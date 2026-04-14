Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Источник: CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая.

С докладами выступят:

Юрий Хаханов, директор по развитию проектов по городским и строительным технологиям, Фонд «Сколково»;

Андрей Быков, руководитель проекта по цифровизации строительства, «Паритет Девелопмент»;

Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации бизнеса, «Арлифт»;

Андрей Стоянов, менеджер технических проектов, «Арлифт»;

Юлия Клецкова, руководитель отдела информационного моделирования, WE-ON;

Руслан Шабанов, ТИМ-Менеджер, Архитектурно-проектная компания «Вектор Проект».

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

Как изменился объем и структура российского рынка цифровых технологий в строительстве за последние три года?

Какие ключевые цифровые технологии оказывают наибольшее влияние на отрасль в России?

Как соотносятся темпы цифровой трансформации российского строительного рынка с мировыми показателями?

Какие секторы строительства (жилищное, инфраструктурное, промышленное) являются лидерами по внедрению цифровых технологий?

Какие новые бизнес-модели, например, PropTech-сервисы, возникают на стыке строительства и цифровых технологий в России?

Информационное моделирование зданий

Каков текущий уровень использования BIM-технологий в России?

Как обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) для государственных заказчиков меняет ландшафт рынка?

Какие российские программные продукты успешно замещают ушедшие иностранные BIM-системы?

С какими основными проблемами сталкиваются российские компании при переходе с 2D-проектирования на полноценное ТИМ-моделирование?

Как создаются и используются цифровые двойники объектов инфраструктурного строительства в России?

Автоматизация и роботизация

Насколько активно используются дроны и БПЛА для топографической съемки, мониторинга и контроля хода строительства в России?

Какие существуют успешные примеры применения роботов (например, роботов-каменщиков) на российских строительных площадках?

Как технологии интернета вещей и умные датчики повышают безопасность и эффективность на стройках в России?

Каковы перспективы использования экзоскелетов и носимых технологий для российских строителей?

Как искусственный интеллект и машинное обучение применяются для оптимизации планирования и прогнозирования рисков в строительных проектах?

Вызовы и проблемы внедрения

Какие основные барьеры замедляют внедрение цифровых технологий в российском строительстве?

Существует ли проблема отсутствия единых стандартов и нормативно-технической документации для цифрового строительства в России?

Как проблема дефицита квалифицированных ИТ-специалистов влияет на цифровизацию отрасли?

Как решается проблема сопротивления изменениям со стороны сотрудников и руководства строительных компаний?

Какие этические и социальные вопросы (например, замена рабочих мест автоматизированными системами) необходимо решать при масштабном внедрении цифровых технологий?

Будущее цифровизации

Какие основные тренды цифровизации будут определять развитие строительной отрасли в России в 2025-2026 годах?

Какую роль играет платформа «Стройкомплекс.РФ» в цифровизации отрасли и взаимодействии с государственными органами?

Как развитие цифровых платформ для управления строительством меняет диалог между контрольными органами и бизнесом?

Каким будет облик российской строительной отрасли через 10 лет с учетом текущих темпов цифровизации?

Каковы перспективы экспорта российских цифровых строительных технологий на международные рынки, особенно в дружественные страны?

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.