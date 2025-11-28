Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Последние дни регистрации на конференцию «Современный цифровой офис 2025», которая пройдет 2 декабря.

Правильная организация офисного пространства способна существенно повысить эффективность работы. Более того, на фоне ожесточенной борьбы за специалистов она становится важным аргументом в пользу выбора работодателя. Цифровые инструменты дают возможность снизить число трудоемких, ручных операций и сосредоточиться на творческой составляющей. Без них невозможно организовать работу HR-департамента. Они — неотъемлемая часть корпоративной культуры.

Докладчики:

Елена Беляева, модератор, директор по организацинному развитию и работе с персоналом, ГК «Медскан»;

Наталья Лошкарева, директор по управлению проектами клиентского сервиса DPD в России;

Андрей Мазько, управляющий директор, РСХБ;

Дмитрий Бунеев, CDO, IDS Borjomi Russia & Belarus;

Екатерина Гусева, руководитель секретариата, ЭТП ГПБ;

Элли Долганова, директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь»;

Юлия Шумилина, руководитель по развитию продуктов, ИТ-экосистема «Лукоморье»;

Алексей Акимов, создатель, Human Factor;

Денис Хохлов, менеджер продуктов «АЛМИ Партнер»;

Сергей Ковтун, партнер и генеральный директор, Notamedia.Integrator;

Анастасия Констандогло, директор центрального офиса «Лемана ПРО».

Современный офис

Что такое современный цифровой офис?

Как организовать коллективную работу?

Цифровые решения для HR-специалистов.

Технологическая основа удаленной работы.

Цифровые решения для линейного персонала.

Цифровое управление командами.

Цифровое взаимодействие с контрагентами.

Технологии цифрового офиса

Проекты и кейсы

Нужен ли сотрудникам цифровой офис: делимся наблюдениями.

Цифровые инструменты для сотрудников: кейсы.

Цифровые инструменты для HR: кейсы.

Цифровые инструменты управления.

Цифровизация и корпоративная культура.

