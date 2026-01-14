Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Источник: CNews приглашает принять участие в конференции «Технологии искусственного интеллекта» которая состоится 12 февраля 2026 г.

Развитие ИИ является стратегическим приоритетом государства. Федеральный проект «Искусственный интеллект» продлен до 2030 года и включен в национальный проект по формированию экономики данных. Государство предоставляет гранты, льготы и стимулирует разработку отечественных решений. С внедрением искусственного интеллекта связывают ожидания экономического роста и технологического лидерства.

Практически все компании уже запустили ИИ-пилоты. Однако до устойчивой практики доходит далеко не каждый — для этого надо пройти достаточно сложный и трудный путь, преодолеть множество барьеров, главные из которых сбор и очистка данных, выбор процессов и удобных инструментов, необходимость убедить сотрудников в надежности и эффективности ИИ-продуктов. В продуктив выходит около 20% ИИ-продуктов. И ожидания от их внедрения в целом оправдываются.

С докладами выступят:

Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных, Минцифры России;

Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям, ФГ БКС;

Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, Корпорация Туризм.РФ;

Кирилл Волосников, директор по развитию, NORR MOBLER;

Игорь Холопов, директор по маркетингу, Systeme Electric;

Николай Писаренко, HR-tech & AI эксперт;

представитель компании «Инфомаксимум».

Основные темы к обсуждению:

Российский рынок

Как развивается российский рынок ИИ?

Как государственная поддержка и федеральный проект «Искусственный интеллект» влияют на развитие отрасли?

Как развивается законодательная база в области ИИ в России?

Какие отрасли экономики России являются лидерами по внедрению ИИ-решений, а какие пока отстают?

Насколько российские компании готовы к трансформации бизнес-моделей под влиянием ИИ?

Технологии и решения

Какова доля российских ИИ-решений на внутреннем рынке по сравнению с зарубежными аналогами?

Как импортозамещение стимулирует развитие отечественных ИИ-платформ и инструментов?

Какие направления ИИ (генеративный ИИ, компьютерное зрение, обработка естественного языка, ИИ-агенты) демонстрируют наибольший рост в России?

Как развивается интеграция ИИ с другими передовыми технологиями, такими как большие данные, RPA и облачные вычисления?

Какие российские ИИ-платформы и фреймворки являются наиболее перспективными и конкурентоспособными?

ИИ-проекты в России

Насколько активно российские компании переходят от пилотных проектов к масштабированию ИИ-решений на уровне всей организации?

Какие конкретные бизнес-задачи чаще всего решаются с помощью ИИ в российских компаниях?

Как российские компании измеряют экономическую эффективность от внедрения ИИ-проектов?

Какие примеры успешного использования ИИ для решения социальных задач или в госуправлении можно привести?

Как ИИ-решения помогают российским компаниям обеспечивать безопасность?

Проблемы и ограничения

Как решается проблема доступа к высокопроизводительным вычислениям (ГПУ, суперкомпьютеры) для обучения сложных ИИ-моделей в России?

Насколько острой остается проблема нехватки квалифицированных специалистов по ИИ (data scientists, ML-инженеры) на российском рынке?

С какими рисками информационной безопасности сталкиваются компании при внедрении ИИ-решений?

Каково качество и доступность данных для обучения ИИ-моделей в российских компаниях?

Будущее искусственного интеллекта