Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

26 ноября 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровое здравоохранение».

С докладами выступят:

Рустам Ерижоков, руководитель отдела стандартизации и контроля качества, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы;

Вероника Боровлева, директор по развитию цифровой экосистемы «Моё Здоровье», «Здравсити»;

Константин Кудашев, директор по информационным технологиям и цифровизации, «Медскан»;

Николай Апасов, директор по информационным технологиям, Европейский медицинский центр (EMC);

Алексей Образцов, генеральный директор, Цифровая лаборатория Lab4U;

Екатерина Юшкина, эксперт, Аналитический центр ВЦИОМ;

Мария Попцова, заведующий Международной лабораторией биоинформатики, Высшая школа экономики;

Михаил Божор, партнер «Афонин, Божор и партнеры», руководитель практики цифрового права;

Никита Полищук, ГБУЗ Московской области «Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля».



Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок eHealth

Как развивается цифровое здравоохранение.

Федеральные и региональные проекты в сфере eHealth.

Как развивается цифровизация в государственных, ведомственных и частных клиниках.

Цифровые медицинские сервисы для пациентов.

Какие результаты приносит использование телемедицины.

Цифровые решения

Проекты и решения

Цифровой регион.

Цифровой медицинский центр .

Цифровая лаборатория.

Цифровая фармацевтическая компания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

