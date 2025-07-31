Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября.

Источник: CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность в цифровом мире» 23 сентября.

С докладом выступят:

Сергей Савченко, начальник отдела информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;

Алексей Жуков, начальник отдела научно-медицинских цифровых решений, «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»;

Вадим Гриценко, начальник управления информационной безопасности, «Московская Биржа»;

Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, «Элемент»;

Алексей Мунтян, генеральный директор, Privacy Advocates;

Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, «Юридическая компания ЭБР»;

Дмитрий Беляев, независимый эксперт в области информационной безопасности;

Артем Куличкин, и.о. директора по информационной безопасности дочерних компаний страховой группы «СОГАЗ»;

Иван Крылов, руководитель направления по информационной безопасности, «Стройпроект»;

Дмитрий Костров, независимый эксперт по кибербезопасности.

Основные темы конференции

Российский рынок информационной безопасности

Основные угрозы информационной безопасности 2025.

Государственное регулирование сфере ИБ .

Сектор ИБ как лидер процесса импортозамещения .

Главные какие ИБ-задачи бизнеса.

Особенности обеспечения ИБ объектов КИИ.

Технологии ИБ

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

Как выстроить ИБ-защиту в организации?

Как организовать обучение ИБ?

Информационная безопасность как услуга.

Как оптимизировать затраты на ИБ?

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.