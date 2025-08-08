Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября

Источник: CNews приглашает принять участие в Форуме 18 сентября 2025 г. «Технологии искусственного интеллекта».

Внедрение искусственного интеллекта — главный технологический тренд последних лет. Его применение должно привести к росту производительности труда, упрощению множества процессов, снижению непроизводительных затрат. Государство выделяет немалые средства на поддержку ИИ-проектов и подготовку специалистов в этой сфере. Однако с точки зрения законодательства применение ИИ пока недостаточно отрегулировано, что приводит к серьезным проблемам доверия к технологии, в особенности с точки зрения ее безопасности. Тем не менее, компании запускают проекты внедрения ИИ и заявляют об ощутимых преимуществах его использования.

В рамках форума пройдет вручение премии CNews AI AWARDS 2025.

С докладами выступят:

Николай Ксензик, начальник управления, управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, «Группа ЕвроХим»;

Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;

Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа, «Европейская Медиа Группа»;

Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»;

Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;

Роман Мезенцев, ИТ-директор, «Почта Банк»;

Владимир Кресюн, ИТ-директор, «Тануки»;

Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, «Корпорация Туризм.РФ»;

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям, «ГК Москабельмет»;

Кирилл Волтегирев, руководитель департамента цифровизации производства, «ЕвроХим»;

Алексей Коваль, главный редактор, «Телеканал 360»;

Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных, Ozon Банк;

Вадим Мещеряков, ИТ-лидер развития CRM систем, Альфа-Банк;

Валерий Сидоренко, генеральный директор, «Интериум»; руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию дипфейков Общественного совета при Минцифры России;

Михаил Божор, директор, руководитель практики цифрового права, «Афонин, Божор и партнеры»;

Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа, «ГК ФСК»;

Иван Сиденко, управляющий директор, Re:evolution;

Роман Шарай, дизайнер AI-Ассистента, «Точка Банк»;

Тимур Шарапудинов, CTO, руководитель отдела разработки, сооснователь Tooba;

Борис Богоутдинов, управляющий партнер, «2Б Диалог».

Основные темы к обсуждению:

Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»

Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?

Какие сложности возникли в ходе внедрения?

Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?

Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?

Пленарное заседание

Как развивается российский рынок ИИ.

Как государство поддерживает внедрение ИИ.

Какие задачи можно доверить ИИ.

Какие технологии ИИ наиболее востребованы?

Где взять данные для обучения ИИ?

Как научиться извлекать прибыль из ИИ?

Насколько безопасен ИИ.

Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?

ИИ как инструмент разработчиков.

Как ИИ помогает обучать персонал.

Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?

Секции:

ИИ в финансах и страховании

Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.

ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.

Какие рутинные операции можно передать ИИ?

Можно ли доверить ИИ комплаенс?

Рекомендательные системы в финансовом секторе.

ИИ-решения для обработки документов.

ИИ на службе информационной безопасности.

Можно ли верить ИИ?

ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством

Как заработать деньги с помощью ИИ?

ИИ в производственных отраслях

Как ИИ помогает превратить данные в ценность.

Какие отраслевые решения представлены на рынке.

ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.

ИИ-контроль производственной безопасности.

Предиктивная аналитика на базе ИИ.

Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.

Умная логистика и управление поставками.

Как ИИ помогает работать с клиентами.

HR-инструменты на базе ИИ.

Цифровые сотрудники в производственных компаниях.

ИИ в торговле и сервисе