Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Источник: 9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

С докладами выступят:

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;

Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;

Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;

Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;

Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;

Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;

Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»;

Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;

Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.Видео»;

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;

Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group.

Основные вопросы к обсуждению:

ИТ в розничной торговле.

Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.

Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия?

Как сохранить инвестиции в ИТ?

Основные направления импортозамещения.

Особенности внедрения российских ИТ-решений.

Основные направления цифровизации

Какие цифровые решения нужны рознице?

Как управлять современным ритейлом?

Цифровая логистика и доставка.

Электронное взаимодействие с клиентами и контрагентами.

Как привлечь и удержать покупателей?

Как ИТ помогают решать кадровые проблемы?

Информационная безопасность в ритейле.

Какие перспективы открывает использование ИИ.

Проекты и кейсы

Крупные ИТ-проекты — делимся опытом.

Импортозамещение в торговых сетях.

Как сохранить инвестиции в ИТ?

Цифровая основа успешного интернет-магазина.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences



