Премия в области искусственного интеллекта «CNews AI Awards 2025» будет вручена 18 сентября

Приглашаем вас принять участие в премии «CNews AI Awards 2025», которая состоится 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта».

Открыт прием заявок на премию «CNews AI Awards 2025», которая пройдет 18 сентября в рамках форума «Технологии искусственного интеллекта».

Узнать подробные условия и подать заявку можно на сайте премии

Искусственный интеллект — безусловный тренд последнего времени. С его использованием связывают большие надежды. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. ИИ принесет экономике России 11,6 трлн руб., а к 2035 г. — уже 46,5 трлн руб.

Еще недавно использование ИИ было доступно только самым инновационным компаниям. Сегодня технологию применяют организации всех отраслей и масштабов: от государственных до коммерческих, от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций. Появляется все больше кейсов, свидетельствующих об эффективности внедрения ИИ в самые разные бизнес-процессы.

Основные темы форума «Технологии искусственного интеллекта»:

Круглый стол «Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект»

Какие ожидания вы связывали с внедрением ИИ?

Какие сложности возникли в ходе внедрения?

Все ли запущенные проекты удалось довести до конца?

Оправдались ли ваши ожидания от внедрения ИИ?

Пленарное заседание

Как развивается российский рынок ИИ?

Как государство поддерживает внедрение ИИ?

Какие задачи можно доверить ИИ?

Какие технологии ИИ наиболее востребованы?

Где взять данные для обучения ИИ?

Как научиться извлекать прибыль из ИИ.

Насколько безопасен ИИ.

Как мотивировать сотрудников использовать ИИ?

ИИ как инструмент разработчиков.

Как ИИ помогает обучать персонал.

Какие ИИ-модели будут востребованы в будущем?

Секции:

ИИ в финансах и страховании

Основные сферы применения ИИ в финансовом секторе.

ИИ как инструмент повышения качества клиентского сервиса.

Какие рутинные операции можно передать ИИ?

Можно ли доверить ИИ комплаенс?

Рекомендательные системы в финансовом секторе.

ИИ-решения для обработки документов.

ИИ на службе информационной безопасности.

Можно ли верить ИИ?

ИИ-инструменты борьбы с финансовым мошенничеством.

Как заработать деньги с помощью ИИ.

ИИ в производственных отраслях

Как ИИ помогает превратить данные в ценность.

Какие отраслевые решения представлены на рынке?

ИИ-инструменты мониторинга качества продукции.

ИИ-контроль производственной безопасности.

Предиктивная аналитика на базе ИИ.

Оптимизация процессов и планирования с помощью ИИ.

Умная логистика и управление поставками.

Как ИИ помогает работать с клиентами.

HR-инструменты на базе ИИ.

Цифровые сотрудники в производственных компаниях.

ИИ в торговле и сервисе