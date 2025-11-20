Заказать мероприятие

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

CNews приглашает принять участие в конференции «Современные контакт-центры 2025», которая состоится 4 декабря.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Рынок контакт-центров

  • Как развивается рынок контакт-центров?
  • Как компании борются с текучкой операторов?
  • Какие задачи уже решает ИИ?
  • Какие функции можно будет передать ИИ в будущем?
  • Особенности корпоративного контакт-центра?
  • Каким должен быть аутсорсинговый контакт-центр?

Технологии для контакт-центров

Проекты и кейсы

  • Как снизить нагрузку на операторов?
  • Как сделать контакт-центр прибыльным?
  • Какие процессы выгоднее передать ИИ?
  • Что могут LLM?
  • Как оценить эффективность работы КЦ?
  • Как привлечь и удержать операторов?

Подтвержденные спикеры:

Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;
Николай Ананьев, начальник управления клиентских коммуникаций, «Росгосстрах»;
Евгения Ковалева, начальник управления развития медицинских услуг и сервиса, ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА РФ;
Наталья Бондарь, CPO «Яндекс Нейросаппорт»;
Екатерина Филиппская, директор Департамента поддержки клиентов, «Лига ставок»;
Алексей Хохлов, «Современные коммуникационные технологии»;
Артур Муравьёв, руководитель направления внешних коммуникаций, ReStaff;
Сергей Берников, начальник отдела поддержки развития КЦ, «Ингосстрах»;
Светлана Исаева, руководитель Клиентской службы, ЦИАН;
Ольга Покатаева, директор по автоматизации клиентских коммуникаций, DM Solutions;
Геннадий Гребеник, CDTO, «Фора банк».

Подробная информация на сайте мероприятия.

