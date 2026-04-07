Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

19 мая 2026 г. CNews проведет конференцию «Сетевая безопасность».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок

  • Как изменился объем российского рынка сетевой безопасности после ухода крупных иностранных вендоров?
  • Какие драйверы роста рынка сетевой безопасности являются наиболее значимыми в текущих условиях?
  • Как соотносятся темпы роста российского рынка сетевой безопасности с мировыми показателями?
  • Какие отрасли экономики демонстрируют наибольший спрос на отечественные решения сетевой безопасности?
  • Как актуализация Доктрины информационной безопасности России в 2025 году повлияла на нормативно-правовую базу рынка?

Технологический суверенитет

  • Насколько успешно проходит процесс импортозамещения в сегменте межсетевых экранов нового поколения (NGFW) в России?
  • Какие сегменты сетевой безопасности остаются наименее «суверенными» и требуют наибольших инвестиций в разработку?
  • Как компании решают проблему поддержки и обновления унаследованного импортного оборудования сетевой безопасности?
  • В чем сильные и слабые стороны российских вендоров сетевой безопасности?
  • Как развитие аппаратного обеспечения для ИБ в России влияет на общую картину рынка сетевой безопасности?

Угрозы и инновации

  • Какие типы киберугроз являются наиболее распространенными и опасными для российских сетей?
  • Как российские решения адаптируются к новым угрозам, связанным с использованием искусственного интеллекта злоумышленниками?
  • Какие инновации в области систем обнаружения и предотвращения вторжений предлагают отечественные вендоры?
  • Как концепция киберустойчивости меняет подход компаний к построению архитектуры сетевой безопасности?
  • Как развитие концепции Zero Trust реализуется в российских программных и аппаратных решениях сетевой безопасности?

Бизнес-модели и практики

  • Насколько востребована сервисная модель потребления на российском рынке сетевой безопасности?
  • Какие существуют эффективные практики интеграции отечественных систем сетевой безопасности (NGFW, IDS/IPS) с национальными центрами мониторинга киберугроз (например, НКЦКИ)?
  • Какую роль играют решения класса SASE на российском рынке и насколько они готовы заменить традиционные подходы к защите периметра?
  • Как российские компании решают задачу защиты распределенных сетей и удаленных рабочих мест, учитывая возросшую мобильность сотрудников?
  • Каковы основные барьеры для малого и среднего бизнеса при внедрении комплексных решений сетевой безопасности?

Будущее сетевой безопасности

  • Каким будет российский рынок сетевой безопасности к 2030 году?
  • Как развитие облачных технологий и гибридных инфраструктур изменит подходы к сетевой безопасности?
  • Как развитие технологий квантовых вычислений может повлиять на существующие методы шифрования и безопасности сетей в долгосрочной перспективе?
  • Каковы перспективы экспорта российских решений сетевой безопасности на рынки дружественных стран?
  • Каким вы видите идеальное комплексное решение сетевой безопасности для российской компании будущего?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, внедряющих решения по обеспечению сетевой безопасности, ИТ-компаний, предлагающих такие инструменты, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

