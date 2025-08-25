Заказать мероприятие

Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября

https://unsplash.com/photos/colorful-software-or-web-code-on-a-computer-monitor-Skf7HxARcoc Источник:

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность в цифровом мире» 23 сентября.

С докладом выступят:

Сергей Савченко, начальник отдела информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
Алексей Жуков, начальник отдела научно-медицинских цифровых решений, «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»;
Вадим Гриценко, начальник управления информационной безопасности, «Московская Биржа»;
Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, «Элемент»;
Алексей Мунтян, генеральный директор, Privacy Advocates;
Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, «Юридическая компания ЭБР»;
Дмитрий Беляев, независимый эксперт в области информационной безопасности;
Артем Куличкин, и.о. Директора по информационной безопасности дочерних компаний страховой группы «СОГАЗ»;
Иван Крылов, руководитель направления по информационной безопасности, «Стройпроект»;
Дмитрий Костров, независимый эксперт по кибербезопасности;
Сергей Ландырев, независимый эксперт, CISO крупной финансовой организации.

Основные темы конференции

  • Российский рынок информационной безопасности.
  • Основные угрозы информационной безопасности 2025.
  • Государственное регулирование сфере ИБ .
  • Сектор ИБ как лидер процесса импортозамещения .
  • Какие главные ИБ-задачи бизнеса?
  • Особенности обеспечения ИБ объектов КИИ

Технологии ИБ

ИБ-решения от российских вендоров

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

  • Как выстроить ИБ-защиту в организации ?
  • Как организовать обучение ИБ?
  • Информационная безопасность как услуга.
  • Как оптимизировать затраты на ИБ?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.