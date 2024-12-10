Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию

Ситуационные центры создаются уже много лет и постепенно превращаются из пунктов мониторинга в полноценные инструменты анализа и прогнозирования ситуации, поддержки принятия управленческих решений. А для этого нужны сложные информационные системы, способные собирать данные из разных источников и обрабатывать их практически в режиме реального время. Есть ли на российском рынке такие решения, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Ситуационные центры 2024».

Цифровая основа СЦ

Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» AT Consulting Восток (входит в «Росатом»), рассказал об экосистеме «Вектор», созданной его компанией специально для ситуационных центров. Основа экосистемы — модуль «Аналитика», система для интерактивного создания и визуализации информационно-аналитических панелей с помощью графического интерфейса. «Главная задача «Аналитики» — сделать обработку данных максимально простой», — говорит Виктор Кучеров. Также в состав «Вектор» входят системы «Геоаналитика», «Интеграции», «Формы», в следующем году появится система «Моделирование».

Экосистема «Вектор»

«Вектор» уже используется для решения таких задач, как мониторинг операционной деятельности, управление политикой ESG, мониторинг хода реализации национальных проектов, мониторинг строительства объектов, контроль за исполнительской дисциплиной, мониторинг обращений граждан, мониторинг закупочной деятельности: управление целым рядом бизнес-процессов. «Мы готовы реализовать любой сценарий», — говорит Виктор Кучеров. Решение доступно как on-premise, так и из облака.

«Сегодня СЦ органов государственной власти часто дублируют функции друг друга и не обеспечивают интероперабельность», — говорит Олег Щербина, директор по развитию «Финтех». Выход один — основой для цифрового государственного управления на базе системы распределенных ситуационных центров должна стать защищенная интеграционная цифровая платформа, на которой можно будет заказать необходимый сервис.

Построение ситуационных центров ОГВ на основе цифровых двойников нормативных требований

Именно такую платформу предлагает компания «Финтех». Она обеспечивает технологическую: семантическую и организационную интероперабельность. Также разработан цифровой двойник нормативных требований ОГВ – формализованное описание в цифровом виде требований, содержащихся в нормативной базе органов государственной власти (уставах, положениях, инструкциях, наставлениях, приказах, распоряжениях, технической документации и др.). Он помогает оптимальным образом настроить бизнес-процессы в цифровой модели органа государственной власти. В цифровом двойнике реализованы no-code инструменты тонкой настройки имеющихся и разработки новых нормативов.

«Сейчас все ситуационные центры ориентированы на ИТ-специалистов. У нас другая специфика — мы занимаемся организацией мероприятий. Поэтому мы сделали решение, которым сможет пользоваться обычный менеджер», — начал свое выступление Александр Силевич, руководитель департамента спецпроектов UI Group. По его словам, научиться работать с системой можно за 15 мин.

Отличия схемы работы

Источник: UI Group, 2024

Александр Силевич отметил, что во многих ситуационных центрах тяжело проводить мероприятия из-за сложности управления контентом и подключением к разным источникам данных. UI Group удалось решить эту проблему — все подключения осуществляются через шлюз. Управление мероприятием осуществляется одним устройством — планшетом. Существует возможность редактирования отображаемой информации в режиме реального времени. Загрузка материалов в систему осуществляется через Telegram-бот.

«Руководителю приходится анализировать так много данных, что без ситуационного центра не обойтись», — уверена Анна Лапина, замдиректора по управлению проектами автоматизации производства компании Nauka. Главная задача СЦ — обеспечить эффективное управление предприятием. Для этого необходимы оперативный доступ к разноплановой информации, визуализация и контроль целевых показателей эффективности, мониторинг производственной деятельности, помощь в принятии решений в штатных и нештатных ситуациях, повышение оперативности принятия решения в процессе управления предприятием, обеспечение команды экспертов и аналитиков информацией и сокращение времени поиска причин и анализа возникающих ситуаций.

Компания Nauka создает федерации СЦ для крупных холдингов. При этом каждая компания холдинга работает с собственными данными, а управляющая компания — с агрегированными. Анна Лапина отметила, что внедрение СЦ часто встречает отторжение на предприятиях: «Деятельность становится абсолютно прозрачной, а это нравится не всем».

Александр Ефремов, заместитель технического директора, «Протей Ай-Ти — Инжиниринг», напомнил, что система видеоконференцсвязи — это неотъемлемая часть любого СЦ. Его компания предлагает и оборудование, и программное обеспечение, необходимое для ее организации. Также она готова поставить платформу унифицированных коммуникаций «Протей-Юником» – российское решение, сочетающее функции привычных мессенджеров, системы связи и ВКС для организации мобильного рабочего места.

Компоненты ситуационных центров

На базе решений «Протей» создаются система взаимодействия с экстренными оперативными службами «Система 112», единый центр оперативного реагирования, контакт-центры. В настоящий момент компания разрабатывает новую платформу — на ней будут объединены все ее решения.

Одна из задач ситуационного центра — координация действий и принятие решений в случае чрезвычайной ситуации. «Количество чрезвычайных ситуаций будет только расти — это связано с изменениями климата, ростом числа предприятий и численности населения», — напомнил Алексей Беляков, генеральный директор компании «Сумма технологий». Он рассказал о СЦ КОЛОС (Комплексная Оценка и Ликвидация Опасных Ситуаций) — многоцелевом ситуационном центре, обеспечивающем оперативное управление, анализ данных и поддержку принятия решений на основе интеграции информации из различных систем.

Сергей Гумеров, основатель и генеральный директор компании « Цифровой Двойник »: Для принятия решений нужны качественные данные Дмитрий Алексеев, руководитель направления «Ситуационные центры» ГМК «Норильский никель»: В ГМК «Норильский никель » существует система ситуационных центров по обеспечению безопасности компании Вячеслав Керов, руководитель аппарата Общественного совета при Министерстве транспорта РФ: Чем быстрее происходит реагирование, тем ниже риск ущерба Валерий Якимовец, главный эксперт ДПГРЗ концерна «Росэнергоатом»: В «Росэнергоатоме» регулярно проводятся противоаварийные тренировки Алексей Попов, ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России: Цифровизация является одним из важных инструментов повышения общественной безопасности Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН: Главные задачи ситуационного центра состоят в анализе, моделировании и прогнозировании Сергей Гумеров, основатель и генеральный директор компании «Цифровой Двойник»: Для принятия решений нужны качественные данные Участники организованной CNews Conferences конференции «Ситуационные центры 2024»

В основе решения лежит шина данных, обеспечивающая интеграцию доступа к данным из различных источников, таких как: информационные системы федерального и муниципального уровня, данные МЧС, МВД, скорой помощи, системы экологического мониторинга, системы «умный город», системы управления предприятием, MES, ACУ ТП, данные мониторинга соцсетей. КОЛОС работает на базе событийной модели, которая позволяет классифицировать события внутри системы на категории, требующие принятие решений различного уровня, и ролевой модели, обеспечивающей распределение функций по сотрудникам — работникам ситуационного центра и специализированных служб.

Сергей Гумеров, основатель и генеральный директор компании «Цифровой Двойник», напомнил, что для принятия решений нужны качественные данные. Его компания решила создать пополняемый банк данных для цифрового двойника города (ЦДГ). Эти данные привязаны к определенной модели, что дает возможность быстро формировать прогнозы.

Пополняемый банк данных ЦДГ

Источник: Цифровой Двойник, 2024

Цифровой двойник города связан с множеством показателей самого разного уровня — демографическими, экологическими, экономическими, социальными и т.д. Это дает возможность лучше понимать причины событий и прогнозировать их. Например, можно анализировать инвестиционный потенциал, оценивать управленческие решения и выявлять оптимальные стратегии развития. Сергей Гумеров предложил всем желающим подключаться к ЦДГ по API и использовать модели для создания собственных решений.

Отраслевые ситуационные центры

В ГМК «Норильский никель» существует система ситуационных центров по обеспечению безопасности компании, рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель направления «Ситуационные центры» ГМК «Норильский никель». Информация в головной центр с регионального уровня поступает один раз в сутки, чаще — только в случае ЧП. Региональные круглосуточно СЦ собирают данные с предприятий — там работает специальная дежурная служба. Кроме того, в электронном виде поступают сообщения МЧС, МВД и т.д. Доступ к системе осуществляется через портал.

Чем быстрее происходит реагирование, тем ниже риск ущерба, напомнил Вячеслав Керов, руководитель аппарата Общественного совета при Министерстве транспорта РФ. Поэтому задачи СЦ — максимально быстрое обнаружение и идентификация угрозы, оперативный анализ информации и принятие решений, оповещение ответственных лиц, реагирование на инцидент. А для этого необходимо обеспечить интеграцию всех технических средств в единой информационной среде и верификацию инцидентов, внедрить аудит действий оператора, контроль за отклонениями от алгоритмов реагирования, автоматизировать действия по реагированию на инциденты.

В «Росэнергоатоме» регулярно проводятся противоаварийные тренировки, рассказал Валерий Якимовец, главный эксперт ДПГРЗ концерна «Росэнергоатом». После аварии на Фукусима в сценарий обязательно включаются аварии сразу на нескольких энергоблоках. В ходе тренировки за всеми ее участниками ведется видеонаблюдение, по его результатам оцениваются результаты. Валерий Якимовец рассказал, как формируется база данных сценариев и какие замечания чаще всего получают участники тренировок.

Цифровизация является одним из важных инструментов повышения общественной безопасности, уверен Алексей Попов, ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. Он рассказал о работе Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб (Система 112) и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Многие региональные ситуационные центры на данный момент осуществляют преимущественно мониторинговые задачи, отметил Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН. Однако главные задачи ситуационного центра состоят в анализе, моделировании и прогнозировании. Именно в этом направлении развиваются научные СЦ, постепенно превращаясь в центры компетенций по самым разным направлениям. «Однако научные организации испытывают потребность в больших вычислительных мощностях (суперкомпьютерные технологии) и доступе к объективным и регулярно обновляемым данным по социально-экономическим показателям», — отметил Петр Григорьев и предложил развивать сотрудничество между научными и отраслевыми СЦ.