CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная...

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы. Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Подробная информация на сайте

Среди докладчиков на данный момент:

•Татьяна Пенетова, Менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group

•Султан Нурутдинов, Директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет

•Роман Капля, Ведущий специалист, ФГБУ НИИ РАДИО

•Александр Ефремов, Заместитель технического директора, ПРОТЕЙ Ай-Ти – Инжиниринг

•Сергей Костюк, Советник заместителя Председателя Правления, Московский Кредитный Банк

•Роман Хлиманенко, Директор, Verbosity

•Артем Спинул, Исполнительный директор, eXpress

•Алексей Лапшин, Руководитель отдела коммуникационных платформ, Т-Банк

•Роман Романов, Глава центра программных разработок, САТЕЛ

•Александр Койло, Коммерческий директор, Plentystars

•Александр Попов, Директор направления Департамента по работе с малыми и средними предприятиями, Ростелеком

•Виктор Серебряков, Директор по развитию бизнеса, CommuniGate Pro

•Петр Щеглов, Директор по продуктам, VK WorkSpace

•Александр Шикинов, Директор по продажам, Манго Телеком

•Александр Рытиков, Директор продуктового офиса телефонии, Ростелеком

•Владислав Прокопович, Директор по цифровой трансформации бизнеса, Arlift

Основные темы конференции

Российский рынок UC

• Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций

• Как изменилась доля российских решений

• Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные

• Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО

• Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций

Основные технологии

• Омниканальные коммуникации

• Как организовать корпоративную связь

• ВКС как необходимый атрибут современной компании

• От публичных к корпоративным мессенджерам

• Голосовые роботы и чат-боты

• Облачные решения

• Безопасность унифицированных коммуникаций

• Приложения для совместной работы

• Интеграция UC с корпоративными приложениями

• Виртуализация UC

Проекты и кейсы

• Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций

• Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом

• Облачные коммуникации — плюсы и минусы

• Миграция на отечественное решение — практический кейс

• Над чем еще надо поработать отечественным вендорам

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей