Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Многие компании сокращают ИТ-расходы и требуют оптимизации затрат на инфраструктуру. При этом качество отказываемых ИТ-услуг не должно снижаться. Какие инструменты можно использовать для решения этой задачи, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025».

Как оптимизировать инфраструктуру

«Представьте себе ситуацию: вы создали инфраструктуру, она прекрасно работает, ее используют клиенты и тут руководство говорит, что ее надо оптимизировать», — задал тон конференции ее модератор Николай Петелин, независимый эксперт. Он поделился своим опытом. В одном из банков решили централизовать открытие расчетного счета. Раньше для этого клиент приходил в отделение, тратил полчаса, но уходил с открытым счетом. После централизации процедура для него только усложнилась. Разрешить ситуацию удалось после тщательного анализа процесса с помощью BPMS.

Выступившие на конференции эксперты рассказали, какие инструменты можно использовать, чтобы оптимизация инфраструктуры прошла успешно. Роман Косачев, заместитель директора по продукту «Колибри-АРМ» компании ICL, предложил участникам конференции единое решение для управления рабочими местами в смешанных инфраструктурах, в которых используются устройства с операционными системами Windows и Linux. «Колибри-АРМ» позволяет проводить профессиональную инвентаризацию (ПО, HW, периферия, сетевые устройства), устанавливать, удалять, обновлять ПО и ОС на уровне Enterprise, удаленно подключаться к АРМ, организовать корпоративный центр самообслуживания, управлять обновлениями ОС Windows (без WSUS), организовать автоматизированную миграцию ОС и контроль конфигурации.

Почему «Колибри-АРМ»

Роман Косачев подчеркнул, что в «Колибри-АРМ» Windows и Linux устройства управляются с единой панели с графическим интерфейсом. Решение подходит для инфраструктуры любого размера.

Роман Косачев рассказал о проекте миграции регионального правительства на ОС «РедОС». Особенность проекта заключалась в том, что у заказчика был нестандартный парк оборудования, распределенная сеть пользовательских площадок, нетиповой набор приложений и различный уровень подготовки пользователей и ИТ-специалистов. С помощью «Колибри-АРМ» удалось снизить трудозатраты и оптимизировать команду поддержки за счет инструментов самообслуживания и сценариев установки. Роман Косачев поделился еще несколькими кейсами и пригласил участников конференции протестировать решение.

До пандемии у R-Style Softlab было 8 офисов-производственных центров. В 2022 г. компания стала частью Россельхозбанка. «Нам необходимо было изменить инфраструктуру в соответствии с требованиями банка, в том числе заняться импортозамещением», — рассказал Станислав Павелко, директор управления технологического развития R-Style Softlab. Компания приняла решение мигрировать в облако beeline cloud.

Миграция под надежную защиту

Источник: ICL, 2025

Теперь на площадке провайдера размещаются Core-инфраструктура, продуктовые и клиентские сервисы. Ведется разработка продуктов R-Style Softlab, включая решение для работы банков с цифровым рублем. R-Style Softlab подключил L2-каналы связи и защиту от DDoS. В результате у компании появилась возможность создать исследовательскую лабораторию RS-Lab для тестирования ПО и оборудования российских производителей. Результаты исследований RS-Lab о лучших российских ИТ-решениях вошли в основу проекта по импортозамещению в R-Style Softlab.

Кирилл Дмитриев, product-менеджер Selectel, рассказал, как выглядит стандартная схема передачи видеотрафика. Контент раздается сервером в конкретном регионе, но поступает туда из единой точки. Однако возникает проблема обработки контента ядром Linux.

SelectOS+DPDK

Источник: Selectel, 2025

Selectel решил эту проблему с помощью SelectOS и DPDK. SelectOS — это серверная операционная система, которая решает ключевые бизнес-задачи, обеспечивает безопасность процессов и оптимизацию затрат на ИТ-инфраструктуру. Решение Selectel обеспечивает более высокую производительность серверов. Компания также предлагает собственный сервер Selectel.

Затраты на инфраструктуру растут, облачные провайдеры повышают цены на свои услуги. «По нашим оценкам, компании сокращают ИТ-затраты в среднем на 10-30%», — говорит Дмитрий Важенин, директор по развитию компании «Клаудмастер» (ГК «Софтлайн»). А значит, надо использовать FinOps для их оптимизации.

С чего начать

Источник: Клаудмастер, 2025

Есть три модели зрелости FinOps: базовый учет затрат, контроль расходов и бизнес-оптимизация. Изначально FinOps был ориентирован исключительно на публичные облака, но теперь распространяется и на частные, и на гибридные облака, и на ЦОДы. «Клаудмастер» — это FinOps платформа, рассказал Дмитрий Важенин. С ее помощью можно провести аудит текущих затрат, проанализировать имеющиеся ресурсы, оценить возможность оптимизации расходов, автоматизировать оптимизацию распределения ресурсов, настроить процесс постоянного мониторинга и улучшения. «Внедрение FinOps помогает российским компаниям более эффективно управлять своими облачными затратами, позволяет принимать обоснованные стратегические решения и повышать финансовую прозрачность. Несмотря на определенные вызовы, успешные кейсы показывают высокую эффективность этого подхода», — говорит Дмитрий Важенин.

Как построить новую инфраструктуру

Одна из задач оптимизации инфраструктуры — переход на отечественные решения. Т8 — это российский разработчик и производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования и решений для оптических сетей связи. Требования к оборудованию растут, и Т8 предлагает все новые и новые модели, решает задачи емкости устройств, охлаждения, энергоэффективности, рассказал Владимир Благонадеждин, руководитель проектов Т8. Решения создаются по модели компактных модульных платформ.

Задачи и новые вызовы

Источник: Т8, 2025

Кроме оборудования, Т8 предлагает OTDR-систему «Раменка» для мониторинга волоконно-оптических линий связи, систему управления класса NMS (Network Management System) «Титан» для централизованного управления оборудованием DWDM и интеграции с системами OSS/BSS, САПР «Софокл» для расчета и оптимизации произвольных топологий. Объединив эти системы, можно создать цифрового двойника — физическую модель сети с учетом нелинейности.

Как организовать техническое обслуживание

ИТ-инфраструктура требует постоянной технической поддержки. PolyServise занимается технической поддержкой и ремонтом профессионального мультимедийного оборудования. «Аутсорсинг технической поддержки становится все более актуальной услугой в условиях современного бизнеса, где компании стремятся оптимизировать свои процессы и снизить затраты», — говорит Мария Самусева, генеральный директор PolyService. Она поделилась сложностями, с которыми сталкивается аутсорсер на объекте: отсутствие технического паспорта объекта, документации и исходных данных его технического оснащения, избыточный функционал, наличие специализированного оборудования.

Пример работ специалистов PolyService

Источник: PolyService, 2025

Однако работа на объекте — это только вершина айсберга. Для ее организации нужны опытные инженеры и специальное оборудование. И первое, и второе не только сложно найти, но и стоит недешево. Кроме того, после ухода с российского рынка иностранных производителей возникла серьезная проблема с запчастями. Самостоятельно и быстро организовать такую работу невозможно. Мария Самусева рассказала, что ее компания много лет развивала необходимые компетенции, у нее есть запас необходимых запчастей. В списке проектов, которыми PolyService может гордиться, — техническая поддержка оборудования Музейно-храмового комплекса ВС РФ, музея Военно-морской Славы г. Кронштадт и т.д.

Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации Центра горизонтального бурения, напомнил, что нехватка ИТ-специалистов приводит к тому, что качество техподдержки снижается. На практике 93% запросов в техподдержку идет через электронную почту. Низкая популярность порталов самообслуживания обусловлена более длинным путем пользователя: ему надо перейти на портал, авторизоваться, выбрать категорию вопроса, описать проблему и выбрать атрибуты.

Решение проблемы – внедрить искусственный интеллект на нулевую линию техподдержки, чтобы все входящие запросы верно классифицировались и направлялись автоматически нужному специалисту, тем самым убирая необходимость в нулевой линии. «В результате обучения ИИ скорее всего начнет понимать, от какого пользователя какая проблема может приходить, и в целом может оказаться, что 90% запросов – типовые, которые даже до техподдержки не должны доходить», — говорит Джимшер Челидзе. Он рассказал, как такой проект был реализован в Центре горизонтального бурения.

Оптимизация инфраструктуры глазами ее владельца

По мнению заказчиков, оптимизацию ИТ-затрат можно производить множеством способов. Например, Игорь Татаренко, директор департамента «Мастер Дата» компании «Русклимат», заверил участников конференции, что создать инфраструктуру «умного дома» сегодня под силу каждому. Еще недавно это было дорогое удовольствие, а сейчас практически во всех устройствах есть встроенный Wi-Fi модуль. То есть ими можно управлять. Например, «Русклимат» производит все виды климатической техники и множество устройств, с помощью которых можно превратить самую обычную технику в «умную». Кроме того, компания разработала приложения для управления «умным домом».

В 2022 г. в ГК «Москабельмет» была создана дочерняя компания «Моситлаб», которая занимается цифровой трансформацией предприятия. Ян Анисов, заместитель генерального директора «Москабельмет», рассказал, какие проекты реализованы в группе компаний к настоящему времени. Был внедрен конструктор математических моделей «1C: КоМод», «1C: MES Кабельный завод», система оптимального планирования кабельного производства APS Infimum, с помощью «Сокол Геометрия» автоматизирован непрерывный визуальный контроль, запущена автоматизированная система хранения технологического инструмента «Шкафмен». Ян Анисов уверен, что во многом благодаря цифровизации его компания смогла добиться значительного роста прибыли — в 2024 г. она увеличилась по сравнению с 2023 г. в 1,7 раза.

ИТ-инфраструктура в финансовой организации должна обеспечивать высокоскоростную обработку финансовых данных в режиме реального времени, защиту конфиденциальной информации от кибератак, масштабируемость под меняющиеся рыночные условия, эффективное взаимодействие между дочерними компаниями и партнерами. Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финам», рассказал, как оптимизировать ИТ-инфраструктуру при помощи искусственного интеллекта.

Алгоритмы машинного обучения могут анализировать исторические данные о пиковых нагрузках (например, в периоды квартальной отчетности или рыночных кризисов). Это позволяет автоматически масштабировать вычислительные ресурсы в облаке. ИИ-модели агрегируют и структурируют данные из разнородных источников (биржи, CRM, медиа) для формирования инвестиционных рекомендаций. ИИ обнаруживает сбои в работе торговых платформ или баз данных и перераспределяет нагрузку без участия человека. Внедрение ИИ-решения для автоматической проверки соблюдения регуляторных требований сокращает риск штрафов и экономит до 30% времени сотрудников. Интеллектуальное управление инвестиционными портфелями повышает точность прогнозов доходности и способствует минимизации рисков.

Дмитрий Осипов, СТО в управлении цифровых клиентских сервисов ОМК, рассказал, что его подразделение занимается разработкой цифровых сервисов для бизнеса. Главная задача — быстрый запуск необходимого функционала при соблюдении самых серьезных требований безопасности. Было принято решение внедрить DevSecOps, то есть вовлекать безопасность в процесс разработки на более ранних стадиях.

Сделать это можно тремя способами: сдаться интегратору, который проведёт аудит и поможет внедрить DevSecOps как стратегию извне; сформировать внутреннюю команду и делать то же самое изнутри; приступить к внутреннему аудиту, начать планировать и внедрять практики управления внутренним ресурсом, чтобы в итоге прийти к первому или второму варианту. Команда решила пойти по пути поэтапной оценки процесса SDLC для каждого продукта с позиции рисков и возможностей их снижения рекомендуемыми практиками DevSecOps. Дмитрий Осипов подробно рассказал о полученном опыте.

Цифровизация инжиниринга сталкивается с целым рядом вызовов, таких как недостаток квалифицированных кадров, неготовность к изменениям вследствие рисков, связанных с внедрением новых технологий, отсутствие единой государственной стратегии, отмечает Валентин Каськов, ИТ-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии». В тоже время, цифровизация дает возможность оптимизировать проектирование, ускорить внедрения инноваций и создать цифровые платформы, объединяющие все этапы создания продукта – от идеи до утилизации и обеспечивающие прозрачность и контроль на каждом этапе.

Сейчас с сфере инжиниринга используются в основном расчетные системы, автоматизирующие сложные вычисления. Уже начинают внедряться системы пространственного и функционального моделирования. Однако конечная цель — создание полноценных цифровых двойников сложных инженерных объектов. Валентин Каськов рассказал о том, как будет выглядеть процесс проектирования после перевода в цифровой вид.

Александр Митус, руководитель по развитию продукта сети клиник «Будь здоров», рассказал, какие решения используются для организации работы контакт-центра. Это виртуальная АТС, робот-обзвонщик, который напоминает пациентам о приеме, робот-диспетчер с ИИ, обрабатывающий входящие звонки, с подсказкой оператору. В ближайшее время планируется запустить робота, который сможет записать пациента к врачу, ответить на самые частые вопросы. Также речевой ассистент появится в мобильном приложении сети клиник.

Сергей Погребняков, директор по проектам Фонда «Сколково», поделился результатами исследования российского рынка ESB-решений 2024. На первом этапе к участию были приглашены более 20 разработчиков, итоговая выборка составила 12 программных продуктов. В ходе первого этапа была произведена первичная оценка и сравнение ESB по модели, состоящей из 465 критериев. На втором этапе эксперты оценили 6 систем, набравших наибольшее количество баллов по сумме результатов первичной оценки. В результате была составлена карта лидеров ESB-решений.















