Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».

С докладом выступят:

Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы, «Свеза-Лес»;
Роман Соболев, директор по информационным технологиям, «Силовые машины»;
Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов, ГК ВИК;
Татьяна Зеренева, руководитель группы бизнес-анализа, «Самокат»;
Александр Кушнарев, руководитель направления, «Самокат»;
Роман Пронин, руководитель управления по автоматизации и оптимизации процессов, «Столото»;
Андрей Коптелов, CEO, Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова.

Основные темы конференции:

Российский рынок BPM

  • Российский рынок BPMS 2025: итоги года.
  • Нужна ли для цифровой трансформации BPMS?
  • Как влияет на рынок BPM импортозамещение?
  • Какие BPMS нужны заказчикам?
  • Что предлагают российские вендоры?

Технологии

  • Комплексные решения по автоматизации бизнес-процессов.
  • Low-code и no-code возможности BPMS.
  • Роботизация и управление бизнес-процессами.
  • ИИ в BPM-решении.
  • BI-инструменты в управлении бизнес-процессами.
  • Инструменты автоматической адаптации бизнес-процессов.
  • CSP-системы для управления бизнес-процессами.
  • Мультиплатформенные BPMS.

Как компании применяют BPMS

  • BPMS как основа системы управления: кейсы.
  • Как адаптировать BPM под потребности бизнеса?
  • Какой эффект приносит использования BPMS?
  • Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом.
  • Кастомизация или готовое решение?
  • Можно ли передать сотрудникам no-code разработку?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, email: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

