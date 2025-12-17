Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2026» 2 апреля.
Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.
Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.
Основные темы:
Российский рынок UC
- Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?
- Как изменилась доля российских решений?
- Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?
- Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?
- Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?
Основные технологии
- Омниканальные коммуникации.
- Как организовать корпоративную связь?
- ВКС как необходимый атрибут современной компании.
- От публичных к корпоративным мессенджерам.
- Голосовые роботы и чат-боты.
- Облачные решения.
- Безопасность унифицированных коммуникаций.
- Приложения для совместной работы.
- Интеграция UC с корпоративными приложениями.
- Виртуализация UC.
Проекты и кейсы
- Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций?
- Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
- Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
- Миграция на отечественное решение — практический кейс.
- Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.