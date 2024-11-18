Как развивается процесс цифровизации промышленности

7 ноября в Москве прошел очередной CNews Forum 2024. Участники секции «Цифровизация промышленности» обсудили, какие задачи в сфере цифровизации производства сегодня наиболее актуальны. Заказчики объяснили, почему иногда им приходится самостоятельно заниматься разработкой необходимых продуктов. А представители ИТ-компаний предложили обратить внимание на их решения. Процесс цифровизации промышленности продолжается и уже приносит результат.

На пути к цифровому суверенитету

«Кто-то хочет импортозамещаться, кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам», — уверенно заявила в начале выступления Диана Тусова, технический pre-sale Cloud4Y. Российский сегмент облака Cloud4Y представлен двумя ЦОД-ами (TierIII) в Москве, еще один открывается в Новосибирске. Заявлены гарантированный UptimeSLA 99,982%, а также аттестация УЗ-1, 1К,1Г, сертификация ISO, PCI DSS.

Зарубежный сегмент облака представлен стамбульским ЦОД-ом. Компания готова обеспечить миграцию инфраструктуры и взаимодействие в условиях санкций с зарубежными клиентами и поставщиками. Отдельно была отмечена возможность полноценного (с обновлениями и поддержкой) использования западного ПО.

Также компания может предложить клиентам импортозамещенное облако. Это отдельное решение для КИИ и ГИС, соответствующее всем требованиям безопасности, имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ. Планируется, что к 2025 году облако будет полностью введено в эксплуатацию.

Диана Тусова особо отметила, что компания готова оказывать широкий спектр услуг по защите информации и облачной инфраструктуры. В частности, речь шла об отказоустойчивом сервисе ГОСТ VPN (VIPNet, «C-Терра», «Континент»), подключении к сетям электронного правительства (СМЭВ), сервисе безопасного доступа к веб-приложениям (ГОСТ TLS шифрование, DDoS защита) и кластерных решениях с геораспределением для сервисов безопасности. Также Cloud4Y может проводить согласование проектной документации с регуляторами, аудит защищенности и осуществлять подключение инфраструктуры к ГосСОПКА.

Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений компании «Северсталь-инфоком», осветил некоторые аспекты внутрикорпоративной разработки: «Нас часто спрашивают о том, почему мы так много делаем сами. Почему бы не обратиться к вендорам, не использовать внешние ресурсы?». Одним из главных факторов, заставивших компанию обратиться к практике in-house, стало прекращение технической поддержки действующих западных решений и уход крупных поставщиков иностранного ПО с российского рынка. При этом полноценных отечественных аналогов на рынке нет.

Было решено за три года создать системы, а затем обеспечить их продажи, внедрение различным клиентам и развитие. В проекте появилась доля госфинансирования с условием, что решения будут доступны для металлургической отрасли в целом, а не только компании-разработчику, станут отраслевым стандартом. Поэтому в проекте участвуют созаказчики — компании металлургической отрасли, которые вносят предложения по функционалу. Помимо ERP, которая, по словам Олега Лукьянова, заслуживает отдельного и долгого рассказа, компания взяла на себя ответственность разработать две системы отраслевой значимости: систему управления производства (MES Металлургия) и систему производственного планирования (IPS Металлургия). IPS заменяет SAP APO, а MES заменяет Danieli Qmet.

Однако, двумя системами внутренняя разработка компании не ограничивается. К 2021 году в «Северстали» реализовано около 400 ИТ-проектов, 25% из которых — разработка программного продукта с нуля. И 40% ресурсов, потраченных на реализацию всех проектов, были внешними. К 2024 году количество ИТ-проектов выросло до 500. На in-houseприходится 35%. При этом количество привлекаемых внешних ресурсов также выросло и составило 60%.

Подытоживая свое выступление, Олег Лукьянов так оценил эффекты от внутренней разработки: она оправдана в случае возможности массового тиража на внутренних активах либо при выводе результата на внешний рынок. Однако не стоит забывать о требованиях регулятора и факторах, которые привели к их формированию — сейчас это особенно важно.

Диана Тусова, технический pre-sale Диана Тусова, технический pre-sale Cloud4Y : Кто-то хочет импортозамещаться, кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам Олег Лукьянов , руководитель управления отраслевых решений компании « Северсталь-инфоком »: Внутренняя разработка оправдана в случае возможности массового тиража на внутренних активах либо при выводе результата на внешний рынок Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности» Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности» компании Ростелеком : От нас ушли вендоры , а инфраструктура осталась. Очевидный вариант действий в такой ситуации — срочно выкупать команды специалистов, которые были с ушедшими вендорами связаны, чтобы минимизировать риски для существующих систем Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации Центра горизонтального бурения: Поверьте, ораторское мастерство необходимо руководителям цифровизации. Я видел, как хорошие идеи топили, потому их не могли достойно представить на обсуждении Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации Центра горизонтального бурения: Поверьте, ораторское мастерство необходимо руководителям цифровизации. Я видел, как хорошие идеи топили, потому их не могли достойно представить на обсуждении Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации компании Cotton Club: Цифровая трансформация — это процесс изменений, направленный на развитие бизнеса за счет оптимизации основных процессов и внедрения современных информационных технологий Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации компании Cotton Club: Цифровая трансформация — это процесс изменений, направленный на развитие бизнеса за счет оптимизации основных процессов и внедрения современных информационных технологий Тимур Махалин, начальник управления ОМК: Если речь идет о деньгах, о заработке, сотрудники охотно идут навстречу новым идеям и решениям Тимур Махалин, начальник управления ОМК: Если речь идет о деньгах, о заработке, сотрудники охотно идут навстречу новым идеям и решениям Диана Тусова, технический pre-sale Cloud4Y: Кто-то хочет импортозамещаться, кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам

Андрей Походня, директор направления «Цифровизация промышленности» компании Ростелеком, продолжил в своем выступлении тему импортозамещения. Для начала он обрисовал ситуацию, которая сложилась в начале 2022 года: «От нас ушли почти все вендоры, многие из которых были малозаменимыми. А инфраструктура у компаний осталась. Очевидный вариант действий — срочно выкупать команды специалистов, которые были с ушедшими вендорами связаны, чтобы минимизировать риски для существующих систем».

Несмотря на непростое положение дел, объемы производства необходимо увеличивать. На новых объектах необходимо внедрять АСУТП, которых, по словам докладчика, не так много в стране. Ростелеком стал искать разработчиков аппаратной части, которые соответствовали бы тому уровню технологий, который сложился на предприятии. «До планки, заданной зарубежными коллегами, дотянуться оказалось не так просто», — говорит он. Работы ведутся, но нужны время и бюджеты. Клиенты при этом нуждаются в сервисной услуге автоматизации, которую привыкли получать от западных компаний. Потому ключевыми фокусами и направлениями для Ростелекома как интегратора стали создание и разработка собственных продуктов и технологий для обеспечения прозрачной интеграции, сервисная модель обслуживания на всем жизненном цикле и переход на облачные вычисления и хранение данных в облаке.

В рамках импортозамещения оборудования и программного обеспечения в сфере критической инфраструктуры предприятия должны переходить на отечественные аналоги ПАК. У компании Ростелеком в разработке высоконагруженный программно-аппаратный комплекс, который станет альтернативой популярному на текущий момент зарубежному ПАКу Siemens Simatic S7-1500. Степень готовности решения — высокая. Еще один продукт, который компания может предложить уже сейчас, — ПО SuperSCADA. Андрей Походня определил его как SCADA с новыми функциями и дополнениями.

Организационные тонкости

Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации Центра горизонтального бурения, уверен, что залог успешной цифровизации в гибридном подходе к ней. Точнее, в появлении специалистов, способных работать на стыке классических компетенций и ИТ. Такие специалисты должны, по мнению докладчика, обладать набором «личностных и цифровых компетенций». К первым он относит, например, готовность изучать новое и адаптивность к изменениям, поскольку BANI-мир с его неопределенностью и технологическим прогрессом, активным развитием цифровых инструментов связан с прикладным применением постоянно появляющихся новых инструментов.

При этом важно не просто осваивать технологии, но и понимать, к какому результату они могут привести, чем это может быть полезно организации, каковы потенциальные риски и недостатки у изменений. Иными словами, нужны нацеленность на результат и критичность. А еще методичность и дисциплина — поскольку изменения и внедрение новых технологий происходят небыстро, это длительная и методичная работа на годы. Креативность и клиентоцентричность не нуждаются в дополнительных комментариях. А вот ораторское мастерство как навык для цифровизации может удивить. «Поверьте, это необходимо. Я много раз видел, как кого-то с мощной идеей просто топили на обсуждении, потому что он не умел вести публичный диалог», — говорит Джимшер Челидзе.

Среди необходимых цифровых компетенций были названы сбор, оценка достоверности и анализ информации, структурирование данных и принятие решений на их основе, работа с нормативно-справочной информацией. Важно также использование современных инструментов для организации совместной работы и общения. Необходимо повышать цифровую эрудицию, то есть понимание современных цифровых технологий (интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект и т.д.) и типов ИТ-систем: механизмы работы, плюсы и минусы, их предназначение, знать тренды отрасли и ее лидеров, уметь оценивать их опыт и учитывать ошибки.

Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации компании Cotton Club, решил поделиться своим видением цифровой трансформации: «Цифровая трансформация — это процесс изменений, направленный на рост и гибкость бизнеса, на повышение его эффективности и на его ускорение за счет оптимизации основных бизнес-процессов и внедрения современных информационных технологий». В ходе реализации стратегии компании пришлось столкнуться с некоторыми подводными камнями. Во-первых, это консервативная корпоративная культура. Компания существовала много лет, росла и развивалась. Поэтому сотрудники логично полагали, что все и так хорошо, а потому сопротивлялись лишним нововведениям, не желая меняться. Вторым проблемным моментом стало отсутствие единой стратегии развития — она менялась в силу различных обстоятельств. Строить планы в такой ситуации сложно. Но главным обстоятельством, мешающим цифровой трансформации, было отсутствие соответствующего опыта и компетенций.

Для облегчения проведения цифровой трансформации была составлена пирамида приоритетов. В ее основе — надежность и непрерывность работы инфраструктуры и процессов поддержки бизнеса. Если это не обеспечено, то трансформироваться трудно. Еще один важный элемент — доступные и качественные данные. Без них невозможно принимать правильные и взвешенные управленческие решения. Затем настает очередь структурирования бизнес-процессов.

В числе организационных деталей, необходимых для успешной трансформации, Евгений Михалев назвал доверие к изменениям и реформаторам (на то, чтобы этого добиться ушло больше всего времени), а также поддержку от руководства на уровне совета директоров. Но ключевым фактором докладчик считает бизнес-ориентированный подход в ИТ. В заключении Евгений Михалев отметил, что прививать культуру изменений, вовлекать бизнес в них выгоднее и эффективнее, чем насаждать изменения сверху.

Новые продукты

Тимур Махалин, начальник управления ОМК, познакомил гостей и участников секции с некоторыми решениями, разработанными для использования внутри компании. Речь шла о цифровой платформе «Мои возможности». Одной из предпосылок для ее разработки в свое время стал дефицит кадров. Было решено разработать сервис, который позволял бы использовать при необходимости внутренние компетенции, то есть подрабатывать внутри компании. Поскольку комплексного решения, закрывающего все потребности компании, на рынке не нашлось, пришлось уходить во внутреннюю разработку.

Схема платформы «Мои возможности». Источник: ОМК, 2024

«Мои возможности» объединяют множество сервисов и данных. Это и корпоративный портал, и личная электронная визитка, и график зарплат и отпусков, и информация по сверхурочной работе с возможностью бронирования учебных классов. Кроме того, сервис информирует сотрудников о важных событиях и мероприятиях. Есть и новостная лента в виде умного дашборда, который персонализирует новости под каждого сотрудника.

Руководство компании ожидает, что нововведение повысит NPS у работников и их уровень доверия к цифровым решениям, а также сократит сроки выполнения производственных заказов. Компании же это даст возможность гибко управлять фондом рабочего времени персонала, оптимизирует и автоматизирует HR-процессы. Также решение будет способствовать выявлению перегруженных производственных центров и оптимизации управления ими посредством переброски персонала.

Организация сверхурочной работы или работы в выходной день реализована как гибкое и оперативное управление трудовыми ресурсами. Создание заявки и выбор кандидатов сократились с нескольких часов до минут. Приложение активно развивается: за прошедшие полгода количество визиток сотрудников почти удвоилось (с 8000 до более чем 15000), а число визитов выросло более чем в 4 раза (с 92000 до 404700). На вопрос из зала о том, нет ли проблем с теми, кто пользуется кнопочными телефонами вместо смартфонов и, следовательно, не может пользоваться сервисом, Тимур Махалин ответил: «Таких сотрудников на самом деле немного. Приблизительно 8%. И, нет, никаких проблем не было. Поскольку речь идет о деньгах — я имею в виде подработку — они стали задумывать о смене гаджета на более актуальный. Других вариантов подработать теперь ведь нет».

Максим Кретинин, директор направления «Добыча» компании Ростелеком, представил многофункциональную систему безопасности (МФСБ). Решение было успешно внедрено на угольном разрезе в качестве комплексной организационно-технической системы производственного контроля. Заявленная цель создания МФСБ — обеспечить комплексную защиту опасных производственных площадок за счет исключения либо сведения к минимуму угроз возникновения инцидента, аварии, несчастного случая и чрезвычайной ситуации. А в случае их возникновения — сохранить здоровье людей, снизить размеры ущерба окружающей среде и материальных потерь. Внедрение таких решений регламентировано приказами Ростехнадзора. В зависимости от профиля предприятия МФСБ может дополняться различными системами (противопожарные, контроля запыленности и т.д.).

Схема МФСБ. Источник: Ростелеком, 2024

Отдельно Максим Кретинин остановился на системе позиционирования персонала. Оно может быть зональным или точным, в зависимости от требований предприятия. Основная технология позиционирования на разрезе — спутниковое позиционирование (GPS/ГЛОНАСС). В качестве устройства может применяться специальный трекер (на технике или носимый), а также смартфон с включенной функцией позиционирования.

В МФСБ с помощью системы позиционирования можно, к примеру, оповестить всех, кто находится в потенциальной опасной зоне, если фиксируются опасные события, и обстановка несет угрозу. В случае состоявшегося происшествия система позиционирования поможет определить местоположение людей и облегчит их поиск. В штатном режиме система контролирует передвижение рабочих по территории.

В приводимых Максимом Кретининым примерах работы системы позиционирования фигурировали большие территории угольного разреза. На вопрос из зала, сможет ли система работать на стройке многоэтажного дома, когда важно не только горизонтальное позиционирование, но и вертикальное, докладчик ответил утвердительно: «Конечно, можно обеспечить позиционирование и в трехмерном пространстве. Тогда положение людей будет отображаться на 3D-модели здания».

Алла Малевицкая, начальник управления развития автоматизации энергетики, промышленной безопасности, экологии и транспортной логистики ГМК «Норильский никель», уделила внимание телематическим системам. Компания в течение 2013-2014 годов внедрила у себя системы мониторинга транспорта. Всего их три. Еще одна система находится на этапе внедрения сейчас: «Мы, как говорится, долго запрягали. Почти год мы потратили на то, чтобы оценить рынок, ознакомиться с опытом других компаний. Много времени мы потратили на скоринги, выбирая ту платформу, на которой мы будем строить свою систему».

Проект стартовал в феврале текущего года. На данный момент разработана и утверждена вся техническая документация. Большое внимание было уделено вопросам безопасности, поскольку в системе будут содержаться значительные объемы личных данных и коммерческой информации. Были проведены необходимые тесты и начат этап интегрирования с существующими системами. А в следующем году ожидается начало промышленной эксплуатации. Заинтересованность в решении уже продемонстрировали дочерние отделения компании. Алла Малевицкая подчеркнула, что проект развивается высокими темпами благодаря тому, что разработчики и заказчик понимают специфику деятельности друг друга и могут находить общий язык.

От представленных на рынке решений новая разработка отличается, например, тем, что данные собираются напрямую с любого бортового оборудования. Еще одно отличие — функция предначисления заработной платы с учетом более чем 1500 метрик. Практическая безопасность также не осталась без внимания — составляется рейтинг водителей с учетом манеры вождения. В будущем планируется дополнить решение системой допуска на опасные объекты. Также возможно применение системы в рамках различных экологических инициатив.

Непрофильная деятельность

Хотя основной профиль «Нижфарм» — безрецептурные медикаменты, компания демонстрирует компетенции в области цифры. За несколько лет в ней реализовано более двух десятков ИТ-проектов. О некоторых из них рассказал Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса компании «Нижфарм»: «Благодаря тому, что удалось сделать, мы сэкономили более 200 000 часов рабочего времени наших сотрудников». Автоматизация авансовых отчетов и отказ от бумаги позволили не только внести вклад в сферу экологии, но и получать автоматическое отражение сделок в SAP с возмещением расходов, с подтверждением чека в налоговой службе, исключить потерю чеков. Переход к ЭДО сократил время ввода данных по одной транзакции со 170 минут до 20 в автоматическом режиме и до 80 минут в полуавтоматическом. 30 000 из указанных сэкономленных рабочих часов приходится именно на эту сферу.

Максим Кретинин, директор направления «Добыча» компании Ростелеком: Цель систем безопасности — обеспечить комплексную защиту за счет исключения или сведения к минимуму угроз возникновения аварий, а в случае их возникновения — сохранить здоровье людей Максим Кретинин, директор направления «Добыча» компании Ростелеком: Цель систем безопасности — обеспечить комплексную защиту за счет исключения или сведения к минимуму угроз возникновения аварий, а в случае их возникновения — сохранить здоровье людей Алла Малевицкая, начальник управления развития Алла Малевицкая, начальник управления развития автоматизации энергетики , промышленной безопасности, экологии и транспортной логистики ГМК « Норильский никель »: Проект развивается высокими темпами, если разработчики и заказчик понимают специфику деятельности друг друга и могут находить общий язык Денис Богомолов , вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса компании « Нижфарм »: Благодаря цифровизации, мы сэкономили более 200 000 часов рабочего времени наших сотрудников Сергей Шаров, директор по ИТ ГК «Шанс»: Приложение для агросектора должны быть адаптированы для работы без интернета, потому что в полях сигнала зачастую просто нет Сергей Шаров, директор по ИТ ГК «Шанс»: Приложение для агросектора должны быть адаптированы для работы без интернета, потому что в полях сигнала зачастую просто нет Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа»: Без систем управления ( Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа»: Без систем управления ( WMS ) часто непонятно, что в конкретный момент происходит на складе Максим Кретинин, директор направления «Добыча» компании Ростелеком: Цель систем безопасности — обеспечить комплексную защиту за счет исключения или сведения к минимуму угроз возникновения аварий, а в случае их возникновения — сохранить здоровье людей

Другой сферой, которую осветил докладчик, стало упрощение процесса «От закупки до оплаты». Ранее он был недостаточно эффективным, поскольку все, касающееся его, происходило в нескольких неинтегрированных системах. Для оптимизации были отобраны и исключены устаревшие и по факту неиспользуемые составляющие процесса. Актуальные элементы были взаимно интегрированы, частично с использованием роботов.

Можно отметить, что автоматизация при помощи виртуальных сотрудников широко используется в компании «Нижфарм». В частности, они формируют проводки в SAP по электронным документам поставщиков и загружают данные о тендерах с официальных электронных площадок с рассылкой информации ответственным сотрудникам. Также технология используется для проверки контрагентов и синхронизации данных из базы одобренных поставщиков. Роботы формируют заявки на закупку, осуществляют контроль бюджета, выявляют нарушения и контролируют условия оплаты.

Не все считают аграрный сектор достаточно развитым в плане цифровых решений. Однако Сергей Шаров, директор по ИТ ГК «Шанс», убедительно доказал, что это мнение ошибочно. Он рассказал о мобильном приложении «Шанс онлайн», которое было разработано для агрономов. Основная цель — автоматизировать работу специалистов в полях за счет предоставления удобного инструмента, фиксировать их действия во время обходов с целью получения статистических данных по работе, а также сбор доказательной базы для спорных ситуаций. Использование приложения позволяет получить конкурентное преимущество за счет скорости реакции на возникшую у клиента проблему или за счет прогнозирования ее возникновения. Использование решения открывает новые возможности по продажам CЗР за счет цифровизации работы и лучшего знания клиента благодаря формированию его точного портрета.

Архитектура системы. Источник: ГК «Шанс», 2024

Подготовительная работа при разработке приложения состояла в оцифровке полей, с которыми идет работа (вручную путем отрисовки границ на спутниковом снимке или же через загрузку KML), и формировании специализированных справочников (фото и подробные описания культур с сопутствующими проблемами; вредители, болезни и сорняки как угрозы, а также применяемые препараты). «Приложение адаптировано для работы без интернета, потому что в полях сигнала зачастую просто нет», — заметил Сергей Шаров. В будущем планируется использовать в приложении ИИ для распознавание угроз, умных подсказок и автоматического формирования программ защиты. Ожидается, что решение сможет осуществлять прогнозный анализ возникновения угроз на основе накопленной базы.

Ростислав Гордиенко, директор по ИТ кондитерской фабрики «Победа», поделился опытом внедрения системы управления складом (WMS). У нововведения было несколько предпосылок. Согласно требованиям заказчиков, паллеты с готовой продукцией должны были формироваться в соответствии с множеством требований. Возникали ошибки при сборке заказов, процесс шел медленно. «Кроме того, происходили периодические авралы, особенно в сезон. И было непонятно, что в конкретный момент происходит на складе», — посетовал Ростислав Гордиенко. Это вело к имиджевым потерями компании. Планирование происходило без учета реальных возможностей склада, загрузка ресурсов была неоптимальной, не было понимания максимальной производительности.

Внедрение WMS должно было решить указанные проблемы. При выборе конкретного решения учитывались, кроме прочего, количество внедрений и наличие референсов, возможность относительно недорогой доработки (в т.ч. своими силами), совместимость с линейкой торгового оборудования. Принципиальных доработок было две. Создано уникальное рабочее место для оператора. С его помощью в полуавтоматическом режиме до начала сборки товара планируется состав и укладка каждой палеты, а также составляется перечень заданий для исполнителя на основе требований клиента и/или физических свойств товаров. Также был модифицирован процесс приемки. Появилась возможность автоматически подбирать документ поступления при сканировании штрихкода места хранения при приемке с производства.

Важной частью внедрения стала подготовка персонала. В первую неделю использования WMSпоказатели эффективности немного просели, но уже с третьей недели они стали расти по сравнению с тем, что было до внедрения.

Динамика запуска системы по неделям. Источник: Победа, 2024

Сейчас время подбора товара сокращено до 5 минут за счет внедрения адресного хранения и автоматического формирования заданий на отбор. Ранее это требовало до получаса времени. Время приемки готовой продукции от собственного производства сократилось с 5-6 минут до 35 секунд. Сотрудники стали соблюдать правила безопасности. Например, стало невозможным катать паллеты паровозиком, накапливая их на полу. Поскольку теперь работник, не выполнивший одну задачу, не получает другую.

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.

С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с госорганами и компаниями, которые не успеют импортозаместить КИИ к концу года CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Андрея Ларина , руководителя направления реализации цифровых избирательных сервисов Департамента Информационных технологий города Москвы в номинации « Электронное голосование : проект года» Алексей Козырев , вице-президент Сбера и директор департамента управления программой « ГосТех » рассказал о широкомасштабном применении технологий искусственного интеллекта в рамках нацпроекта « Экономика данных Награждение Награждение CNews AWARDS Вячеслава Закоржевского , генерального директора компании МойОфис – разработчика Squadus PRO в специальной номинации « Цифровое рабочее пространство Темой выступления Темой выступления Александра Глазкова , генерального директора и члена совета директоров компании « Диасофт » стали новые требования цифровой трансформации как драйвера развития ИТ-рынка Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Валерия Ермакова , заместителя президента, председателя правления «Ростелеком» в номинации «Цифровизация в АПК: Технология года» О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса участникам форума расказал вице-президент по информационным технологиям, FESCO О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса участникам форума расказал Дмитрий Суровец Награждение Награждение CNews AWARDS Михаила Геллермана , генерального директора « РуПост » (входит в « Группу Астра ») в номинации «Корпоративное почтовое решение года» Виктор Урусов , генеральный директор компании « Скала^р »: Выручка компании выросла в прошлом году на 40%, продажи отдельных типов машин взлетели в несколько раз. Сегодня компания выступает за новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, когда вместо точечного импортозамещения создается целостный технологически независимый ИТ-ландшафт на готовых и предустановленных программного-аппаратных комплексах Награждение CNews AWARDS Дмитрия Самойленко, руководителя «Банка ВТБ и Награждение CNews AWARDS Дмитрия Самойленко, руководителя « Центра мониторинга информационной безопасности Валерия Богдашова , генерального директора компании R-Vision в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» О пути от О пути от систем управления предприятием к экосистемам управления бизнесом собравшимся рассказал Алексей Нестеров , директор по ERP-решениям Фирмы « 1С Темой выступления Темой выступления Алиса Мельникова , директор по цифровым и информационным технологиям компании « СИБУР »: Значительный потенциал для повышения эффективности крупных компаний скрыт не только во внутренний цифровизации, но и в налаживании с помощью информационных систем межотраслевой кооперации. Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» Как ERP-система Global ERP заняла нишу Как ERP-система Global ERP заняла нишу импортозамещающих продуктов участникам форума рассказал Дмитрий Аникин , директор по развитию компании Global ERP Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Натальи Шустровой , начальника управления кадрового администрирования, « Апатит » и Алексея Давиденко, руководителя департамента внедрения ECM компании WSS-Consulting в номинации « Кадровый электронный документооборот : проект года» Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК О том как четыре платформенных О том как четыре платформенных low-code-решения в сегменте корпоративного софта вошли в единый продуктовый портфель рассказал Андрей Шарак , генеральный директор компании LANSOFT Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Platform V Pangolin в номинации «СУБД для корпоративного сегмента» Иван Панченко , заместитель генерального директора компании Postgres Pro : По итогам прошлого года доля рынка российских разработчиков систем управления базами данных выросла с 66% до 82%, а выручка, в среднем, увеличилась на 48%. Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, « Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, « ЕВРАЗ » и Станислава Лазукова , генерального директора Tdata в номинации «Управление данными в промышленности» О новых трендах рынка виртуализации рассказывает О новых трендах рынка виртуализации рассказывает Иван Ермаков , коммерческий директор компании «Базис» Награждение CNews AWARDS Награждение CNews AWARDS Сергея Трандина , генерального директора « Базальт СПО » в номинации «Доменная служба: решение года» Опыт Опыт импортозамещения и миграции СУБД стал темой выступления Ивана Глухова, исполнительного директора компаниии СберТех Награждение CNews AWARDS Дениса Агеева, председателя совета директоров компании « Награждение CNews AWARDS Дениса Агеева, председателя совета директоров компании « ДАКОМ М » в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI» Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности компании « Т1 Облако »: В 2023 году расходы на технологии облачной безопасности выросли на 31% и достигли отметки $8,4 млрд. Благодаря SecaaS организации могут переложить управление функциями безопасности на специализированных поставщиков услуг, что часто позволяет повысить уровень защищенности при снижении затрат заказчика Награждение CNews AWARDS Антона Анпилова, руководителя команды Награждение CNews AWARDS Антона Анпилова, руководителя команды SaluteJazz в номинации «Коммуникационная платформа года с ИИ» Шаги, предпринятые компанией «АЛРОСА» к ее технологическому суверенитету стали темой выступления Шаги, предпринятые компанией «АЛРОСА» к ее технологическому суверенитету стали темой выступления Вадима Желтухина директора по информационным технологиям компании « АЛРОСА С ИТ-проблемами ресторанной сети на примере своей компании гостей форума познакомил С ИТ-проблемами ресторанной сети на примере своей компании гостей форума познакомил Николай Галкин , директор департамента информационных технологий, « Кофемания Ирина Пирогова , вице-президент по информационным технологиям, Группа « Илим »: Лесопромышленная отрасль это высокоразвитое производство и у нас большая потребность в автоматизации, которую российский рынок пока не покрывает Как всегда Как всегда CNews FORUM стал местом налаживания деловых контактов и дружеского общения Общение на стендах CNews FORUM не останавливалось ни на минуту Общение на стендах CNews FORUM не останавливалось ни на минуту Гости CNews FORUM могли ознакомиться с самыми передовыми новинками мира высоких технологий Гости CNews FORUM могли ознакомиться с самыми передовыми новинками мира высоких технологий Такой праздник профессионалов как CNews FORUM не мог обойтись без бокала шампанского Такой праздник профессионалов как CNews FORUM не мог обойтись без бокала шампанского CNews FORUM закончился лотереей с розыгрышем ценных призов CNews FORUM закончился лотереей с розыгрышем ценных призов С министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым беседует главный редактор CNews Александра Кирьянова



























