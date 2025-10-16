Заказать мероприятие

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

26 ноября 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровое здравоохранение».

С докладами выступят:

Рустам Ерижоков, руководитель отдела стандартизации и контроля качества, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы;
Вероника Боровлева, директор по развитию цифровой экосистемы «Моё Здоровье», «Здравсити»;
Константин Кудашев, директор по информационным технологиям и цифровизации, «Медскан»;
Николай Апасов, директор по информационным технологиям, Европейский медицинский центр (EMC);
Алексей Образцов, генеральный директор, Цифровая лаборатория Lab4U;
Екатерина Юшкина, эксперт, Аналитический центр ВЦИОМ;
Мария Попцова, заведующий Международной лабораторией биоинформатики, Высшая школа экономики;
Михаил Божор, партнер «Афонин, Божор и партнеры», руководитель практики цифрового права;
Никита Полищук, ГБУЗ Московской области «Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок eHealth

Цифровые решения

Проекты и решения

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

