postgres Pro, 2024

Компания самостоятельно создала несколько новых продуктов: Shardman, Proxima, PGPRO_PWR, Adaptive Query Optimizer (AQO), Adaptive Query Executor (AQE, Replan), SR_plan. Также в Postgres Pro появились новые сервисы управляемости и администрирования, безопасности и доступности.

Тему российских СУБД продолжил Иван Глухов, исполнительный директор «СберТех». Platform V Pangolin — это реляционная база данных на базе PostgreSQL. При ее создании использовался комплексный подход — она объединяет дисковую СУБД, хранилище аналитических данных, системы мониторинга и сопровождения, управления кластерами, поиска по данным, логической репликации, брокер сообщений, поддерживает in-memory работу с данными.

Комплексный подход. Источник: СберТех, 2024

«СберТех» развивает Platform V Pangolin с 2019 г. Это основная СУБД в «Сбере». Она используется в системах уровня mission critical и в системах c высоким уровнем критичности, работающих в режиме 24/7/365. На ней отлично работает «1С». Разработана методика миграции на Platform V Pangolin с других СУБД. Создана графическая консоль управления СУБД Platform V Kintsugi для облегчения процесса сопровождения, мониторинга и диагностики — она способна работать не только с Pangolin, но и с любыми форками PosgreSQL. А Platform V GraDeLy является эффективным ETL-инструментом для работы с данными.

Российские ERP

О самой известной отечественной ERP рассказал Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «Фирмы 1С». Компания развивает свои решения в соответствии с требованиями крупных заказчиков. «Ведется реальная работа по развитию платформы «1С», PostgreSQL и КИП при тесном взаимодействии с НЦК ИСУ. Это делается для того, чтобы бывшие пользователи SAP получили более-менее адекватный технологический аналог. Мы не копируем решения SAP, а делаем лучше», — говорит Алексей Нестеров. В качестве примера он привел успешное нагрузочное тестирование с работой 12 000 одновременных пользователей в «1С:ERP Управление предприятием» с использованием СУБД PostgreSQL от 1С на операционной системе Linux.

Пример целевой монолитно-модульной архитектуры на базе расширенной «1С:Корпорации». Источник: 1С, 2024

Компания предлагает комплекс решений для цифровизации управления бизнесом, для замещения зарубежных систем «1С: Корпорация». Система имеет композитную архитектуру — входящие в его состав модули интегрированы через шину. А значит, можно замещать иностранные решения постепенно. 1С постоянно расширяет список сервисов. Так, в августе 2024 г. появился новый сервис автоматической сверки первичных банковских документов и счетов-фактур «1С: Сверка 2.0», к нему уже подключены более 30 000 контрагентов. Также в октябре 2024 г. стала доступна «1С: Автоматизированная банковская система».

«При разработке Global ERP мы изначально ориентировались на потребности крупных заказчиков как в области функционала, так и по показателям устойчивости работы в условиях высокой нагрузки», — говорит Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP. Global ERP — это модульное решение. Также существуют отраслевые сборки. Максимум функционала доступно прямо «из коробки».

Функционал Global ERP. Источник: Global ERP, 2024

Архитектура системы позволяет строить высоко производительные отказоустойчивые решения, поддерживает горизонтальное масштабирование путем развертывания дополнительных серверов приложений, управляемых консолью кластера и балансировщиком нагрузки. Платформа системы содержит мощный набор сервисов, востребованных у корпоративных заказчиков, таких как работа в браузере, мобильные приложения, визуальный редактор бизнес-процессов, открытый код и инструменты разработчика, искусственный интеллект и др.

Дмитрий Аникин поделился кейсами внедрения Global ERP как альтернативы SAP в одной из крупнейших нефтяных компаний и альтернативы Oracle EBS в одной из крупнейших химических компаний.

Цифровые потребности лидеров рынка

«Уверен, что разработчикам будет полезно узнать о реальных потребностях заказчиков», — начал свое выступление Дмитрий Цыганков, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК. Он поделился своим видением существующих на рынке трендов. Первый — обособление. «Когда-то мы думали, что мир един, пользовались иностранными продуктами и даже не предполагали, что их разработчики могут отказаться с нами работать. Сейчас все изменилось. Но мы очень быстро создаем собственные решения», — говорит Дмитрий Цыганков. Второй тренд — фокусирование. Еще недавно можно было запустить проект с непонятной экономической эффективностью, сегодня она тщательно просчитывается.

Третий тренд — нехватка ИТ-специалистов. Четвертый — борьба HR-ресурсов. Бигтехи могут позволить себе привлекать лучших специалистов высокими зарплатами, главный козырь остальных — корпоративная культура. И пятый тренд — внедрения искусственного интеллекта. Например, в ГК ФСК за 2024 г. в строй поставили 28 программных роботов, ввели в работу 4 ИИ-сервиса.

Продолжил тему Николай Галкин, директор департамента ИТ компании «Кофемания». Он рассказал о проблемах, с которыми сталкивается компания. Главная — это проблема с поиском и удержанием квалифицированного персонала. «Это не новая проблема, но настолько тяжелой ситуации с подбором персонала, причем на всех уровнях — и линейных сотрудников, и менеджмент, и топ-менеджмент — мы не испытывали никогда за последние 20 лет», — говорит он.

Вторая проблема — технологическое устаревание и необходимость замены аппаратного и программного обеспечения. При этом отечественные решения далеко не всегда обладают полным функционалом и не могут полностью заменить зарубежные аналоги, да и уровень поддержки пока еще оставляет желать лучшего. Третья — необходимость усиления информационной безопасности. И четвертая — рост стоимости оборудования в 3-4 раза, которая прямо влияет на планы по модернизации инфраструктуры компании.

Дмитрий Аникин , директор по развитию Global ERP: При разработке Global ERP мы изначально ориентировались на потребности крупных заказчиков как в области функционала, так и по показателям устойчивости работы в условиях высокой нагрузки Дмитрий Цыганков , вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК : Уверен, что разработчикам будет полезно узнать о реальных потребностях заказчиков Николай Галкин , директор департамента ИТ компании « Кофемания »: Отечественные решения далеко не всегда обладают полным функционалом и не могут полностью заменить зарубежные аналоги, да и уровень поддержки пока еще оставляет желать лучшего Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР: Главная цель — снижение себестоимости и повышение качества продукции в интересах клиентов и потребителей, замена импортного сырья на российское Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АЛРОСА : В процессе импортозамещения мы стремимся не повторять архитектуру импортных решений, а внедрять новое с учетом развития технологий, в том числе пересматривать бизнес-процессы Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям FESCO : Все бизнес-процессы FESCO интегрированы с внутренними процессами подрядчиков, что дает возможность существенно сократить сроки доставки Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям группы «Илим»: В нашей отрасли все оборудование и ПО — импортные, и пока никто из российских вендоров не может предложить нам альтернативу Алексей Нестеров , директор по ERP-решениям «Фирмы 1С»: Мы не копируем решения SAP, а делаем лучше Дмитрий Цыганков, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК: Уверен, что разработчикам будет полезно узнать о реальных потребностях заказчиков. Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: При разработке Global ERP мы изначально ориентировались на потребности крупных заказчиков как в области функционала, так и по показателям устойчивости работы в условиях высокой нагрузки

Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР, отметила, что цифровая трансформация необходима для повышения эффективности сквозных процессов, перехода к принятию решений на основе данных, развития сотрудников через участие в проектах, создания цифрового суверенитета и поддержки перехода на новую отраслевую модель бизнеса.

В СИБУРе активно внедряются цифровые решения на базе ИИ, и их использование приносит реальный экономический эффект. Например, рекомендательная модель прогноза цен на ключевые продукты, производимые СИБУР, помогает более точно спланировать материальные потоки, переориентировав их на более премиальные рынки. Эффект от ее внедрения составляет более 540 млн руб. в год. А рекомендательная система, анализирующая внешние источники и справочники, определяющая структуру потребления потенциальных клиентов, и, в случае наличия продуктов, производимых СИБУРом, формирующая воронку лидов, приносит дополнительно более 350 млн руб. в год.

Cовместная разработка индустриального ПО. Источник: СИБУР, 2024

В рамках работы в отраслевом комитете СИБУР объединился с другими компаниями для совместной разработки российского индустриального ПО. Также компания создает сервисы для клиентов и развивает отраслевую кооперацию — делятся данными с партнерами и совместными усилиями оптимизируют бизнес-процессы. Главная цель — снижение себестоимости и повышение качества продукции в интересах клиентов и потребителей, замена импортного сырья на российское.

«В процессе импортозамещения мы стремимся не повторять архитектуру импортных решений, а внедрять новое с учетом развития технологий, в том числе пересматривать процессы в случае необходимости. При формировании плана замещения соблюдаем баланс между бизнес-потребностями и технологической независимостью», — говорит Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АЛРОСА.

Примеры импортозамещения. Источник: АЛРОСА, 2024

Однако компания сталкивается с целым рядом ограничений, таких как несовместимость отечественных решений между собой, жесткий подход регуляторов к импортозамещению госкомпаний, в том числе к безопасности решений, длительные сроки поставки оборудования, рост финансовой нагрузки на поддержку двух систем на период перехода. Тем не менее, по мнению Вадима Желтухина, импортозамещение — это возможность повышения эффективности производства, оптимизации бизнес-процессов, внедрения новых технологий вместо устаревших. Оно оказывает позитивное влияние на становление российского рынка ИТ.

Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям FESCO, рассказал о цифровой трансформации транспортной компании. Предметом гордости является мобильное приложение My.Fesco, с помощью которого можно быстро удобно оформить перевозку и контролировать доставку груза. Также компания принимает участие в создании государственной транспортно-логистической платформы. Все бизнес-процессы FESCO интегрированы с внутренними процессами подрядчиков, что дает возможность существенно сократить сроки доставки.

Также компания создала цифрового двойника Владивостокского морского торгового порта — единый центр по контролю и анализу данных порта с возможностью подключения элементов ИИ. На основе больших языковых моделей созданы сервисы, позволяющие оказывать экспертную помощь в сложных предметных областях. Например, помощник клиентского менеджера ускоряет поиск информации для ответа на вопросы клиента о грузе и сам отвечает на типовые вопросы. Помощник экспедитора помогает в принятии решения о включении груза в букинг на конкретное судно.

Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям группы «Илим», напомнила, что лесопереработка — одна из отраслей, по которой серьезно ударили санкции. «Многие ИТ-компании говорят, что могут все. Но в нашей отрасли все оборудование и ПО — импортные, и пока никто из российских вендоров не может предложить нам альтернативу», — говорит она.

Повышение ставки рефинансирования означает, что основным критерием выбора становятся показатели экономической эффективности проекта. IRR (Internal rate of return – внутренняя норма доходности) должен превышать 25%. И скоро он поднимется еще выше. «И когда к нам приходят представители ИТ-компаний – без этой цифры все остальное уже не интересно, – рассказывает Ирина Пирогова. – Проекты должны приносить не только хайп, но и реальный экономический эффект. Пока мы нашли только одну компанию, которая готова идти с нами в какую-то конгломерацию, которая готова не за наш счет вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а нести такие же риски, как и мы, в случае неудачного выполнения пилотного проекта».

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 человек. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.





































