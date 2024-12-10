Как избежать рисков при заказной разработке ПО

Импортозамещение подтолкнуло рост интереса к заказной разработке ПО, а нехватка квалифицированных кадров — к привлечению аутсорсеров, которым можно поручить этот процесс. О том, как организовать разработку безопасного, надежного программного обеспечения так, чтобы это было выгодно как заказчику, так и разработчику, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Заказная разработка 2024».

Заказная или собственная разработка

Заказная разработка всегда была сильной стороной российской ИТ-отрасли. Импортозамещение стало дополнительным стимулом для ее развития — спрос на кастомизированные решения вырос. В тоже время, крупные компании стали все чаще создавать необходимые продукты собственными силами. «Когда в голову приходит идея организовать собственную разработку, надо хорошо подумать и оценить возможность и эффективность такого решения», — уверен Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ.

Список того, о чем стоит подумать

Источник: Россельхозбанк, 2024

Необходимо тщательно изучить бизнес-процессы, потребности заказчика, чтобы понять конечного пользователя и его запросы. Затем провести анализ рынка и конкурентов, понять, как решаются аналогичные задачи. Следующий шаг — проектирование автоматизируемого процесса, определение ключевых требований и бизнес-архитектуры решения. Затем — разработка технического задания хотя бы в виде эскиза, даже если разработка будет вестись по Agile. В разработке обязательно должен участвовать заказчик — утверждать т обновлять требования. «В конечном итоге надо ответить на вопрос — почему заказчик должен одобрить собственную разработку, а не купить готовое решение на рынке», — уверен Станислав Тульчинский.

Продолжил тему Валерий Лобанов, директор по производству ИТ «БКС Мир Инвестиций». Он объяснил, почему заказчики выбирают собственную разработку. «Аутсорс — это стероид для бизнеса. Возникает впечатление, что можно быстро нанять команду и решить любую задачу. Однако через некоторое время аутсорсер поднимает цену, а вам уже некуда деваться», — говорит он. Он посоветовал не связываться с теми аутсорсерами, кто на первом этапе демпингует.

Кроме того, под аутсорс надо заранее заказать ресурсы, получить необходимые доступы и т.д. В противном случае процесс включения таких сотрудников в работу может затянуться. Валерий Лобанов рекомендовал также научиться быстро выстраивать процессы с участием аутсорсеров, интегрировать их в команду, поддерживать их вовлеченность. «Аутсорсинг — это способ быстро закрыть потребность в специалистах. Однако надо помнить, что в аутсорсе добровольная текучка кадров в 2,5 раза выше, чем среди штатных сотрудников», — предупреждает он.

Тарас Сорока, независимый эксперт, напомнил, что заказчикам тоже непросто выбрать надежного разработчика ПО. «Западные вендоры тщательно выстраивали отношения с представителями заказчика, а российские ИТ-компании не умеют этого делать», — говорит он. Они устраивают рассылки, часто путая имя заказчика, предлагают скидки по принципу: сегодня или никогда. Однако важнейшим фактором для принятия решения о сотрудничестве является уверенность заказчика в том, что он выполнит свои обязательства.

Например, предлагая outstaff, компании часто обещают быструю замену специалиста и высокий уровень экспертизы. В то время как для заказчика гораздо важнее удержание сотрудников долгое время и match профилей специалистов. Аутсорсеры и интеграторы часто отличаются низким качеством технического решения и стремлением управлять проектами посредством эскалаций заказчика. Для заказчика же важны качественные решения, зрелые процессы разработки и профессиональное управление проектами.

Тарас Сорока рекомендовал аутсорсерам поддерживать постоянную связь с менеджментом заказчика, уметь подстраиваться под клиента, быть зрелой компанией в технологиях и процессах и предлагать адекватные цены.

Алексей Беляков, генеральный директор компании «Сумма Технологий», задался вопросом — а жив ли рынок заказной разработки? По его словам, живой динамичный рынок характеризуется низкой стоимостью вхождения, высокой маржинальностью, прозрачностью процедуры заказа и получения услуги, правовыми гарантиями для заказчиков и подрядчиков, наличием доступа к кадровым ресурсам, возможностью инвестиций в развитие бизнеса.

Он перечислил особенности современного российского рынка заказной разработки. Крупные не-ИТ компании имеют большой по меркам других стран ИТ-штат в виде своих собственных интеграторов. C российского рынка ушли два крупнейших разработчика заказного ПО — Luxoft и EPAM. ИТ-аутсорсинг в России слабо развит, его доля в общем объеме ИТ-услуг остается ниже мирового уровня — не более 10%. Российские специалисты легко находят работу за рубежом благодаря своим высоким навыкам и спросу. Однако для российских ИТ-компаний выход на зарубежные рынки практически невозможен без полной релокации, что связано с юридическими барьерами, сложностями в проведении финансовых операций, отсутствием доверия со стороны иностранных заказчиков и политической токсичностью.

Как же быть?

Алексей Беляков привел несколько примеров контрактов на заказную разработку, которые закончились для аутсорсера не лучшим образом. По его мнению, на текущий момент рынок непрозрачен, имеет высокий входной ценз и не является маржинальным для компаний «с улицы», без лобби. Выигрышной публичной стратегии для малых игроков нет. Большая часть историй успеха завязана на краткосрочные бизнес-стратегии и привязана к крупным заказчикам. При этом крупные заказчики заинтересованы больше в создании своих ИТ-структур, чем в развитии экосистемы независимых исполнителей.

Как повысить качество разработки

«Для заказчика подрядчик — это возможность купить готовые компетенции, прозрачность затрат и оплата за результат. Кроме того, важно выбрать правильный инструмент, наиболее подходящий для решения поставленной задачи», — уверен Александр Епифанов, исполнительный директор «Тау Технологии». Его компания создает инструменты разработки — как свои, так и на заказ, например для языка Erston от компании «Клеверенс», специально спроектированного для решения задач автоматизации. С помощью этих инструментов можно повысить продуктивность разработки, и сократить время вывода продукта на рынок, особенно в условиях импортозамещения, когда требуется обеспечить миграцию существующего ПО и разработку собственных решений для отечественных ОС.

Способы увеличения эффективности

«Тау Технологии» и «Клеверенс» предлагают инструменты для решения разнообразных задач. Промышленный «Тау Браузер» подойдёт для тонких клиентов. «Тау Платформа» будет оптимальным выбором для корпоративных приложений, поскольку этот кроссплатформенный инструмент поддерживает весь спектр платформ, включая Android, iOS, Аврору и российские варианты Linux. Cleverence/Erston подойдёт для решения задач автоматизации на штрихкодах и RFID. Глубокая интеграция инструментов в среде Erston, таких как компилятор, отладчик, система контекстных подсказок, готовые модули для решения типовых задач, предлагает разработчику функциональность на уровне мировых решений и делает Erston уникальной разработкой для российского рынка.

«В последнее время растет спрос на решения по обеспечения качества ИТ-продуктов, особенно со стороны банков, финтеха, госсектора. Крупными заказчиками востребованы услуги DevSecTestOps», — говорит Артем Кострюков, генеральный директор «Тест-Айти» (ГК «Девелоника»). Он предложил использовать разработанное его компанией решение Test IT для управления качеством разработки. Оно необходимо, когда не хватает ресурсов для контроля разных стадий проектов, нет прозрачности работы подрядчиков, раздут ИТ-бюджет на развитие и доработку готового программного обеспечения. Test IT можно использовать на всех стадиях жизненного цикла ПО.

Роль Test IT в обеспечении качества разработки ПО

Решение сокращает time-to-market, помогая опережать конкурентов, обеспечивает качество и безопасность разработки в КИИ и закрытых контурах госпредприятий, устраняет репутационные и финансовые риски, содействует в приемке ИТ-системы в эксплуатацию от подрядчика, управляет качеством при реализации проекта несколькими подрядчиками.

Валентин Каськов, ИТ-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии», уверен, что бизнесу в первую очередь нужны технологии предиктивного анализа, автоматизации отчетности и аналитики, сокращения трудозатрат. Сегодня они все чаще создаются с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Однако существуют как успешные, так и неуспешные кейсы. «Как проверить, работает ли в решении ИИ? Ведь заказчик, как правило, не обладает необходимыми компетенциями, чтобы оценить качество внедренной системы», — задается вопросом Валентин Каськов. Для этого можно использовать ГОСТ Р59898-2021, методику «Сбера» или оценить качество ответов с помощью другой LLM.

Он привел примеры каскадного тестирования с помощью другой LLM. На первом этапе производится верификация и проверка результатов, полученных предыдущими нейросетями. Затем в результате верификации производится генерация обучающего контента и дообучение проверяемых нейросетей.

Мобильная разработка

«Более 70% корпоративных ИТ-сервисов в России имеют мобильные приложения или оптимизированные для мобильных устройств веб-интерфейсы», — начал свое выступление Никита Санников, директор по развитию бизнеса 65apps. Спрос на мобильную разработку сохраняется. Мобильные приложения дают возможность сотрудникам работать удаленно и способствуют росту производительности труда. Кроме того, люди привыкли к голосовому управлению различными устройствами и хотят делать это в том числе на рабочем месте. Для руководителей компаний мобильные приложения — это возможность быстро принимать решения и высвобождение времени для решения стратегических задач. В качестве примера Никита Санников привел мобильное приложение Tedora.Mobile.

Мобильное приложение для топ-менеджмента

Ян Чудин, директор технологической практики «ТеДо», напомнил, что сегодня пользователям доступно огромное количество данных и разрозненных интерфейсов работы с ними. Однако, способны ли они их переварить, задается вопросом эксперт. Пока в списке публичных кейсов КХД и озера данных, сотни BI отчётов и дэшбордов, IoT и ML платформы и точечные предиктивные или оптимизационные решения в производстве, ремонтах, цепочке поставок. GenAI в чистом виде пока бесполезен для корпораций. Однако с его помощью можно создавать ассистентов, которые будут взаимодействовать с данными и помогать с ними работать.

ИИ-агенты как рой дронов

Источник: Технологии Доверия, 2024

Такие ассистенты способны полностью изменить пользовательский опыт при работе с мобильными приложениями — они будут понимать естественный язык и самостоятельно формировать сводки по ключевым событиям, в том числе на базе неструктурированной информации.

Разработка в условиях кадрового голода

Главный капитал компании, занимающейся заказной разработкой ПО, — это специалисты. Дарьяна Колотова, директор по рекрутменту «Девелоника» (ГК Softline), затронула актуальную тему поиска сотрудников для заказной разработки. 85% компаний испытывают сложности в поиске квалифицированных сотрудников. При этом многие из них игнорируют современные тренды на рынке труда и не хотят признавать, что ценностный запрос кандидатов кардинально изменился — для них как никогда важны стабильность, безопасность и человекоцентричность компаний. На место понятным миллениалам и иксам приходит эра зумеров, и важно понять, как ими управлять и как их мотивировать.

Заказная разработка = Кузница кадров

Источник: Девелоника, 2024

«Надо понимать, что потребности в персонале надо планировать — прямо завтра набрать команду невозможно», — говорит Дарьяна Колотова. Она посоветовала фокусироваться не на том, где найти кандидатов, а на том, как привлечь их именно в свою компанию. А для этого надо определить конкурентные преимущества компании на рынке работодателей и уделять больше внимания найму trainee с тем, чтобы потом вырастить из них специалистов.

Использование low-code в процессе разработки заказного ПО дает возможность заменить все или часть задач разработчиков более дешевым стеком, уверен Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса GreenData. С помощью low-code платформы GreenData можно решать 80% задач уровня middle, 15% — задач front и 5% — задач back. Игорь Савельев привел примеры использования платформы. Так, с ее помощью удалось за месяц разработать цифровой HRM сервис для «Вкусвилл», за 8 мес. силами 3 разработчиков создать систему бюджетирования производственного холдинга, за 12 мес. — кредитный конвейер по более чем 40 продуктам для двух сегментов.

Функциональные возможности платформы GreenData

В тоже время, с помощью low-code не стоит пытаться создавать суперкастомные интерфейсы, супернагруженные системы, различные АСУТП и системы сбора технологических данных. Также low-code не может быть заменой коробочных решений, если они устраивают и не будут меняться.

Юридические тонкости разработки ПО

В заключение конференции ее участники получили возможность получить правовую консультацию по вопросам разработке заказного ПО.

Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» компании «Рустам Курмаев и партнеры», отметил, что в российских судах еще не сформировалась практика по спорам в сфере договоров на разработку ПО, поэтому такие споры очень сложно рассматривать. Он рекомендовал подробно описывать в договоре, какое ПО планируется разработать, заранее договориться, в каком виде будет представлен результат работы, четко прописать, как будут строиться отношения при модификации ПО, будет ли использоваться open source, а также оговорить условия конфиденциальности.

Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры», напомнил, что основной уголовный риск для разработчиков ПО возникает при работе по госзаказу, в основном по ст.159 ч.4 — мошенничество. Самые частые обвинения — сговор при формировании НМЦК, участие в подготовке ТЗ, выполнение контракта в нереальные сроки. Он посоветовал заранее думать об уголовных рисках и рекомендовал в целях профилактики не предъявлять результаты к приемке без их фактического выполнения, соблюдать порядок проведения испытаний результатов работ, надлежащим образом оформлять отношения с фактическими исполнителями, сохранять «следы» выполнения работ.



















