Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

15 октября 2026 г. CNews проведет конференцию «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности».
С докладами выступят
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, Центр налоговых доходов ГБУ Москвы;
Александр Царенков, руководитель направления кадрового электронного документооборота, ЛК «Европлан»;
Дмитрий Абдрашитов, руководитель направления по развитию электронного документооборота, ГК «Нацпроектстрой»;
Дарья Музанкова, менеджер проекта, «Группа Лента»;
представитель компании ККМП ТЕХ.
Вопросы к обсуждению
Российский рынок
- Какую динамику демонстрирует сегмент СЭД/ECM?
- Какие законодательные инициативы выступают главными катализаторами перехода на безбумажные технологии?
- В каких секторах экономики внедрение электронного документооборота достигло стадии зрелости, а где сохраняется консервативный подход?
- Насколько глубоко инструменты ЭДО проникли в среду малого и среднего бизнеса?
- Какие факторы — от психологических барьеров до технических сложностей —мешают окончательному отказу от бумажных дубликатов?
Российские решения
- Как переформатировался рынок и распределились доли игроков после ухода глобальных ИТ-гигантов?
- Какие отечественные платформы сегодня задают стандарты качества и наиболее востребованы при масштабных миграциях?
- Можно ли констатировать полную независимость российского ECM-стека от импортных библиотек, баз данных и системного ПО?
- Какова сегодня пропорция между SaaS-сервисами и классическими On-premise инсталляциями в корпоративном сегменте?
- Какие функциональные блоки становятся «входной точкой» при первичной автоматизации документооборота?
Технологии и решения
- Какие сценарии использования ИИ и машинного обучения уже стали стандартом в российских ECM?
- Насколько глубоко отечественные КЭДО проработаны с точки зрения методологии и соответствия ТК?
- По каким финансовым и операционным показателям российский бизнес оценивает ROI от внедрения безбумажных технологий?
- Какие критерии кибербезопасности и требования регуляторов являются определяющими при выборе ECM?
- На какие зарубежные рынки ориентированы российские разработчики систем управления контентом?
Проблемные точки
- Какие архитектурные сложности возникают при стыковке СЭД с «тяжелыми» ERP и CRM-системами в рамках импортозамещения?
- Как на практике реализуются механизмы долгосрочного хранения документов с сохранением их юридической силы в течение десятилетий?
- В чем заключаются фундаментальные отличия российской школы документооборота от западных концепций ECM?
- Как компании преодолевают инерцию сотрудников и «цифровой консерватизм» при массовом внедрении новых ИТ-инструментов?
- Какие угрозы — от технологических сбоев до изменений в законодательстве — должны быть в фокусе внимания при внедрении ECM?
Будущее рынка
- Какой объем и структуру рынка ЭДО прогнозируют эксперты к началу 2030 года?
- Как интеграция смарт-контрактов и новой формы валюты трансформирует финансовый и договорной документооборот?
- Ожидается ли появление новых форматов документов (например, XML-визуализация), которые упростят межведомственное взаимодействие?
- В каких консервативных отраслях в ближайшее время произойдет «цифровой прорыв»?
- Можно ли ожидать полной ликвидации физических архивов в России и что станет финальной точкой в этом процессе?
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении СЭД/ECM, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.