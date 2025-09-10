Заказать мероприятие

Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться.

https://www.sberbank.com/promo/kandinsky/ Источник:

CNews приглашает принять участие в Форуме 18 сентября 2025 г. «Технологии искусственного интеллекта».

Внедрение искусственного интеллекта — главный технологический тренд последних лет. Его применение должно привести к росту производительности труда, упрощению множества процессов, снижению непроизводительных затрат. Государство выделяет немалые средства на поддержку ИИ-проектов и подготовку специалистов в этой сфере. Однако с точки зрения законодательства применение ИИ пока недостаточно отрегулировано, что приводит к серьезным проблемам доверия к технологии, в особенности с точки зрения ее безопасности. Тем не менее, компании запускают проекты внедрения ИИ и заявляют об ощутимых преимуществах его использования.

Подробная информация на сайте форума.

В рамках форума пройдет вручение премии CNews AI AWARDS 2025.

С докладами выступят:

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Антон Анищенко, член Правления, Почта Банк;
Сергей Карпович, Chief Data Scientist, Портал «Рамблер»;
Николай Ксензик, начальник управления, Управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, Группа «ЕвроХим»;
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа, «Европейская Медиа Группа»;
Илья Кананыкин, директор,« Ассоциация больших данных»;
Владимир Тарасов, вице-президент, «Ренессанс Страхование»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;
Роман Мезенцев, ИТ-директор, Почта Банк;
Владимир Кресюн, ИТ-директор, «Тануки»;
Карина Садова, руководитель направления ИИ, Х5 Digital;
Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, «Корпорация Туризм.РФ»;
Сергей Сенчушкин, директор по инновационным проектам, РЖД ЦПР;
Александр Чесалов, эксперт в области ИИ, профессор РАОиФН им. М.В. Ломоносова, член Российской ассоциации искусственного интеллекта, член совета НААП;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, ГК «Москабельмет»;
Андрей Коптелов, исполнительный директор, Департамент корпоративной архитектуры, Сбербанк;
Вячеслав Истин, директор по ИТ, Кондитерское объединение «Любимый Край»;
Кирилл Волтегирев, руководитель департамента цифровизации производства, «ЕвроХим»;
Артур Ишмаев, руководитель отдела внедрения и развития нейросетей, «ПИК»;
Алексей Коваль, главный редактор, «Телеканал 360»;
Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных, Ozon Банк;
Вадим Мещеряков, ИТ-лидер развития CRM систем, Альфа-Банк;
Валерий Сидоренко, генеральный директор, Интериум. Руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России;
Михаил Божор, директор, руководитель практики цифрового права, «Афонин, Божор и партнеры»;
Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа, ГК ФСК;
Иван Сиденко, управляющий директор, Re:evolution;
Роман Шарай, дизайнер AI-Ассистента, Точка Банк;
Тимур Шарапудинов, CTO, руководитель отдела разработки, сооснователь Tooba;
Борис Богоутдинов, управляющий партнер, «2Б Диалог».

Основные темы к обсуждению:

Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»

  • Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
  • Какие сложности возникли в ходе внедрения?
  • Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
  • Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?

Пленарное заседание

  • Как развивается российский рынок ИИ?
  • Как государство поддерживает внедрение ИИ?
  • Какие задачи можно доверить ИИ?
  • Какие технологии ИИ наиболее востребованы?
  • Где взять данные для обучения ИИ?
  • Как научиться извлекать прибыль из ИИ?
  • Насколько безопасен ИИ?
  • Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?
  • ИИ как инструмент разработчиков.
  • Как ИИ помогает обучать персонал?
  • Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?

Секции:

ИИ в финансах и страховании

  • Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.
  • ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.
  • Какие рутинные операции можно передать ИИ?
  • Можно ли доверить ИИ комплаенс?
  • Рекомендательные системы в финансовом секторе.
  • ИИ-решения для обработки документов.
  • ИИ на службе информационной безопасности.
  • Можно ли верить ИИ?
  • ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством.
  • Как заработать деньги с помощью ИИ?

ИИ в производственных отраслях

  • Как ИИ помогает превратить данные в ценность?
  • Какие отраслевые решения представлены на рынке?
  • ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.
  • ИИ-контроль производственной безопасности.
  • Предиктивная аналитика на базе ИИ.
  • Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.
  • Умная логистика и управление поставками.
  • Как ИИ помогает работать с клиентами?
  • HR-инструменты на базе ИИ.
  • Цифровые сотрудники в производственных компаниях.

ИИ в торговле и сервисе

  • Как ИИ помогает увеличивать объем продаж?
  • Цифровой продавец — реально ли это?
  • ИИ как инструмент прогнозирования спроса.
  • ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов.
  • Как ИИ помогает организовать логистику и доставку?
  • Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услуг?
  • Обучение линейного персонала с помощью ИИ.
  • ИИ в креативной индустрии.
  • ИИ и умный магазин.
  • Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект.