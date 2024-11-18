Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда

Переход на санкционно-устойчивый технологический стек продолжают российские компании с разных вертикальных рынков. В этом направлении есть много «историй успеха», освещающих разные аспекты перехода. Некоторые из них были представлены на секции «Импортозамещение» CNews Forum 2024.

Мозаика из разноплановых решений

Импортозамещение идет полным ходом, напомнил Кирилл Кибалко, эксперт по ИТ и корпоративному менеджменту, модерировавший секцию «Импортозамещение» на CNews Forum 2024. Большинство выступлений на форуме имело прямое и косвенное отношение к задачам технологического суверенитета, но в рамках этой сессии были собраны наиболее показательные и разноплановые кейсы, реализованные на разных вертикальных рынках в РФ.

Доклады на «Импортозамещении» обрисовывали контур проблематики, связанной с импортозамещением, которая существенно шире собственно миграции с продуктов глобальных вендоров в ходе вынужденного перехода на санкционно-устойчивые решения. Кейсы, представленные на данной секции, охватывали различные задачи интеграции, заказной разработки, взаимодействия «харда» и софта, созданных российскими производителями, облаков и т.д.

При замене программного обеспечения нужно обеспечить бесшовный переход на импортонезависимое решение и сохранить доступ к данным, накопленным предприятиями за годы работы. В системах документооборота, построенных на западных решениях, хранятся миллиарды документов, отметила Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM в компании LANSOFT, представившая доклад «Импортозамещение с LDM: как заменить западную ЕСМ».

Ситуацию с миграциями в сегменте упрощает накопленная российскими компаниями экспертиза и наличие развитых российских решений, которые существуют на рынке десятки лет. Особенности документооборота — как legacy, так и обусловленные новыми требованиями регуляторов — привели к созданию российских решений, которые на локальным рынке успешно конкурировали и продуктами глобальных корпораций, отметила Любовь Черкасова. Глобальные решения в результате ухода вендоров с российского рынка утратили возможности получения техподдержки, приобретения новых версий, дополнительных лицензий и т.д., а поэтому уже не отвечают требованиям корпоративных заказчиков, следовательно, должны быть заменены.

Российские продукты, на которые можно выполнять миграцию, существуют, но внедрение новой системы документооборота представляет собой сложную интеграционную задачу, docflow пронизывает всю корпоративную инфраструктуру. Кроме того, как напомнила Любовь Черкасова, по ходу внедрения приходится решать ряд сопутствующих задач: оптимизации систем хранения, приведения системы в соответствие с законодательными требованиями, пересмотра ряда корпоративных политик, имеющих отношение к документообороту, и т.д.

Кирилл Кибалко , модератор: Импортозамещение остается трендом, во многом определяющим процессы изменений в ИТ-рельефе. Любовь Черкасова , руководитель отдела продуктового развития LDM в компании LANSOFT : Глобальные решения в результате ухода вендоров с российского рынка утратили возможности получения техподдержки, приобретения новых версий, дополнительных лицензий, а поэтому уже не отвечают требованиям корпоративных заказчиков Илья Борняков, генеральный директор ITPOD Storage: Для соответствия требованиям заказчиков, российским производителям систем хранения данных нужно реализовывать в продуктах продвинутые технические решения Елена Тятенкова, старший вице-президент и руководитель департамента управления сетью « Альфа-Банка »: Важно выстраивание омниканального взаимодействия с клиентами Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса в компании «Тринити»: Компания развивает ОЕМ-направление бизнеса Илья Гуденко, руководитель Департамента развития телеком-бизнеса в ТТК: Уход глобальных игроков из сегмента CDN приводит к повышенной нагрузки на российских магистральных операторов Владимир Клявин, коммерческий директор компании Positive Technologies: ИБ повестка может быть позитивной! Кирилл Кибалко , модератор: Импортозамещение остается трендом, во многом определяющим процессы изменений в ИТ-рельефе.

В аппаратных решениях ситуация сложнее: импортозамещение должно идти даже на фоне постоянно растущих требований рынка к «железу». К трем параметрам всегда будут повышенные требования — к полосе пропускания, вычислительным мощностям и времени задержки, говорит Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, выступавший с докладом «Решение вызовов российского рынка через инновации в системах хранения данных». С одной стороны, в этом списке нет решений для размещения данных, но их нужно все больше и требования к ним все жестче, в частности, там тоже нужны низкие задержки. Чтобы соответствовать требованиям заказчиков, российским производителям систем хранения нужно реализовывать как продвинутые технические решения (например, использовать интерфейс FiberChannel для обеспечения связи между модулями), так и учитывать рыночные реалии (например, предлагать масштабируемые решения в разных сегментах: от начального до топового).

У корпоративных заказчиков появляются новые требования как к техническим компонентам для ИТ-инфраструктуры, так и к развитию пользовательских «интерфейсов», которые могут быть весьма изящны, о чем в докладе «Развитие банковских технологий в условиях импортозамещения» рассказала Елена Тятенкова, руководитель департамента управления сетью, старший Вице-президент «Альфа-Банка». Здесь банк активно использует как дизайн пространства оффлайновых отделений (оно безбарьерное), так и современные технологии, в частности распознавание лиц. Клиент может зайти в любое отделение «Альфы» и будет немедленно распознан, а данные о нем окажутся на планшете у менеджера — вплоть до наличия любимой собаки, ведь отделения dog friendly. Распознавание используют и терминалы самообслуживания, обращаясь к клиенту по имени, что, как отметила Елена Тятенкова, люди воспринимают позитивно.

Будущее — за киберфизическими системами, обеспечивающими синергию онлайн- и оффлайн-инструментов для создания клиентского опыта. Источник: Альфа-банк, 2024

В настоящее время оффлайновые отделения все чаще становятся дополнением к приложениям для мобильных устройств, но в «Альфе» успешно налаживают связь между этими каналами взаимодействия. Например, при обращении через приложение клиент может записаться в нужное отделение, получив право на приоритетное обслуживание и т.д.

Сервера были и остаются ядром ИТ-инфраструктуры корпоративных заказчиков. Серверов нужно все больше, требования к вычислительным мощностям таких решений растут. Отвечая на запросы рынка, лишившегося доступа к продукции глобальных вендоров, российские компании усиливают собственные подразделения разработки и наращивают мощности по производству «железа», что было рассмотрено на примере компании «Тринити».

Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса производителя в компании, посвятил свое выступление знакомству собравшихся как с техническими, так и маркетинговыми решениями, востребованными на российском рынке. В частности, «Тринити» проявляет гибкость в брендинге, развивает программу ОЕМ-производства, активно сотрудничает с российскими производителями программных решений, внесенных в реестр и поэтому представляющих повышенный интерес для заказчиков оборудования.

В телекоме задачи импортозамещения возникают как на уровне продуктов, так и сервисов. Например, уход глобальных игроков из сегмента CDN приводит к повышенной нагрузки на российских магистральных операторов, говорит Илья Гуденко, руководитель Департамента развития телеком-бизнеса в ТТК, выступавший с докладом «Как оставаться на связи в условиях глобальных изменений».

Ситуация требует как опережающих темпов в обновлении каналов связи, так и компетенций в управлении магистральными сетями на огромной территории. Например, со сворачиванием инфраструктурных проектов в рублевой зоне компаниями GGС и Akamai ранее приходившийся на них трафик «переехал» на стыки с ними же в европейском сегменте. Есть и другие вызовы, отметил Илья Гуденко, определенные, например, сменой юрисдикции рядом интернет-ресурсов, активным использованием средств маскировки трафика российскими пользователями и т.д.

Инфобезопасность в современных условиях из «присадки» к ИТ превращается в одно из ключевых направлений цифровой инфраструктуры, ведь именно от «инфобеза» зависит непрерывность бизнес-процессов, а также ряд других рисков, причем как технологических, так и регуляторных. Но и в таких условиях «ИБ может быть позитивным», подчеркивал Владимир Клявин, коммерческий директор компании Positive Technologies.

Важно, что хакеры становятся все более активными и квалифицированными, а последствия их деятельности — все выразительнее. Например, количество успешных атак по итогам прошлого года выросло на 16%, а количество нарушений основной деятельности у атакованных корпоративных заказчиков — на 40%, отметил Владимир Клявин. Ситуация требует обновления концептуальных подходов к организации ИБ, причем как со стороны игроков профильного рынка, так и корпоративных заказчиков.

Для корпоративных заказчиков получение сервисов из «облака» является трендовым направлением потребления ИТ. Однако, «облачным» провайдерам приходится решать разнообразные задачи импортозамещения, причем как для собственной ИТ-инфраструктуры, так и для приложений заказчика. Эти ситуации были рассмотрены в докладе «Новая эра импортозамещения: продуктовый подход и акцент на глобальные решения», представленном на сессии Максимом Завьяловым, руководителем практики локализации в K2 Cloud, и Сергеем Никитчуком, партнером в компании «Б1–Информационные технологии».

Ряд компаний должны реализовать миграцию компонентов своей инфраструктуры с зарубежных «облаков», на которых они работали ранее, на локализованные в РФ, однако, если данные в большинстве случаев можно перенести без проблем, то бизнес-логику приходится пересоздавать на доступных программных продуктах. Процесс локализации, охватывающий все аспекты такой «облачной» миграции, требует сопровождения компаниями, обладающими комплексными компетенциями: провайдера, консалтера и разработчика.

Такое сочетание есть у K2 Cloud, причем в ходе реализации большого количества проектов по локализации компания накопила большой практический опыт и создала инструменты, которые позволяют решать задачи кратно быстрее. Например, продуктовый подход K2 Cloud позволяет за рабочий день выполнить оценку реализации комплексного проекта, в то время как традиционными методами эту задачу придется решать в среднем две недели.

Импортозамещение быстро и просто

Заявленная тема доклада «Импортозамещение быстро и просто» на фоне историй о больших и сложных проектах, выглядела необычно. Однако Наталья Погорелова-Триппель, директор центра компетенции развития портальных решений в «РТК ИТ плюс», доказала, что если использовать новые технологические платформы, многое в ИТ вполне можно существенно упростить и ускорить. Пример: использование LCNC-платформ, гибкости и функциональности которых сегодня достаточно для самых разных задач.

В качестве проектов, реализованных на LCNC-платформе компании, Наталья Погорелова-Триппель привела примеры создания базы знаний, заменяющее решение на санкционно-неустойчивом Share Point, создание ITSM/ESM-и HR-систем под требования заказчиков, а также пространств для совместной работы, сайтов и т.д.

Есть отдельные ниши прикладного ПО, которые, с одной стороны, узкие, с другой — крайне важны, так как, например, позволяют снизить затраты на администрирование и, соответственно, ТСО целых классов оборудования в составе ИТ-рельефа заказчика. Об одном из таких решений рассказала Ольга Юринская, руководитель отдела продаж в Rudesktop, в докладе «Импортонезависимость: опыт применения отечественного ПО для удаленного доступа и управления конечными устройствами».

Любая корпоративная система должна содержать развитые средства для обеспечения инфобезопасности. Источник: Rudesktop, 2024

Территориально-распределенные системы есть у компаний федеральным охватом, но вполне могут быть у бизнеса, работающего в пределах одного города, как владеющего сетью постоматов, так, например, и обслуживающих водопровод или иные объекты КИИ. Для этого, как видно на примере RueDesktop, российские разработчики создали решения под новые требования. Одним их примеров новых требований является поддержка российских программных платформ (Astra Linux, Alt Linux, «Ред ОС» и др.), другим — повышенные требования к инфобезопасности, для соответствия которым пришлось реализовать двухфакторную авторизацию, ролевые модели прав доступа, новые защищенные протоколы и т.д.

Импортозамещение оказывается нужным как российским корпоративным заказчикам, так и глобальным компаниям, которые продолжают работу в РФ, предоставляя сервисы или производя товары. Один из примеров — Forvia, компания, занимающая седьмую строчку в глобальном рейтинге производителей комплектующих для автомобилей. Компания тоже попала под санкции, и ей потребовалось менять свой ИТ-рельеф, о чем Роман Цыганков, начальник Управления информационных технологий и систем в «Автозавод Санкт-Петербург», рассказал в докладе «Горизонты технологической самостоятельности».

К планированию импортозамещения в компании подошли с точки зрения оценки рисков. Работать пришлось с решениями, распределенным по трем основным блокам: общая ИТ-инфраструктура, ИТ-ландшафт производственного блока и, наконец, системы, обеспечивающие работу финансистам и кадровикам. После оценки рисков полученные результаты анализа свели в систему, похожую на «квадраты Gartner», в которой по осям были отложены степени технического и финансового рисков. Это позволило приоритизировать работы по импортозамещению, нужные для создания независимой инфраструктуры. Работы были сложными – например, одним из пунктов был переход с SAP на «1С:ERP» — но все требуемые задачи были реализованы в сжатые сроки (с августа 2023 по январь 2024) причем силами относительно немногочисленной командой (ее численность составляла от 4 до 20 человек в зависимости от этапа).

Это лишь один из рассмотренных примеров успешного импортозамещения, соответствующие процессы реализовали и другие компании. О показательном кейсе рассказал Андрей Ионов, руководитель по цифровой трансформации в компании «Цементум». Как видно из названия — «Практика импортозамещения: опыт «Цементум» в переходе на новый ландшафт за 9 месяцев» — переход был тоже реализован в сжатые сроки. Импортозамещение было совмещено с процессами «цифровой трансформации», поэтому команды, работающие над проектом, заметно больше — в структурах 20+ подрядчиков и самого «Центрума» было задействовано свыше 400 человек. Основная проблема, как отметил Андрей Ионов, в данном случае было управление проектами, грамотно распределенными по единому таймлайну перехода/трансформации.

Важно отметить: процессы импортозамещения идут параллельно развитию ИТ как в плане инфраструктуры, так и в совершенствовании инструментов поддержки бизнес-решений. В этом показателен доклад «Процессы создания централизации и цифровизации крупнейшего инфраструктурного строительного холдинга РФ в условиях импортозамещения», представленный Андреем Сысуевым, заместитель генерального директора по ИТ в ГК «Нацпроектстрой». Огромная строительная структура, занимающаяся возведением различных крупных объектов — а «Нацпроектстрой» строит разное: от мостов до портов — для своей эффективной деятельности нуждается в сложном и развитом ИТ-рельефе.

Собственные разработки крупных российских компаний охватывают разные направления деятельности. Источник: Нацпроектстрой, 2024

Для оптимизации работы огромной структуры — 55+ тыс. человек, 7+ тыс. единиц спецтехники — подразделения которого ведут работы по всей стране, потребовалось создавать собственную платформу цифровизации проектов строительства. Только решение собственной разработки, включающее как собственные инструменты, так и внешне модули, способно обеспечить охват задач, стоящих перед компанией, сказал Андрей Сысуев. Создателем решения стала компания «МСтрой», резидент Сколково.

Инструменты, реализуемые в ИТ-системе «Нацпроектстроя», заметим, направлены как на решение внутренних задач компании, так и на обеспечение взаимодействия с заказчиками, подрядчиками и государственными органами. Наличие системы, включающей различные модули, упрощает решать задачи, актуальные разным контрагентам: например, создание ТИМ, нужного заказчику для оптимизации процессов эксплуатации, или государству для формирования единой базы по управлению активами.

По итогам докладов в секции «Импортозамещение» видно, что перед российскими корпоративными заказчиками стоят очень сложные и капиталоемкие задачи перехода на новый санкционно-устойчивый стек, условия реализации которого зависят от ряда факторов, определяемых размерами и структурными особенностями заказчика, особенностями инфраструктуры и вертикального рынка. Однако, задачи компании успешно решают, причем довольно быстро, используя собственные компетенции или сочетая их с помощью от внешних ИТ-компаний: вендоров, интеграторов и т.д. Развитие национального ИТ-рельефа продолжается.

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.

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