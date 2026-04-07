Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

19 мая 2026 г. CNews проведет конференцию «Сетевая безопасность».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок

Как изменился объем российского рынка сетевой безопасности после ухода крупных иностранных вендоров?

Какие драйверы роста рынка сетевой безопасности являются наиболее значимыми в текущих условиях?

Как соотносятся темпы роста российского рынка сетевой безопасности с мировыми показателями?

Какие отрасли экономики демонстрируют наибольший спрос на отечественные решения сетевой безопасности?

Как актуализация Доктрины информационной безопасности России в 2025 году повлияла на нормативно-правовую базу рынка?

Технологический суверенитет

Насколько успешно проходит процесс импортозамещения в сегменте межсетевых экранов нового поколения (NGFW) в России?

Какие сегменты сетевой безопасности остаются наименее «суверенными» и требуют наибольших инвестиций в разработку?

Как компании решают проблему поддержки и обновления унаследованного импортного оборудования сетевой безопасности?

В чем сильные и слабые стороны российских вендоров сетевой безопасности?

Как развитие аппаратного обеспечения для ИБ в России влияет на общую картину рынка сетевой безопасности?

Угрозы и инновации

Какие типы киберугроз являются наиболее распространенными и опасными для российских сетей?

Как российские решения адаптируются к новым угрозам, связанным с использованием искусственного интеллекта злоумышленниками?

Какие инновации в области систем обнаружения и предотвращения вторжений предлагают отечественные вендоры?

Как концепция киберустойчивости меняет подход компаний к построению архитектуры сетевой безопасности?

Как развитие концепции Zero Trust реализуется в российских программных и аппаратных решениях сетевой безопасности?

Бизнес-модели и практики

Насколько востребована сервисная модель потребления на российском рынке сетевой безопасности?

Какие существуют эффективные практики интеграции отечественных систем сетевой безопасности (NGFW, IDS/IPS) с национальными центрами мониторинга киберугроз (например, НКЦКИ)?

Какую роль играют решения класса SASE на российском рынке и насколько они готовы заменить традиционные подходы к защите периметра?

Как российские компании решают задачу защиты распределенных сетей и удаленных рабочих мест, учитывая возросшую мобильность сотрудников?

Каковы основные барьеры для малого и среднего бизнеса при внедрении комплексных решений сетевой безопасности?

Будущее сетевой безопасности

Каким будет российский рынок сетевой безопасности к 2030 году?

Как развитие облачных технологий и гибридных инфраструктур изменит подходы к сетевой безопасности?

Как развитие технологий квантовых вычислений может повлиять на существующие методы шифрования и безопасности сетей в долгосрочной перспективе?

Каковы перспективы экспорта российских решений сетевой безопасности на рынки дружественных стран?

Каким вы видите идеальное комплексное решение сетевой безопасности для российской компании будущего?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, внедряющих решения по обеспечению сетевой безопасности, ИТ-компаний, предлагающих такие инструменты, а также аналитики и независимые эксперты.

