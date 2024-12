Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее

Острая конкуренция в банковском секторе заставляет финансистов обращать большее внимание на опыт финтеха, а именно на его гибкость, скорость реакции, а также на его человекоцентричность. Обзору новинок в этом направлении была посвящена секция «Цифровизация финсектора» в рамках CNews FORUM 2024.

Финтех нужен корпорациями

«Как выстраивать финтех-продукты внутри крупной корпорации?», — задал тон дискуссии первый докладчик Никита Кузнецов, начальник центра моделирования активов и пассивов Газпромбанка. Для ответа на этот вопрос спикер напомнил историю развития финтеха в нашей стране, первая волна которого, по его словам, началась с интернет-кошельков, приема оплаты для платежей сотовой связи, а также с первых кейсов онлайн оплаты.

Далее клиентам стали доступны банки без отделений и их мобильные приложения для ДБО. Третья волна вынесла на рынок AI, блокчейн и «необанки», поставив классические кредитные организации в роль догоняющих. Что характеризует текущую четвертую волну? Без сомнения, главный тренд — развитие экосистем, а также старт пилотных проектов в области цифрового рубля, открытых API, а также AI-диджация крупнейших банков.

История развития финтеха в России. Источник: Газпромбанк, 2024

«Все эти тренды говорят о том, что крупные корпорации будут становиться более независимыми от банков. При этом их собственная отдельная вертикаль финтеха позволяет быстро создать и встроить продукт в корпоративную линейку. Именно поэтому для работы в сегменте малого и среднего бизнеса в рамках Газпромбанка была произведена трансформация с целью развития финтеха с главной целью: объединить продуктовую стратегию с измеримыми KPI вокруг ценности продукта для каждого конкретного клиента», — рассказал Никита Кузнецов.

AI в Сбере проник в ERP

Антон Личман, главный эксперт по технологиям, архитектор ГАК ФО, ИТ-лидер группы Agile-команд Сбера, напомнил об еще одном тренде последних лет: «Импортозамещение в банке стартовало довольно давно. В частности, огромная работа произведена по замещению бэк-офисной ERP-системы от SAP. Но просто замена одного решения на другое никому не интересна. Банку была нужна Digital ERP — система будущего на базе AI на основе собственной разработки. Если бы мы стали развивать SAP, то получили бы морально устаревшую на 5–10 лет систему. Поэтому был создан новый продукт, которого еще не было на мировом рынке».

Что будет делегировано искусственному интеллекту. Источник: Сбер, 2024

Новая система становится реальностью благодаря гиперавтоматизации практически всех бэк-офисных процессов для 260 тыс. пользователей, что сводит к минимуму потребность в людях для осуществления рутинных операций. Персонал будет нужен в основном для обработки отклонений от заданных метрик того или иного бизнес-процесса и корректного завершения операций. Кроме того, закрытие банковского дня уже удалось сократить до нескольких минут.

Чем занят AI? На входе множества процессов документы обрабатываются моделями (accounting robot) с целью автоматизации расчетов по договорам. При этом проводятся сверка «первички» с договором, rule-based контроли и т.д. Все это снижает трудозатраты центра обслуживания более чем на 70%. А вот автоматизацией начисления зарплаты занят робот Анфиса, выполняющий задачи поиска, выбора сотрудников и валидации данных, а также перехода от последовательных расчетов к параллельному. В итоге время расчета и выплаты по 305 тыс. лицевым снизилось с 60 до 6 часов. Кроме того, сотрудникам банка помогает множество виртуальных ассистентов и помощников, например, для получения за несколько минут любой из 45 видов справок по заработной плате, достаточно попросить это у робота.

Какова же конечная цель? Повысить CLTV (Client Lifetime Value) — метрику, позволяющую в долгосрочной перспективе рассчитать ценность клиента, оценить потенциальную прибыль, оптимизировать расходы на привлечение и удержание той или иной категории клиентов. Где-где, а бэк-офисе для этого достаточно данных.

Факторинг в центре внимания

Яна Щелыванова, начальник отдела методологии и автоматизации Альфа-Банка, выступила с докладом «Работа на результат без agile, scrum мастеров и смузи», посвященный тому опыту, который получил банк при реализации своей собственной системы учета факторинговых операций.

Собственная разработка всегда предполагает наличие опасений и рисков. В их числе, например, длительный лаг по времени от сбора требований до внедрения ПО, приводящий к риску реализовать невостребованную функциональность.

Никита Кузнецов , начальник центра моделирования активов и пассивов Газпромбанка : Все тренды говорят о том, что крупные корпорации будут становиться более независимыми от банков Антон Личман, главный эксперт по технологиям, архитектор ГАК ФО, ИТ-лидер группы Agile-команд Сбера : Новая ERP-система становится реальностью благодаря гиперавтоматизации практически всех бэк-офисных процессов Яна Щелыванова, начальник отдела методологии и автоматизации Альфа-Банка : Собственная разработка всегда предполагает наличие опасений и рисков Артур Зубанов, исполнительный директор «ИАС Диджитал»: При выпуске продукта учитывалась стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 12 тыс. пользователей Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы « 1С »: Тиражное решение АБС ориентировано на банки, величина активов которых не превышает 150 млрд. рублей Максим Сарычев, руководитель Дирекции процессного управления Банка Уралсиб: В планах банка построение мультизадачной RPA-платформы оптимизации процессов через коллаборации или развитие собственной функциональности Никита Кузнецов, начальник центра моделирования активов и пассивов Газпромбанка: Все тренды говорят о том, что крупные корпорации будут становиться более независимыми от банков

Яна Щелыванова уверена: «Способов снижения рисков внутренней разработки ПО довольно много. Например, спланированный базис модели данных позволяет поэтапно наращивать функциональность с постоянным обогащением и детализацией требований без переделок. Кроме того, изменение подхода реализации проекта на достижение продуктовой функциональности позволяет осуществить итеративный запуск в эксплуатацию».

Статус проекта на сегодня: уже внедрен первый продукт — «Агентский факторинг», а также запланирована миграция клиентов со старого решения. В течение 6 месяцев планируется запуск всей функциональности системы по остальным продуктам, уже с учетом заложенной модульности, гибкости и вариативности схем обслуживания.

Новая АБС от фирмы «1С»

Кроме топовых банков на рынке имеется несколько сотен небольших кредитно-финансовых учреждений, перед которыми также стоят задачи импортозамещения и технологического развития. Именно для них была осуществлена презентация «Новая российская АБС с открытым кодом, работающая на PostgreSQL и Linux — “1С: Автоматизированная банковская система”». Новинку представили Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С», и Артур Зубанов, исполнительный директор «ИАС Диджитал».

Алексей Нестеров уточнил: «Программный продукт разработан на современной технологической платформе “1С:Предприятие 8.3”, поддерживающей импортонезависимый стек технологий (процессоры “Байкал” и “Эльбрус”, СУБД PostgreSQL, Postgres Pro, Tantor SE, Pangolin и Jatoba, ОС Linux и других) и позволяющий обеспечить задачу перехода с иностранного ПО на отечественное программное обеспечение в банках. Тиражное решение ориентировано на банки, величина активов которых не превышает 150 млрд. рублей».

Больше элементов в экосистеме — выше ее ценность. Источник: 1С, 2024

Артур Зубанов отметил: «При выпуске нового продукта учитывалась стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 12 тыс. пользователей “1С:Предприятия” в одной информационной базе с использованием СУБД PostgreSQL от 1С на операционной системе Linux».

В качестве главных рыночных преимуществ новой АБС спикеры назвали большой набор элементов в ее экосистеме, а также доступность в рамках всей страны специалистов, имеющих достаточную квалификацию для поддержки и развитию продуктов от фирмы «1С».

RPA в банке

Максим Сарычев, руководитель дирекции процессного управления банка Уралсиб, поделился опытом, проблемами и перспективами развития роботизации эпохи импортозамещения.

«На всех подобных ИТ-мероприятиях принято утверждать, что RPA — это костыли. Но, если мыслить этими категориями, то и люди — это тоже костыли. Но ведь это не так. Важно использовать инструменты там, где они нужны, а также учитывать извлеченные из проектов уроки. Важно и то, что ключевой принцип роботизации — прозрачность», — отметил Максим Сарычев и предложил вниманию аудитории свой список полученных уроков, топ-3 которых приведены ниже.

Во-первых, важно правильно определить процесс и кейс для роботизации. Ошибка в выборе может привести к разочарованию и потере интереса к роботизации. Во-вторых, важно найти высокопоставленного бизнес-спонсора RPA, который сможет принимать решения в масштабе всей организации. В-третьих, необходимо определить лидера внедрения роботизации, а также определить формат Центра роботизации.

С учетом сказанного, банк планирует развитие своей платформы роботизации в направлении большего охвата кейсов и за счет применения AI, умного процесса обработки информации (IDP), упрощения механик взаимодействия с роботом, а также развития автоматизированных средств поиска кейсов, например, TaskMining. Второе направление развития — построение мультизадачной платформы оптимизации процессов через коллаборации или развитие собственной функциональности.

Архитектура импортонезависимости

Как известно ИТ-архитекторы банков довольно непубличные люди. Но Михаил Хайзников, руководитель Офиса корпоративной архитектуры Росбанка, сделал исключение и выступил с докладом: «Стали ли российские банки импортонезависимыми?».

Что такое импортозамещение применительно к финансовой сфере? По словам спикера, это обеспечение надежности текущих операций в краткосрочной перспективе. А вот в долгосрочной перспективе необходимо говорить об импортонезависимости, включающей в себя в качестве элемента импортозамещение.

«С первым у нас все более-менее хорошо, поскольку был некоторый запас прочности благодаря действиям Банка России, который обязал в свое время банки работать хоть и не по всем, но по многим отечественным бизнес-моделям и стандартам, которые были давно и успешно автоматизированы нашими же разработчиками. Здесь мы практически никак не зависим от западных вендоров. А вот в долгосрочной перспективе надо прямо сейчас что-то решать. Почему? Очень быстро растет стоимость процесса дальнейшего импортозамещения, что становится существенным для бюджета банка», — считает Михаил Хайзников.

Как вариант, правда только в области ПО, импортонезависимость в финансах можно обеспечить полным переходом на отечественные стандарты, которые мы сами создаем и сами же контролируем. Что бывает, если не влиять на ход развития ПО и технологий в целом, ярко показало удаление наших разработчиков из списка мейнтейнеров ядра Linux — open source быстро превращается из лекарства в обезболивающее.

Расширение периметра

Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования МТС-Банка, затронул тему ИБ и выступил с докладом «Инвентаризация внешнего периметра для повышения кибербезопасности».

«Современный финтех давно уже не ограничен неким монолитным периметром безопасности поскольку активно используются облачные сервисы, API, мобильные приложения, устройства IoT и сторонние интеграции. При этом постоянно растет площадь атак злоумышленников, поскольку них появляется все больше точек входа и практической реализации потенциальных угроз», — обозначил проблему Руслан Талипов.

Одна из причин этой ситуации заключается в сложном характере процесса управления активами — крайне трудно отслеживать и обеспечивать безопасность всех активов. В ДИБ банка довольно быстро осознали, что без налаживания тесного взаимодействия с ИТ, задачу инвентаризации решить невозможно. Понятно это стало и бизнесу, которому нужна реальная безопасность банка. В итоге с учетом интересов заинтересованных сторон была решены задачи построения общего процесса и улучшения взаимодействия ИТ и ИБ.

Команда и трансформация

«Если не знаете зачем вам трансформация — не нужно в нее играть», — такой вывод сделал Александр Мезенцев, CTO «Свой Банк», в ходе презентации «Как сформировать команду и спланировать цифровую трансформацию». Второй, не менее значимый вывод, звучал так: «При формировании команды не надейтесь только на свою внутреннюю экспертизу». По словам эксперта, не надо строить сложные иерархические структуры, в которых все принимают решения. А работать с людьми необходимо так, как хотели бы, чтобы работали с вами.

Казалось бы, цифровая трансформация идет уже не один год, а вопросы формирования и мотивации команд так и не решены. Почему? «Жизнь сложнее схемы. Команда продолжает оставаться уникальным и штучным элементом трансформации бизнеса», — дает ответ Александр Мезенцев.

«Тогда, а что же такое цифровая трансформация? Не по учебнику, а в духе “letme speak by my heart”?», — задает встречный вопрос модератор Ярослав Медокс. Ответ от сердца эксперта был таков: «Это не столько про штампы типа Digital All или Mobile First. Это про изменение культуры, людей и процессов — некий комплексный подход к новой жизни».

«Дорогие» встречи

Андрей Овчинников, руководитель направления развития инновационной деятельности Национального Расчетного Депозитария (НРД), предложил собравшимся вместе ответить на вопрос: «Как оцифровать загрузку сотрудника и избавиться от ненужных встреч?».

«Во времена пандемии COVID-19 и самоизоляции мы все столкнулись с новой гибридной формой работы вместе с присущей ей удаленными коммуникациями. Эта практика осталась до сих пор. Осталась и проблема недоступности “сильного звена”, т.е. человека, замыкающего на себя множество коммуникаций. Что делать, если это звено выпадает?», — с этого начал доклад Андрей Овчинников.

Кроме этого, требовались решения проблемы «пустых» встреч (коммуникации без повестки и материалов), «дорогих» встреч (собрание на 20 участников для закупки скрепок), а также ведения протоколов и резюме мероприятия.

В НРД было проведено немало улучшений этих процессов. Например, создан механизм прямой и косвенной оценки того, сколько будет стоить встреча для компании с учетом стоимости рабочего времени каждого из сотрудников. Организатор коммуникации может быстро понять это, сопоставив затраты на нее со стоимостью того вопроса, который он хочет вынести на рассмотрение.

Итоги оптимизации не заставили себя долго ждать: высвободилось до 5% рабочего времени у линейного персонала и до 15% у менеджмента при снижении общего количества встреч до 5%, а использование AI позволило ускорить формирование протоколов в 50 раз, при этом автоматическое их составление в целом по НРД высвободило сразу двух сотрудников.

Бесшовный путь

Финальный доклад был озаглавлен «Довольный клиент — главная цель финансовых организаций». Его сделал Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций Process Mining компании «РСХБ-Интех».

Этапы внедрения RPA в РСХБ. Источник: РСХБ-Интех, 2024

По словам докладчика, в банке РСХБ Task Mining ведет свою историю внедрений с 2021 г., целью которых было подтверждение эффекта от автоматизации, учета рабочего времени, а также поиска операций под роботизацию. А с 2023 г. начались проекты в области Process Mining для анализа процессов и оперативного мониторинга продаж. В 2024 г. стартовала разработка комплекса аналитических решений и инструментов быстрой автоматизации на их основе плюс RPA.

Никита Казьмин сообщил: «В дальнейших планах осуществить передачу данных по фактическому сценарию протекания процесса, данных по бизнес-операциям в систему моделирования и управления процессами, а также сбор драйверов трудозатрат для расчета численности работников фронт-линии».

Для чего всего это? Помимо оптимизации внутренних бизнес-процессов и их роботизации симбиоз технологий Process Mining и Task Mining существенно влияет на оптимизацию клиентского опыта и его качественное улучшение за счет устранения излишних барьеров и обеспечения бесшовности клиентского пути. А для банка довольный клиент — это не пустые слова!

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.

С министром С министром цифрового развития , связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Андрея Ларина , руководителя направления реализации цифровых избирательных сервисов Департамента Информационных технологий города Москвы в номинации « Электронное голосование : проект года» Алексей Козырев , вице-президент Сбера и директор департамента управления программой « ГосТех » рассказал о широкомасштабном применении технологий искусственного интеллекта в рамках нацпроекта « Экономика данных Награждение Награждение CNews AWARDS Вячеслава Закоржевского , генерального директора компании МойОфис – разработчика Squadus PRO в специальной номинации « Цифровое рабочее пространство Темой выступления Темой выступления Александра Глазкова , генерального директора и члена совета директоров компании « Диасофт » стали новые требования цифровой трансформации как драйвера развития ИТ-рынка Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Валерия Ермакова , заместителя президента, председателя правления « Ростелеком » в номинации «Цифровизация в АПК: Технология года» О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний вице-президент по информационным технологиям, FESCO О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса участникам форума расказал Дмитрий Суровец Награждение Награждение CNews AWARDS Михаила Геллермана , генерального директора « РуПост » (входит в « Группу Астра ») в номинации «Корпоративное почтовое решение года» Виктор Урусов , генеральный директор компании « Скала^р »: Выручка компании выросла в прошлом году на 40%, продажи отдельных типов машин взлетели в несколько раз. Сегодня компания выступает за новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, когда вместо точечного импортозамещения создается целостный технологически независимый ИТ-ландшафт на готовых и предустановленных программного-аппаратных комплексах Награждение CNews AWARDS Дмитрия Самойленко, руководителя «Банка ВТБ и Награждение CNews AWARDS Дмитрия Самойленко, руководителя « Центра мониторинга информационной безопасности Валерия Богдашова , генерального директора компании R-Vision в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» О пути от систем управления предприятием к экосистемам управления бизнесом собравшимся рассказал О пути от систем управления предприятием к экосистемам управления бизнесом собравшимся рассказал Алексей Нестеров , директор по ERP-решениям Фирмы «1С» Темой выступления Темой выступления Алиса Мельникова , директор по цифровым и информационным технологиям компании « СИБУР »: Значительный потенциал для повышения эффективности крупных компаний скрыт не только во внутренний цифровизации, но и в налаживании с помощью информационных систем межотраслевой кооперации. Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» Как ERP-система Global ERP заняла нишу импортозамещающих продуктов участникам форума рассказал Как ERP-система Global ERP заняла нишу импортозамещающих продуктов участникам форума рассказал Дмитрий Аникин , директор по развитию компании Global ERP Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Натальи Шустровой , начальника управления кадрового администрирования, « Апатит » и Алексея Давиденко, руководителя департамента внедрения ECM компании WSS-Consulting в номинации « Кадровый электронный документооборот : проект года» Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК О том как четыре платформенных О том как четыре платформенных low-code-решения в сегменте корпоративного софта вошли в единый продуктовый портфель рассказал Андрей Шарак , генеральный директор компании LANSOFT Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Platform V Pangolin в номинации « СУБД для корпоративного сегмента» Иван Панченко , заместитель генерального директора компании Postgres Pro : По итогам прошлого года доля рынка российских разработчиков систем управления базами данных выросла с 66% до 82%, а выручка, в среднем, увеличилась на 48%. Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, « Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, « ЕВРАЗ » и Станислава Лазукова , генерального директора Tdata в номинации «Управление данными в промышленности» О новых трендах рынка виртуализации рассказывает О новых трендах рынка виртуализации рассказывает Иван Ермаков , коммерческий директор компании «Базис» Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Сергея Трандина , генерального директора « Базальт СПО » в номинации «Доменная служба: решение года» Опыт импортозамещения и миграции СУБД стал темой выступления Ивана Глухова, исполнительного директора компаниии СберТех Опыт импортозамещения и миграции СУБД стал темой выступления Ивана Глухова, исполнительного директора компаниии СберТех Награждение CNews AWARDS Дениса Агеева, председателя совета директоров компании « Награждение CNews AWARDS Дениса Агеева, председателя совета директоров компании « ДАКОМ М » в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI» Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности компании « Т1 Облако »: В 2023 году расходы на технологии облачной безопасности выросли на 31% и достигли отметки $8,4 млрд. Благодаря SecaaS организации могут переложить управление функциями безопасности на специализированных поставщиков услуг, что часто позволяет повысить уровень защищенности при снижении затрат заказчика Награждение CNews AWARDS Антона Анпилова, руководителя команды Награждение CNews AWARDS Антона Анпилова, руководителя команды SaluteJazz в номинации «Коммуникационная платформа года с ИИ» Шаги, предпринятые компанией «АЛРОСА» к ее технологическому суверенитету стали темой выступления Шаги, предпринятые компанией «АЛРОСА» к ее технологическому суверенитету стали темой выступления Вадима Желтухина директора по информационным технологиям компании « АЛРОСА С ИТ-проблемами ресторанной сети на примере своей компании гостей форума познакомил С ИТ-проблемами ресторанной сети на примере своей компании гостей форума познакомил Николай Галкин , директор департамента информационных технологий, « Кофемания Ирина Пирогова , вице-президент по информационным технологиям, Группа « Илим »: Лесопромышленная отрасль это высокоразвитое производство и у нас большая потребность в автоматизации, которую российский рынок пока не покрывает Как всегда Как всегда CNews FORUM стал местом налаживания деловых контактов и дружеского общения Общение на стендах CNews FORUM не останавливалось ни на минуту Общение на стендах CNews FORUM не останавливалось ни на минуту Гости CNews FORUM могли ознакомиться с самыми передовыми новинками мира высоких технологий Гости CNews FORUM могли ознакомиться с самыми передовыми новинками мира высоких технологий Такой праздник профессионалов как CNews FORUM не мог обойтись без бокала шампанского Такой праздник профессионалов как CNews FORUM не мог обойтись без бокала шампанского CNews FORUM закончился лотереей с розыгрышем ценных призов CNews FORUM закончился лотереей с розыгрышем ценных призов С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова