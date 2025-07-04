Премия в области искусственного интеллекта «CNews AI Awards 2025» будет вручена 18 сентября

Приглашаем вас принять участие в премии «CNews AI Awards 2025», которая состоится 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта».
Открыт прием заявок на премию «CNews AI Awards 2025», которая пройдет 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта».
Узнать подробные условия и подать заявку можно на сайте премии
Искусственный интеллект — безусловный тренд последнего времени. С его использованием связывают большие надежды. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. ИИ принесет экономике России 11,6 трлн руб., а к 2035 г. — уже 46,5 трлн руб.
Еще недавно использование ИИ было доступно только самым инновационным компаниям. Сегодня технологию применяют организации всех отраслей и масштабов: от государственных до коммерческих, от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций. Появляется все больше кейсов, свидетельствующих об эффективности внедрения ИИ в самые разные бизнес-процессы.
Основные темы форума «Технологии искусственного интеллекта»:
Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»
- Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?
- Какие сложности возникли в ходе внедрения?
- Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?
- Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?
Пленарное заседание
- Как развивается российский рынок ИИ?
- Как государство поддерживает внедрение ИИ?
- Какие задачи можно доверить ИИ?
- Какие технологии ИИ наиболее востребованы?
- Где взять данные для обучения ИИ?
- Как научиться извлекать прибыль из ИИ.
- Насколько безопасен ИИ.
- Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?
- ИИ как инструмент разработчиков.
- Как ИИ помогает обучать персонал.
- Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?
Секции:
ИИ в финансах и страховании
- Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.
- ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.
- Какие рутинные операции можно передать ИИ?
- Можно ли доверить ИИ комплаенс?
- Рекомендательные системы в финансовом секторе.
- ИИ-решения для обработки документов.
- ИИ на службе информационной безопасности.
- Можно ли верить ИИ?
- ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством.
- Как заработать деньги с помощью ИИ.
ИИ в производственных отраслях
- Как ИИ помогает превратить данные в ценность.
- Какие отраслевые решения представлены на рынке?
- ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.
- ИИ-контроль производственной безопасности.
- Предиктивная аналитика на базе ИИ.
- Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.
- Умная логистика и управление поставками.
- Как ИИ помогает работать с клиентами.
- HR-инструменты на базе ИИ.
- Цифровые сотрудники в производственных компаниях.
ИИ в торговле и сервисе
- Как ИИ помогает увеличивать объем продаж.
- Цифровой продавец — реально ли это?
- ИИ как инструмент прогнозирования спроса.
- ИИ-инструменты привлечения и удержания клиентов.
- Как ИИ помогает организовать логистику и доставку.
- Как ИИ меняет подход к продвижению товаров и услу.
- Обучение линейного персонала с помощью ИИ.
- ИИ в креативной индустрии.
- ИИ и умный магазин.
- Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект.