Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта

Уникальное конкурентное преимущество — ключ к успешной торговле. Многие эксперты считают возможным создание такого преимущества только путем собственной разработки в тесной связке с бизнесом. Оппоненты призывают не изобретать велосипед и экономить ресурсы. О том, какие цифровые решения необходимы ритейлу, говорили участники секции «Цифровизация торговли» CNews FORUM 2024.

Когда все продажи случайны

На текущем этапе розница предпочитает собственную разработку. В борьбе за внимание покупателя, особенно в интернете, важна любая мелочь и скорость реакции. Ассортимент диктует специфические способы реализации и подходы к продвижению, конкуренты все перенимают мгновенно. В такой ситуации свой разработчик «ближе к телу».

Участники секции «Цифровизация торговли» поделились опытом внедрения самых разнообразных решений. «Наша компания производит и продает кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, спрос неравномерный, поскольку зимой никто ничего не строит. При этом продажи характеризуются случайностью и товар сильно меняется от партии к партии. Стояла задача оптимизировать остатки на складе, обеспечить их своевременный пересчет, сократить объем неликвида», — рассказал Дмитрий Ванюшкин, директор по ИТ торговой сети «Технониколь».

Автоматизировать в такой ситуации получилось не все, но на фоне сокращения штата смогли приблизиться к 85%. Вероятностное прогнозирование построили на технологиях 1С и «Яндекса» своей командой без привлечения подрядчиков. Модель учитывает все затраты на поддержание запасов, потенциальные потери от неудовлетворенного спроса и прогноз возникновения неликвидов — определяется точка минимума затрат. По результатам рассчитывается уровень сервиса, который производитель готов поддерживать для разных позиций ассортимента.

Алгоритм позволил снизить нормативные запасы почти на 1 млрд рублей, сократить сроки пересчета нормативов с 4 до 1 недели. Сократился объем неликвидных товаров, недопоставки (out-of-stock) снизились на 32%. Штат, обслуживающий эти процессы, сократили с 9 до 5 человек.

Как подружить 1С с дизайнерами детских товаров

5 брендов, 5000 моделей, 50 человек и 2 сезона. Директор по ИТ Gulliver Group Владимир Рябов рассказал про управление производством детской одежды. Сначала был «Excel всемогущий», но быстро прошел, в том числе из-за того, что не поддерживает многопользовательский режим. Потом пытались использовать «1С ERP», но интерфейс требовал «мучительного» обучения творческих людей, логика которых далека от документации.

Михаил Кудашев, CIO, SOKOLOV: Молодые ребята-зумеры будут с упорством идиотов тыкать в сырой непроработанный интерфейс приложения, но никогда не пойдут на кассу. Для них телефон важнее всего Ольга Веденеева, продуктовый эксперт ELMA365 CRM+CX: Важная задача — сохранность и доступность информации о взаимодействии с клиентом. Что ему еще интересно? Как часто он хочет у нас покупать? Когда мы с ним созванивались, о чем разговаривали, какие письма писали? Ян Герман, руководитель группы развития бизнеса, Selectel : Компании начали копить данные, но без четко сформулированной стратегии. В итоге дата-центры раздуты, а как интерпретировать данные и решать с их помощью задачи, для многих осталось загадкой Дмитрий Ванюшкин , директор по информационным технологиям, Технониколь : Возникает ситуация, когда классические методы прогнозирования спроса не работают, потому что не хватает данных. Каждая отдельная продажа случайна, причем не только факт продажи, но и величина партии. И это характерно для 99% ассортимента Владимир Рябов , директор по информационным технологиям, Gulliver Group 1С все-таки ориентирован на людей с логикой, основанной на документах. Программа достаточно требовательна к тому, чтобы человек понимал, что он делает Андрей Пунин, технический директор, Здравсити: Инфраструктура как код позволяет нам нажатием нескольких кнопок развернуть, например, новый стенд. Несмотря на то что они у нас огромные, это происходит за несколько минут, не дней Михаил Кудашев , CIO, SOKOLOV : Молодые ребята-зумеры будут с упорством идиотов тыкать в сырой непроработанный интерфейс приложения, но никогда не пойдут на кассу. Для них телефон важнее всего

Начались проблемы с кадрами, пришлось разрабатывать решение на базе «1С» самим. Проект реализовали силами двух программистов и одного аналитика за 9 месяцев. Ключевое требование — простая понятная работа в одном окне, приемлемая производительность. Функциональность была заточена под фэшн-индустрию, дизайнеры адаптировались.

Когда настроили основные процессы, появилась возможность экспериментировать с искусственным интеллектом. Сейчас он помогает дизайнерам с генерацией идей и техническими описаниями. Уже на этом этапе улучшается производительность. Формируется заготовка карточки товара, которую смогут использовать копирайтеры при размещении продукции на маркетплейсах. Все это синхронизировано с производственным блоком.

Из «Детского Мира» в настоящий маркетплейс

«Детский Мир» тоже разрабатывает все сам, в штате порядка 300 инженеров. Директор по разработке Дмитрий Бахтин рассказал, что продажи через интернет выросли с 3% в 2017 году до 40% в 2020-м. Сейчас это примерно 30% оборота, поэтому команда активно работает над онлайн-сервисами.

Начиналась история с немецкого коробочного продукта SAP Hybris. Но уже в 2017 компанию не устраивали сроки доработки функционала — так называемый time-to-market. Требовалось участие специалистов по имеющемуся софту, процесс затягивался. При этом конкурировать приходилось с ведущими маркетплейсами. Было принято решение ключевые высоконагруженные модули перевести на собственные решения на базе open source-технологий.

«Детский Мир» сменил бизнес-модель, переформатировал продажи и запустил маркетплейс для сторонних продавцов. Также разработали мобильные приложения с привлечением экспертизы «бигтехов» — наняли выходцев из «Яндекса», «Озона», «Сбера». В 2021 году приняли окончательное решение отказаться от SAP Hybris. Переписывали недостающие модули параллельно с ростом трафика, боролись за высокую доступность. Помогло быстрое реагирование команды на требования бизнеса.

Мобильное приложение вместо кассы

Наглядный пример конкурентного преимущества в торговле при гибкой разработке показал Михаил Кудашев, CIO розничного ювелирного бренда SOKOLOV. Животрепещущую проблему противостояния традиционной розницы и продаж через интернет решили подходом OneRetail. Онлайн-заказы составляют в обороте компании 40%, однако львиную долю покупок забирают в магазинах. Нужно было стимулировать продавцов увеличивать чек и работать в том числе с онлайн-покупателями, которые пришли забрать заказ. Сделали для торгового персонала мобильное приложение, где расписали понятные цели для заработка.

Продавцы поделились на возрастных, которым было неудобно разбираться в мелких цифрах, и зумеров, которые не выпускали из рук телефон и не хотели взаимодействовать с кассой. Вокруг этих сценариев ритейлер сейчас строит взаимодействие с сотрудниками для увеличения продаж. Приложение фактически заменяет кассу и помогает обслуживать покупателей, для которых не проблема заплатить в магазине онлайн. С его помощью также можно учиться, проводить инвентаризацию, проверять выкладку товара.

SOKOLOV применяет нейросети для анализа выкладки. В 20-ти магазинах пилотируют систему ночной обработки фотоотчетов из магазинов. Утром мерчендайзеры получают готовое задание по оформлению витрин с учетом остатков товара. Эксперимент идет успешно, будут масштабировать.

Мерчендайзинг с помощью нейросетей в рознице. Источник: SOKOLOV, 2024

Также ритейлер использует искусственный интеллект для анализа взаимодействия продавцов с покупателями. Система «свой-чужой» каждую минуту отправляет на сервер количество посетителей и персонала в магазине. Это позволяет нивелировать недостатки счетчиков посещаемости и четко определить, какие зоны не закрыты вниманием продавцов, сколько покупателей не смогли обслужить. По результатам можно корректировать рабочие графики.

Как выбрать одну кровать из тысячи

Искусственный интеллект также активно внедряет компания Hoff. На форуме директор управления данными Максим Смирнов и руководитель отдела предиктивной аналитики Hoff Tech Александр Кирпо поделились работой рекомендательной системы на базе ИИ. Она помогает увеличивать продажи, предлагая покупателям релевантные товары во время серфинга по сайту.

Сколько товаров способен просмотреть посетитель. Источник: Hoff Tech, 2024

Если вы покупаете на маркетплейсах, то проблема выбора из нескольких тысяч позиций вам знакома. Пролистав несколько экранов, человек устает, теряет интерес и уходит. Алгоритмы помогают выделить и подсветить более привлекательный для вас товар с учетом популярности, сезонности, комплементарности продаж и множества других факторов.

Часто вы можете увидеть в выдаче рядом с нужной кроватью прикроватную тумбочку, постельное белье или одежду для дома. Маржинальность и выгода для продавца у всех товаров разная, эти параметры система тоже учитывает и корректирует рекомендации в сторону максимизации выручки.

По словам Максима Смирнова, технически к карточке товара не добавляется никаких отслеживаемых параметров. Алгоритм сравнивает фотографии товара на предмет схожести и анализирует поведение посетителя. Его путь по сайту, клики и другие действия определяют тот ассортимент, который система предложит как наиболее вероятно отвечающий его запросам.

Упомянули забавный термин — каннибализация. Это когда практикуется «бустинг» нового товара, у которого нет истории покупок и без специальных усилий по продвижению нет шансов. И тогда новая кровать может «съесть» старую, то есть обрушить хорошему товару показатели продаж. Но в целом эксперты заверили, что блок рекомендаций — не про подталкивание клиента к покупке конкретного товара, а про сужение ассортимента и помощь в выборе. Чтобы человек хоть что-то купил до того, как устанет.

Собственная разработка как катализатор

Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции FINN FLARE, обобщил преимущества разработки внутри компании вместо аренды готовых сервисов. В первую очередь это скорость и гибкость настройки под себя. Настройка на свои процессы стимулирует инновации, позволяет реализовать что-то уникальное, выделиться на рынке и получить конкурентное преимущество.

Бизнес может себе позволить оперативно реагировать на рыночные изменения, моду, конкурентов, появление новых способов продвижения и точек роста, если его поддерживают разработчики. Также, по мнению Вячеслава Смирнова, ИБ-риски ниже при собственной разработке. Контролировать подрядчиков и следить за соблюдением подписанных соглашений в сфере безопасности довольно сложно.

Но не все так гладко, есть и вызовы, они довольно очевидны. Сложно найти и удержать талантливых программистов, организовать их слаженную работу. Нужно соблюдать баланс между инвестициями в долгосрочные проекты и потребностью в быстрой окупаемости. Масштабирование ИТ-инфраструктуры не должно отставать от развития предприятия, иначе потребности бизнеса не будут закрываться.

Искусственный интеллект в FINN FLARE тоже не обошли вниманием. В первую очередь компания рассчитывает на автоматизацию рутины. Однако в планах — принятие решений на основе аналитики данных. Подключают и генеративные модели, и обработку визуального контента. Присматриваются к дополненной реальности, чтобы добавить интерактив в витринах, примерку в мобильном приложении.

Облачные сервисы компания тоже рассматривает как инструмент для масштабирования в высокий сезон и способ повысить отказоустойчивость. Но на текущий момент отдает приоритет собственной разработке по ключевым направлениям.

Поставщики ПО не сдаются

Российский вендор ELMA365 CRM+CX предлагает систему автоматизации бизнес-процессов для управления клиентским опытом. Продуктовый эксперт Ольга Веденеева делает акцент именно на клиенте и приводит данные, согласно которым более 80% компаний выстраивают процесс продажи вокруг сделки, а не вокруг клиента.

Фокус на клиента. Источник: ELMA365 CRM+CX, 2024

Здесь не учитываются потребности покупателя. Компания лишает себя возможности продать клиенту другие услуги с помощью кросс-продаж в соседнем канале или, например, допродать что-то после закрытия сделки. Полный цикл подразумевает и маркетинг, и саму продажу, и постпродажный сервис с обратной связью. Сюда же относятся логистика, документооборот, при необходимости поддержка. Тогда формируется полноценный end-to-end цикл, в котором компания использует все шансы увеличить прибыль.

На клиентском кейсе Ольга Веденеева рассказала о возможностях решения ELMA365 CRM+CX. Оно хранит всю информацию о вашем покупателе и взаимодействии с ним. Маркетинговый модуль позволяет сегментировать клиентов разными способами, формировать массовые и триггерные рассылки. Есть встроенный редактор шаблонов, чтобы делать контент без привлечения разработчиков. Модуль контроля за исполнительской дисциплиной фиксирует все действия сотрудников в системе, записывает звонки, расшифровывает записи. Здесь же ведется документооборот, все это помогает менеджеру эффективно работать в «одном окне», не переключаясь между приложениями.

А вы как храните и обрабатываете данные?

Ян Герман, руководитель группы развития бизнеса Selectel, рассказал об инструменте для обработки больших данных, который помогает извлекать из них пользу. Бизнес уже осознал ценность информации и пытается ее хранить, но не все умеют на этом зарабатывать. В то время как затраты на сбор и хранение данных при отсутствии заработка — это убытки. Еще совсем недавно многие и такие задачи тоже решали в Excel.

Эволюция проектов по обработке данных за последние 6 лет. Источник: Selectel, 2024

Спикер озвучил прогноз Gartner, согласно которому объем неструктурированных данных крупных корпораций в ближайшие 3 года утроится. Для обработки таких массивов применяются машинное обучение и искусственный интеллект. Все это можно организовать на базе модулей от Arenadata и Selectel. У вендоров гибкий подход к построению инфраструктуры, это может быть и локальное развертывание, и облако, и гибрид. На вопрос из зала, когда облака заменят локальное ПО, Ян Герман ответил: «Если вы любите шоколад, вам не обязательно строить шоколадную фабрику». В ряде случаев аренда чужих мощностей отбивается достаточно быстро, но всегда надо сначала посчитать.

Инструменты от Arenadata и Selectel помогают анализировать продажи свои и конкурентов, прогнозировать спрос, планировать ассортимент, оптимизировать цепочки поставок, работать с лояльностью аудитории. Все это позволяет рознице вовремя предложить каждому покупателю нужный товар. Сфокусированная разработка также существенно сокращает время от идеи до релиза востребованного функционала.

Переход в облако со знаком плюс

Перевести систему в облако успешно удалось e-commerce-платформе «Здравсити». Облачные услуги выбрали из экономических соображений и организационных трудностей. Технический директор Андрей Пунин рассказал, что разработка новых фич силами привлекаемых подрядчиков могла занимать полгода, своей команды не было. Были проблемы с отказоустойчивостью и масштабированием инфраструктуры под нагрузку.

Бизнес быстро рос, скорость принятия решений при этом была низкая, рос поток негативной обратной связи и выхода не осталось. Компания перешла на инфраструктуру как сервис (IaaS) и как код (IaaC), стала использовать готовые управляемые сервисы. За счет аренды готовых инструментов существенно экономятся время и ресурсы. Компания «живет» в трех географически распределенных дата-центрах, не беспокоится из-за возможного отказа какого-то одного.

В результате перехода в облако выросли конверсии, увеличилось количество заказов, поднялась выручка. По итогам первого полугодия 2024 года компания выросла на 55%, при этом рынок, по данным аналитиков — всего на 28%. Экономия бюджета на поддержание ИТ-инфраструктуры составила 30%. Релизы теперь могут выходить ежедневно, обновление данных на витринах занимает минуты вместо нескольких часов.

С 1С на SAP и обратно за 10 лет

Вадим Павлов, руководитель отдела планирования и ИТ решений оптового продавца техники Hansa, поделился историей перехода с 1С на SAP по требованию западной головной компании, а потом через 10 лет обратно. Не все целесообразно было переносить. Некоторые операции — например, расчет заработной платы — остались на привычном российском ПО, сводная информация передавалась в основную SAP-систему.

Возникающие потребности, которые не стыковались с SAP, приходилось закрывать отдельно разработкой в 1С и передавать данные туда-сюда. Таким образом существовал ряд процессов, которые все это время базировались в 1С. Для обратного переезда не потребовалось ничего программировать, справились 2 консультанта и два программиста в сумме с обеих сторон.

Изобрели велосипед? — Продайте!

После докладов об эффективности собственной разработки в зале возникла дискуссия про преимущества привлечения внешних подрядчиков. Тренд на инхаус слушатели назвали прошлым веком. Вспомнили про автомобили и про то, что далеко не все водители хотят стать автомеханиками.

Важное преимущество аутсорса — ты получаешь готовую команду без «воспитания и детских соплей». Им не нужно при увольнении «выплачивать пять окладов». Кроме того, внешние разработчики обладают мощной отраслевой экспертизой, накапливают опыт при работе с разными проектами.

Высказали также мнение, что внутренняя уникальная экспертиза должна продаваться на внешний рынок как ценный опыт. Нет смысла постоянно изобретать велосипед там, где уже давно существуют проверенные инструменты. А если вы смогли разработать что-то ценное и полезное для рынка, чего еще не существует, нужно делиться и масштабировать.

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.

С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Андрея Ларина , руководителя направления реализации цифровых избирательных сервисов Департамента Информационных технологий города Москвы в номинации « Электронное голосование : проект года» Алексей Козырев , вице-президент Сбера и директор департамента управления программой « ГосТех » рассказал о широкомасштабном применении технологий искусственного интеллекта в рамках нацпроекта « Экономика данных Награждение Награждение CNews AWARDS Вячеслава Закоржевского , генерального директора компании МойОфис – разработчика Squadus PRO в специальной номинации « Цифровое рабочее пространство Темой выступления Темой выступления Александра Глазкова , генерального директора и члена совета директоров компании « Диасофт » стали новые требования цифровой трансформации как драйвера развития ИТ-рынка Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Валерия Ермакова , заместителя президента, председателя правления « Ростелеком » в номинации «Цифровизация в АПК: Технология года» О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний вице-президент по информационным технологиям, FESCO О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса участникам форума расказал Дмитрий Суровец Награждение Награждение CNews AWARDS Михаила Геллермана , генерального директора « РуПост » (входит в « Группу Астра ») в номинации «Корпоративное почтовое решение года» Виктор Урусов , генеральный директор компании « Скала^р »: Выручка компании выросла в прошлом году на 40%, продажи отдельных типов машин взлетели в несколько раз. 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