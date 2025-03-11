Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Еще недавно ситуационные центры воспринимались в первую очередь как центры мониторинга. Однако инструменты интеллектуализации дают возможность сделать их полноценными участниками процесса анализа и прогнозирования ситуации, средствами поддержки принятия решений. И, конечно, они должны строиться исключительно на базе российских решений. О том, как развиваются ситуационные центры в России, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Ситуационные центры 2025».

Как создавались ситуационные центры

«30 лет назад все говорили об аппаратных средствах в ситуационных центрах, затем об аналитике. Сейчас настало время внедрения интеллектуальных инструментов», — открыл конференцию «Ситуационные центры 2025» ее модератор Николай Ильин, заслуженный деятель науки РФ. Он напомнил, что в России создана государственная система ситуационных центров (СЦ), работающих по единому регламенту.

Система распределенных ситуационных центров

Первый СЦ был создан в 1996 г. для Президента России. В апреле 2021 г. появился Координационный центр Правительства РФ — в нем широко используются аналитические инструменты. СЦ есть практически у всех федеральных органов исполнительной власти, в госкорпорациях. Главная задача — научиться извлекать данные из накопленной в них информации.

В регионах создаются СЦ губернатора, Центры управления регионом, СЦ АПК «Безопасный город» и т.д. В некоторых регионах создано несколько СЦ, например, в Санкт-Петербурге их 12, — конечно, их нужно объединять. И настало время переходить от анализа ситуации к прогнозированию событий, уверен Николай Ильин.

Николай Ильин , заслуженный деятель науки РФ, модератор конференции: 30 лет назад все говорили об аппаратных средствах в ситуационных центрах, затем об аналитике. Сейчас настало время внедрения интеллектуальных инструментов Елена Антипина, руководитель Межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности РЦУ, генеральный директор Института государственно-частного планирования: Государственно-частное планирование позволяет выстроить систему социально-экономических взаимоотношений, которая обеспечивает согласованность федеральных, региональных, муниципальных и частных приоритетов на прочном экономическом фундаменте на принципах государственно-частного партнерства Максим Мельников, BDM Open Vision: Ситуационные центры должны строиться исключительно на российских решениях Николай Щербак, руководитель службы технической поддержки EliteBoard: Наша компания предлагает любые дисплеи — от бюджетных до premium-класса Сергей Малютенков, генеральный директор «Император техно»: Практически все компании имеют системы безопасности, видеонаблюдения и т.д. Однако данные из них используются только тогда, когда произойдет ЧП Илья Гусаков, менеджер по продажам профессиональных решений «Forsite Суперкомпьютеры»: Сложность и разнородность ИТ-инфраструктуры усложняют работу оператора, приводя к ошибкам и затратам Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН: СЦ ЦЭМИ РАН преобразован в Центр научной компетенции Роман Журин, руководитель Ситуационного центра банка ВТБ: Многие до сих пор думают, что СЦ не нужны. Однако, когда речь идет о большом банке, без ситуационного центра не обойтись Николай Ильин, заслуженный деятель науки РФ , модератор конференции: 30 лет назад все говорили об аппаратных средствах в ситуационных центрах, затем об аналитике. Сейчас настало время внедрения интеллектуальных инструментов Участники организованной CNews Conferences конференции «Ситуационные центры 2025»

Елена Антипина, руководитель Межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности РЦУ, генеральный директор Института государственно-частного планирования (оператор МРГ РЦУ), рассказала о большой работе, которая сейчас идет по трансформации ситуационных центров правительств субъектов РФ в региональные центры управления для обеспечения комплексного развития и безопасности регионов. Под региональным центром управления в данном случае понимается штатный орган при высшем должностном лице и/или высшем исполнительном органе власти региона, размещенный в специально оборудованных помещениях, оснащенных отечественными программно-аппаратными комплексами и информационно-аналитическими системами, осуществляющий свои функции по межведомственному взаимодействию, государственно-частному планированию и эффективному управлению комплексным региональным развитием, а также оперативному купированию чрезвычайных ситуаций и принятию экстренных мер в особый период.

Инфраструктура РЦУ

Источник: Межведомственная рабочая группа по созданию и координации деятельности РЦУ, 2025

Государственно-частное планирование позволяет выстроить систему социально-экономических взаимоотношений, которая обеспечивает согласованность федеральных, региональных, муниципальных и частных приоритетов на прочном экономическом фундаменте на принципах государственно-частного партнерства. Елена Антипина пригласила всех участников конференции к сотрудничеству.

Технологии для СЦ

«Ситуационные центры должны строиться исключительно на российских решениях», — уверен Максим Мельников, BDM Open Vision. У заказчиков возникают вопросы — насколько стабильно будет работать такой СЦ, может ли отечественное оборудование конкурировать с зарубежными аналогами, готовы ли российские производители и разработчики оперативно исправлять ошибки и дорабатывать свои решения, защищены ли российские продукты от киберугроз и уязвимостей? Максим Мельников уверен, что ответом на них однозначно является «Да».

Комплексное решение для СЦ

Компания Open Vision предлагает комплексное типовое решение для СЦ. Все входящие в него элементы протестированы как по-отдельности, так и во взаимодействии. В качестве примера Максим Мельников привел проект создания диспетчерской для Пензенского филиала «Т Плюс». Проект включал в себя полный комплекс работ — от строительства до технической поддержки — и был реализован за 1,5 мес.

Линейка продукции

В качестве средства отображения данных при создании СЦ Open Vision использует ЖК-панели для видеостен EliteBoard. Как рассказал Николай Щербак, руководитель службы технической поддержки EliteBoard, его компания предлагает любые дисплеи — от бюджетных до premium-класса. EliteBoard запустил производство на крупнейшем заводе в Калужской области. Это решение отражает растущий тренд на локализацию производства сложных электронных устройств в России.

«Практически все компании имеют системы безопасности, видеонаблюдения и т.д. Однако данные из них используются только тогда, когда произойдет ЧП», — говорит Сергей Малютенков, генеральный директор «Император техно». В тоже время, все они сталкиваются с дефицитом кадров, в том числе в службе охраны. Если объединить имеющиеся системы безопасности в СЦ, можно автоматически мониторить и контролировать ситуацию, и не только в сфере безопасности, и в области управления персоналом, например, соблюдения им установленных регламентов.

Операторы-аналитики в СЦ

Источник: Император техно, 2025

Для работы такого СЦ понадобится платформа сбора данных, система аналитики, которая сможет проанализировать всю имеющуюся информацию, ИИ, который будет обрабатывать события и выявлять инциденты, например, кражи, и привлекать внимание к ним человека. Полностью отказаться от операторов не удастся. Они должны вести плановое онлайн наблюдение за рисковыми зонами, в том числе с помощью системы распознавания лиц, проводить проверки по числовому чек-листу, анализировать инциденты по архиву видеонаблюдения, коммуницировать с представителем на объекте.

Илья Гусаков, менеджер по продажам профессиональных решений «Forsite Суперкомпьютеры», предложил использовать в СЦ созданные его компанией решения для видеостен, включающие высокопроизводительные видеоконтроллеры с ПО для управления и вывода контента, а также сенсорные терминалы для удобного контроля информации на видеостене и AV-оборудования.

Объемы рабочих данных растут, что требует эффективного управления рабочим пространством. Видеостены высокого разрешения требуют большей производительности, чем классические рабочие станции. Сложность и разнородность ИТ-инфраструктуры усложняют работу оператора, приводя к ошибкам и затратам. «Forsite Суперкомпьютеры» решили создать простой и понятный инструмент для визуализации и управления контентом на видеостене любой сложности. Так появился программно-аппаратный контроллер видеостены — устройство, которое комбинирует программное обеспечение и аппаратные компоненты для управления и отображения контента на много-дисплейных видеостенах. Кроме того, решение дает возможность управлять не только видеостеной, но и сопутствующим оборудованием — кондиционерами, освещением и пр.

Схема взаимодействия с источниками

Зачем нужны СЦ

«Многие до сих пор думают, что СЦ не нужны. Однако, когда речь идет о большом банке, без ситуационного центра не обойтись», — уверен Роман Журин, руководитель Ситуационного центра банка ВТБ. СЦ — это не просто оборудование и ПО, это возможность в случае необходимости вовлечения в работу всех команд.

В ВТБ ситуационный центр занимается мониторингом ИТ-событий, выявлением негативных явлений, обеспечивает быструю реакцию на них или способствует их предотвращению. Одна из задач — «поймать» аварию на уровне события, предотвратить ее и дать рекомендации, что надо сделать для того, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Сегодня время реакции на события в ВТБ составляет менее 1 мин.

Научный потенциал интеллектуализации систем управления

В вузах и научных организациях ситуационные центры пока не очень распространены. СЦ ЦЭМИ РАН преобразован в Центр научной компетенции, рассказал Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН. Главные направления — компьютерное моделирование, создание реестра математических моделей, их экспертная оценка, организация взаимодействия сети СЦ, подготовка специалистов.







