Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Источник: CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры в России».

Регистрация по ссылке.

Ситуационные центры в России.

Как изменился спрос на решения для ситуационных центров в последние годы?

СЦ федеральных ведомств.

СЦ региональных органов власти.

СЦ крупных корпораций.

СЦ как инструмент обеспечения безопасности.

Современный конгресс-холл.

Современные диспетчерские.

Технологии и решения.

Какое оборудование необходимо СЦ?

Как сделать информацию наглядной?

Коммуникационные решения.

Системы анализа и прогнозирования.

Системы поддержки принятия решений.

Безопасность как необходимое условие работы СЦ.

Что может искусственный интеллект?

СЦ и задача импортозамещения.

Успешные кейсы.

Создаем ситуационный центр: кейсы .

Подводные камни создания СЦ: делимся опытом.

Задачи СЦ — примеры решения.

Эффективные решения для современного СЦ.

Как обосновать затраты на создание СЦ?

Докладчики:

Виктор Аристов, директор, Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» (ГВЦ).

Николай Ильин, модератор, Заместитель начальника УИС, Спецсвязь ФСО России.

Александр Манин, начальник информационно-аналитического отдела Службы безопасности полетов, Минобороны России.

Елена Антипина, руководитель Межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности региональных центров управления.

Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра, ЦЭМИ РАН.

Алексей Крицкий, Board Advise, LSR Group и др.

Приглашены к выступлению:

Алексей Павлов, руководитель подразделения Главного управление МЧС России по Тульской области.

Рустем Гильманов, начальник управления информационных технологий, «Газпромнефть НТЦ».

Юрий Горлач, директор, Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.

Николай Чепкасов, руководитель Главного центра ИТ войск национальной гвардии России.

Максим Тимофеев, заместитель директора по эксплуатации и развитию информационно-технических комплексов ОСЧС, Ситуационно-Кризисный Центр Росатома.

Владимир Баженов, руководитель СЦ, ЦОДД Москвы.

Виктор Веревкин, старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения деятельности, Ситуационный центр МВД России.

Александр Заверячев, начальник управления организационного развития и информационных технологий, Роскомнадзор.

Дмитрий Темнов, директор Департамент цифрового развития и информационных технологий, Министерство здравоохранения России.

Сергей Николов, начальник Ситуационного центра Росавтодора.

Николай Ильин, заместитель начальника Управления ИС Службы специальной связи и информации, ФСО России.

Вячеслав Кудряшов, исполнительный директор ситуационного центра Сбербанка.

Руслан Кобелев, начальник Центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (ЦЧС), СЦ РЖД.

Отчет Ситуационные центры 2024.

С вопросами обращайтесь к Татьяне Крестьяновой, руководителю проектов CNews Conferences. Телефон +7(495)500-00-36, меню 9 доб. 404, tkrestyanova@itzconf.ru.