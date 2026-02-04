Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Электронный документооборот и управление контентом» 24 марта
Основные вопросы конференции:
Российский рынок ЭДО
- Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет?
- Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО?
- Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях экономики России?
- Насколько активно малый и средний бизнес использует системы ЭДО по сравнению с крупными корпорациями и госсектором?
- Какие барьеры остаются наиболее значимыми для повсеместного перехода на безбумажный документооборот?
Российские решения
- Как изменилась динамика рынка после ухода крупных иностранных вендоров?
- Какие российские СЭД являются лидерами рынка и наиболее востребованы заказчиками?
- Достигнут ли технологический суверенитет в области управления корпоративным контентом или сохраняется зависимость от импортных компонентов?
- Как развивается рынок облачных решений для ЭДО и СЭД, и насколько они востребованы по сравнению с on-premise установками?
- Какие конкретные бизнес-процессы чаще всего автоматизируются с помощью СЭД в России?
Технологии и решения
- Какие инновационные технологии (искусственный интеллект, машинное обучение) активно внедряются в российские СЭД/ECM-решения?
- Насколько зрелыми и функциональными являются российские решения для организации кадрового электронного документооборота (КЭДО)?
- Как российские компании измеряют экономическую эффективность от внедрения систем электронного документооборота?
- Какие требования к информационной безопасности являются ключевыми при выборе платформы ЭДО в России?
- Каковы основные направления экспорта российских ИТ-решений в области СЭД/ECM на зарубежные рынки?
Проблемные точки
- Какие проблемы возникают при интеграции российских СЭД с другими корпоративными системами (ERP, CRM) в рамках общей ИТ-экосистемы компании?
- Как решается проблема длительного хранения электронных юридически значимых документов в соответствии с законодательными требованиями России?
- Каковы основные отличия российского подхода к управлению контентом от мировых практик ECM?
- С какими трудностями сталкиваются компании при обучении персонала работе с новыми системами ЭДО и преодолении сопротивления изменениям?
- Какие основные риски (киберугрозы, регуляторные изменения, технологические сбои) необходимо учитывать участникам рынка ЭДО?
Будущее рынка
- Каковы прогнозы развития рынка ЭДО в России на ближайшие 5-10 лет?
- Как цифровой рубль может повлиять на финансовый и договорной документооборот в будущем?
- Ожидается ли появление новых стандартов или форматов электронных документов в ближайшие годы?
- В каких новых отраслях или сферах бизнеса ожидается взрывной рост внедрения ЭДО?
- Станет ли когда-нибудь российский документооборот полностью безбумажным?
