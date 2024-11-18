Как развивается процесс цифровизации промышленности

7 ноября в Москве прошел очередной CNews Forum 2024. Участники секции «Цифровизация промышленности» обсудили, какие задачи в сфере цифровизации производства сегодня наиболее актуальны. Заказчики объяснили, почему иногда им приходится самостоятельно заниматься разработкой необходимых продуктов. А представители ИТ-компаний предложили обратить внимание на их решения. Процесс цифровизации промышленности продолжается и уже приносит результат.
На пути к цифровому суверенитету
«Кто-то хочет импортозамещаться, кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам», — уверенно заявила в начале выступления Диана Тусова, технический pre-sale Cloud4Y. Российский сегмент облака Cloud4Y представлен двумя ЦОД-ами (TierIII) в Москве, еще один открывается в Новосибирске. Заявлены гарантированный UptimeSLA 99,982%, а также аттестация УЗ-1, 1К,1Г, сертификация ISO, PCI DSS.
Зарубежный сегмент облака представлен стамбульским ЦОД-ом. Компания готова обеспечить миграцию инфраструктуры и взаимодействие в условиях санкций с зарубежными клиентами и поставщиками. Отдельно была отмечена возможность полноценного (с обновлениями и поддержкой) использования западного ПО.
Также компания может предложить клиентам импортозамещенное облако. Это отдельное решение для КИИ и ГИС, соответствующее всем требованиям безопасности, имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ. Планируется, что к 2025 году облако будет полностью введено в эксплуатацию.
Диана Тусова особо отметила, что компания готова оказывать широкий спектр услуг по защите информации и облачной инфраструктуры. В частности, речь шла об отказоустойчивом сервисе ГОСТ VPN (VIPNet, «C-Терра», «Континент»), подключении к сетям электронного правительства (СМЭВ), сервисе безопасного доступа к веб-приложениям (ГОСТ TLS шифрование, DDoS защита) и кластерных решениях с геораспределением для сервисов безопасности. Также Cloud4Y может проводить согласование проектной документации с регуляторами, аудит защищенности и осуществлять подключение инфраструктуры к ГосСОПКА.
Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений компании «Северсталь-инфоком», осветил некоторые аспекты внутрикорпоративной разработки: «Нас часто спрашивают о том, почему мы так много делаем сами. Почему бы не обратиться к вендорам, не использовать внешние ресурсы?». Одним из главных факторов, заставивших компанию обратиться к практике in-house, стало прекращение технической поддержки действующих западных решений и уход крупных поставщиков иностранного ПО с российского рынка. При этом полноценных отечественных аналогов на рынке нет.
Было решено за три года создать системы, а затем обеспечить их продажи, внедрение различным клиентам и развитие. В проекте появилась доля госфинансирования с условием, что решения будут доступны для металлургической отрасли в целом, а не только компании-разработчику, станут отраслевым стандартом. Поэтому в проекте участвуют созаказчики — компании металлургической отрасли, которые вносят предложения по функционалу. Помимо ERP, которая, по словам Олега Лукьянова, заслуживает отдельного и долгого рассказа, компания взяла на себя ответственность разработать две системы отраслевой значимости: систему управления производства (MES Металлургия) и систему производственного планирования (IPS Металлургия). IPS заменяет SAP APO, а MES заменяет Danieli Qmet.
Однако, двумя системами внутренняя разработка компании не ограничивается. К 2021 году в «Северстали» реализовано около 400 ИТ-проектов, 25% из которых — разработка программного продукта с нуля. И 40% ресурсов, потраченных на реализацию всех проектов, были внешними. К 2024 году количество ИТ-проектов выросло до 500. На in-houseприходится 35%. При этом количество привлекаемых внешних ресурсов также выросло и составило 60%.
Подытоживая свое выступление, Олег Лукьянов так оценил эффекты от внутренней разработки: она оправдана в случае возможности массового тиража на внутренних активах либо при выводе результата на внешний рынок. Однако не стоит забывать о требованиях регулятора и факторах, которые привели к их формированию — сейчас это особенно важно.
Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности» компании Ростелеком, продолжил в своем выступлении тему импортозамещения. Для начала он обрисовал ситуацию, которая сложилась в начале 2022 года: «От нас ушли почти все вендоры, многие из которых были малозаменимыми. А инфраструктура у компаний осталась. Очевидный вариант действий — срочно выкупать команды специалистов, которые были с ушедшими вендорами связаны, чтобы минимизировать риски для существующих систем».
Несмотря на непростое положение дел, объемы производства необходимо увеличивать. На новых объектах необходимо внедрять АСУТП, которых, по словам докладчика, не так много в стране. Ростелеком стал искать разработчиков аппаратной части, которые соответствовали бы тому уровню технологий, который сложился на предприятии. «До планки, заданной зарубежными коллегами, дотянуться оказалось не так просто», — говорит он. Работы ведутся, но нужны время и бюджеты. Клиенты при этом нуждаются в сервисной услуге автоматизации, которую привыкли получать от западных компаний. Потому ключевыми фокусами и направлениями для Ростелекома как интегратора стали создание и разработка собственных продуктов и технологий для обеспечения прозрачной интеграции, сервисная модель обслуживания на всем жизненном цикле и переход на облачные вычисления и хранение данных в облаке.
В рамках импортозамещения оборудования и программного обеспечения в сфере критической инфраструктуры предприятия должны переходить на отечественные аналоги ПАК. У компании Ростелеком в разработке высоконагруженный программно-аппаратный комплекс, который станет альтернативой популярному на текущий момент зарубежному ПАКу Siemens Simatic S7-1500. Степень готовности решения — высокая. Еще один продукт, который компания может предложить уже сейчас, — ПО SuperSCADA. Андрей Походня определил его как SCADA с новыми функциями и дополнениями.
Организационные тонкости
Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации Центра горизонтального бурения, уверен, что залог успешной цифровизации в гибридном подходе к ней. Точнее, в появлении специалистов, способных работать на стыке классических компетенций и ИТ. Такие специалисты должны, по мнению докладчика, обладать набором «личностных и цифровых компетенций». К первым он относит, например, готовность изучать новое и адаптивность к изменениям, поскольку BANI-мир с его неопределенностью и технологическим прогрессом, активным развитием цифровых инструментов связан с прикладным применением постоянно появляющихся новых инструментов.
При этом важно не просто осваивать технологии, но и понимать, к какому результату они могут привести, чем это может быть полезно организации, каковы потенциальные риски и недостатки у изменений. Иными словами, нужны нацеленность на результат и критичность. А еще методичность и дисциплина — поскольку изменения и внедрение новых технологий происходят небыстро, это длительная и методичная работа на годы. Креативность и клиентоцентричность не нуждаются в дополнительных комментариях. А вот ораторское мастерство как навык для цифровизации может удивить. «Поверьте, это необходимо. Я много раз видел, как кого-то с мощной идеей просто топили на обсуждении, потому что он не умел вести публичный диалог», — говорит Джимшер Челидзе.
Среди необходимых цифровых компетенций были названы сбор, оценка достоверности и анализ информации, структурирование данных и принятие решений на их основе, работа с нормативно-справочной информацией. Важно также использование современных инструментов для организации совместной работы и общения. Необходимо повышать цифровую эрудицию, то есть понимание современных цифровых технологий (интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект и т.д.) и типов ИТ-систем: механизмы работы, плюсы и минусы, их предназначение, знать тренды отрасли и ее лидеров, уметь оценивать их опыт и учитывать ошибки.
Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации компании Cotton Club, решил поделиться своим видением цифровой трансформации: «Цифровая трансформация — это процесс изменений, направленный на рост и гибкость бизнеса, на повышение его эффективности и на его ускорение за счет оптимизации основных бизнес-процессов и внедрения современных информационных технологий». В ходе реализации стратегии компании пришлось столкнуться с некоторыми подводными камнями. Во-первых, это консервативная корпоративная культура. Компания существовала много лет, росла и развивалась. Поэтому сотрудники логично полагали, что все и так хорошо, а потому сопротивлялись лишним нововведениям, не желая меняться. Вторым проблемным моментом стало отсутствие единой стратегии развития — она менялась в силу различных обстоятельств. Строить планы в такой ситуации сложно. Но главным обстоятельством, мешающим цифровой трансформации, было отсутствие соответствующего опыта и компетенций.
Для облегчения проведения цифровой трансформации была составлена пирамида приоритетов. В ее основе — надежность и непрерывность работы инфраструктуры и процессов поддержки бизнеса. Если это не обеспечено, то трансформироваться трудно. Еще один важный элемент — доступные и качественные данные. Без них невозможно принимать правильные и взвешенные управленческие решения. Затем настает очередь структурирования бизнес-процессов.
В числе организационных деталей, необходимых для успешной трансформации, Евгений Михалев назвал доверие к изменениям и реформаторам (на то, чтобы этого добиться ушло больше всего времени), а также поддержку от руководства на уровне совета директоров. Но ключевым фактором докладчик считает бизнес-ориентированный подход в ИТ. В заключении Евгений Михалев отметил, что прививать культуру изменений, вовлекать бизнес в них выгоднее и эффективнее, чем насаждать изменения сверху.
Новые продукты
Тимур Махалин, начальник управления ОМК, познакомил гостей и участников секции с некоторыми решениями, разработанными для использования внутри компании. Речь шла о цифровой платформе «Мои возможности». Одной из предпосылок для ее разработки в свое время стал дефицит кадров. Было решено разработать сервис, который позволял бы использовать при необходимости внутренние компетенции, то есть подрабатывать внутри компании. Поскольку комплексного решения, закрывающего все потребности компании, на рынке не нашлось, пришлось уходить во внутреннюю разработку.
«Мои возможности» объединяют множество сервисов и данных. Это и корпоративный портал, и личная электронная визитка, и график зарплат и отпусков, и информация по сверхурочной работе с возможностью бронирования учебных классов. Кроме того, сервис информирует сотрудников о важных событиях и мероприятиях. Есть и новостная лента в виде умного дашборда, который персонализирует новости под каждого сотрудника.
Руководство компании ожидает, что нововведение повысит NPS у работников и их уровень доверия к цифровым решениям, а также сократит сроки выполнения производственных заказов. Компании же это даст возможность гибко управлять фондом рабочего времени персонала, оптимизирует и автоматизирует HR-процессы. Также решение будет способствовать выявлению перегруженных производственных центров и оптимизации управления ими посредством переброски персонала.
Организация сверхурочной работы или работы в выходной день реализована как гибкое и оперативное управление трудовыми ресурсами. Создание заявки и выбор кандидатов сократились с нескольких часов до минут. Приложение активно развивается: за прошедшие полгода количество визиток сотрудников почти удвоилось (с 8000 до более чем 15000), а число визитов выросло более чем в 4 раза (с 92000 до 404700). На вопрос из зала о том, нет ли проблем с теми, кто пользуется кнопочными телефонами вместо смартфонов и, следовательно, не может пользоваться сервисом, Тимур Махалин ответил: «Таких сотрудников на самом деле немного. Приблизительно 8%. И, нет, никаких проблем не было. Поскольку речь идет о деньгах — я имею в виде подработку — они стали задумывать о смене гаджета на более актуальный. Других вариантов подработать теперь ведь нет».
Максим Кретинин, директор направления «Добыча» компании Ростелеком, представил многофункциональную систему безопасности (МФСБ). Решение было успешно внедрено на угольном разрезе в качестве комплексной организационно-технической системы производственного контроля. Заявленная цель создания МФСБ — обеспечить комплексную защиту опасных производственных площадок за счет исключения либо сведения к минимуму угроз возникновения инцидента, аварии, несчастного случая и чрезвычайной ситуации. А в случае их возникновения — сохранить здоровье людей, снизить размеры ущерба окружающей среде и материальных потерь. Внедрение таких решений регламентировано приказами Ростехнадзора. В зависимости от профиля предприятия МФСБ может дополняться различными системами (противопожарные, контроля запыленности и т.д.).
Отдельно Максим Кретинин остановился на системе позиционирования персонала. Оно может быть зональным или точным, в зависимости от требований предприятия. Основная технология позиционирования на разрезе — спутниковое позиционирование (GPS/ГЛОНАСС). В качестве устройства может применяться специальный трекер (на технике или носимый), а также смартфон с включенной функцией позиционирования.
В МФСБ с помощью системы позиционирования можно, к примеру, оповестить всех, кто находится в потенциальной опасной зоне, если фиксируются опасные события, и обстановка несет угрозу. В случае состоявшегося происшествия система позиционирования поможет определить местоположение людей и облегчит их поиск. В штатном режиме система контролирует передвижение рабочих по территории.
В приводимых Максимом Кретининым примерах работы системы позиционирования фигурировали большие территории угольного разреза. На вопрос из зала, сможет ли система работать на стройке многоэтажного дома, когда важно не только горизонтальное позиционирование, но и вертикальное, докладчик ответил утвердительно: «Конечно, можно обеспечить позиционирование и в трехмерном пространстве. Тогда положение людей будет отображаться на 3D-модели здания».
Алла Малевицкая, начальник управления развития автоматизации энергетики, промышленной безопасности, экологии и транспортной логистики ГМК «Норильский никель», уделила внимание телематическим системам. Компания в течение 2013-2014 годов внедрила у себя системы мониторинга транспорта. Всего их три. Еще одна система находится на этапе внедрения сейчас: «Мы, как говорится, долго запрягали. Почти год мы потратили на то, чтобы оценить рынок, ознакомиться с опытом других компаний. Много времени мы потратили на скоринги, выбирая ту платформу, на которой мы будем строить свою систему».
Проект стартовал в феврале текущего года. На данный момент разработана и утверждена вся техническая документация. Большое внимание было уделено вопросам безопасности, поскольку в системе будут содержаться значительные объемы личных данных и коммерческой информации. Были проведены необходимые тесты и начат этап интегрирования с существующими системами. А в следующем году ожидается начало промышленной эксплуатации. Заинтересованность в решении уже продемонстрировали дочерние отделения компании. Алла Малевицкая подчеркнула, что проект развивается высокими темпами благодаря тому, что разработчики и заказчик понимают специфику деятельности друг друга и могут находить общий язык.
От представленных на рынке решений новая разработка отличается, например, тем, что данные собираются напрямую с любого бортового оборудования. Еще одно отличие — функция предначисления заработной платы с учетом более чем 1500 метрик. Практическая безопасность также не осталась без внимания — составляется рейтинг водителей с учетом манеры вождения. В будущем планируется дополнить решение системой допуска на опасные объекты. Также возможно применение системы в рамках различных экологических инициатив.
Непрофильная деятельность
Хотя основной профиль «Нижфарм» — безрецептурные медикаменты, компания демонстрирует компетенции в области цифры. За несколько лет в ней реализовано более двух десятков ИТ-проектов. О некоторых из них рассказал Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса компании «Нижфарм»: «Благодаря тому, что удалось сделать, мы сэкономили более 200 000 часов рабочего времени наших сотрудников». Автоматизация авансовых отчетов и отказ от бумаги позволили не только внести вклад в сферу экологии, но и получать автоматическое отражение сделок в SAP с возмещением расходов, с подтверждением чека в налоговой службе, исключить потерю чеков. Переход к ЭДО сократил время ввода данных по одной транзакции со 170 минут до 20 в автоматическом режиме и до 80 минут в полуавтоматическом. 30 000 из указанных сэкономленных рабочих часов приходится именно на эту сферу.
Другой сферой, которую осветил докладчик, стало упрощение процесса «От закупки до оплаты». Ранее он был недостаточно эффективным, поскольку все, касающееся его, происходило в нескольких неинтегрированных системах. Для оптимизации были отобраны и исключены устаревшие и по факту неиспользуемые составляющие процесса. Актуальные элементы были взаимно интегрированы, частично с использованием роботов.
Можно отметить, что автоматизация при помощи виртуальных сотрудников широко используется в компании «Нижфарм». В частности, они формируют проводки в SAP по электронным документам поставщиков и загружают данные о тендерах с официальных электронных площадок с рассылкой информации ответственным сотрудникам. Также технология используется для проверки контрагентов и синхронизации данных из базы одобренных поставщиков. Роботы формируют заявки на закупку, осуществляют контроль бюджета, выявляют нарушения и контролируют условия оплаты.
Не все считают аграрный сектор достаточно развитым в плане цифровых решений. Однако Сергей Шаров, директор по ИТ ГК «Шанс», убедительно доказал, что это мнение ошибочно. Он рассказал о мобильном приложении «Шанс онлайн», которое было разработано для агрономов. Основная цель — автоматизировать работу специалистов в полях за счет предоставления удобного инструмента, фиксировать их действия во время обходов с целью получения статистических данных по работе, а также сбор доказательной базы для спорных ситуаций. Использование приложения позволяет получить конкурентное преимущество за счет скорости реакции на возникшую у клиента проблему или за счет прогнозирования ее возникновения. Использование решения открывает новые возможности по продажам CЗР за счет цифровизации работы и лучшего знания клиента благодаря формированию его точного портрета.
Подготовительная работа при разработке приложения состояла в оцифровке полей, с которыми идет работа (вручную путем отрисовки границ на спутниковом снимке или же через загрузку KML), и формировании специализированных справочников (фото и подробные описания культур с сопутствующими проблемами; вредители, болезни и сорняки как угрозы, а также применяемые препараты). «Приложение адаптировано для работы без интернета, потому что в полях сигнала зачастую просто нет», — заметил Сергей Шаров. В будущем планируется использовать в приложении ИИ для распознавание угроз, умных подсказок и автоматического формирования программ защиты. Ожидается, что решение сможет осуществлять прогнозный анализ возникновения угроз на основе накопленной базы.
Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа», поделился опытом внедрения системы управления складом (WMS). У нововведения было несколько предпосылок. Согласно требованиям заказчиков, паллеты с готовой продукцией должны были формироваться в соответствии с множеством требований. Возникали ошибки при сборке заказов, процесс шел медленно. «Кроме того, происходили периодические авралы, особенно в сезон. И было непонятно, что в конкретный момент происходит на складе», — посетовал Ростислав Гордиенко. Это вело к имиджевым потерями компании. Планирование происходило без учета реальных возможностей склада, загрузка ресурсов была неоптимальной, не было понимания максимальной производительности.
Внедрение WMS должно было решить указанные проблемы. При выборе конкретного решения учитывались, кроме прочего, количество внедрений и наличие референсов, возможность относительно недорогой доработки (в т.ч. своими силами), совместимость с линейкой торгового оборудования. Принципиальных доработок было две. Создано уникальное рабочее место для оператора. С его помощью в полуавтоматическом режиме до начала сборки товара планируется состав и укладка каждой палеты, а также составляется перечень заданий для исполнителя на основе требований клиента и/или физических свойств товаров. Также был модифицирован процесс приемки. Появилась возможность автоматически подбирать документ поступления при сканировании штрихкода места хранения при приемке с производства.
Важной частью внедрения стала подготовка персонала. В первую неделю использования WMSпоказатели эффективности немного просели, но уже с третьей недели они стали расти по сравнению с тем, что было до внедрения.
Сейчас время подбора товара сокращено до 5 минут за счет внедрения адресного хранения и автоматического формирования заданий на отбор. Ранее это требовало до получаса времени. Время приемки готовой продукции от собственного производства сократилось с 5-6 минут до 35 секунд. Сотрудники стали соблюдать правила безопасности. Например, стало невозможным катать паллеты паровозиком, накапливая их на полу. Поскольку теперь работник, не выполнивший одну задачу, не получает другую.
CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.