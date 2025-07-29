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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

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CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» конференции 16 сентября 2025 г.

Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Основным трендом развития сегмента, как и всего ИТ-рынка в целом, остается импортозамещение. Однако оно обходится недешево. Альтернативой могут стать облачные услуги. Провайдеры предлагают разместить собственные мощности в их ЦОДах или арендовать готовую инфраструктуру, оплачивая ее по мере использования. Оптимизировать расходы также можно, прибегнув к услугам аутсорсинга технической поддержки. Главное, все тщательно просчитать.

Подробная информация на сайте

Приглашаются для выступления:

Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям Boxberry;
Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, СДЭК;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;
Николай Шуткин, заместитель руководителя департамента, вице-президент, Банк ВТБ;
Максим Строгий, директор по информационным технологиям, «Ашан»;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, «ГК Агропромкомлектация»;
Максим Осорин, директор, «Х5 Облако»;
Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения МКБ;
Сергей Ульданов, руководитель департамента информационных технологий, Mediascope;
Василий Огородников, начальник управления комплексного сопровождения проектов, Департамент информационных технологий г. Москвы;
Станислав Гоц, директор департамента бизнес-приложений и платформ, Lamoda;
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»;
Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;
Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;
Сергей Шаров, директор ИТ, ГК «Шанс»;
Тимур Махалин, начальник управления, «ОМК»;
Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы, «ЕВРАЗ ЗСМК»;
Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «ТехноНИКОЛЬ»;
Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;
Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;
Ирина Карпенко, ИТ бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;
Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс Digital»;
Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, «ОАК».

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

  • Особенности построения и развития инфраструктуры в текущих условиях.
  • Российское оборудование или параллельный импорт: что выбрать?
  • Инфраструктурное ПО от отечественных вендоров.
  • В чем преимущества ПАК?
  • Отечественные инфраструктурные решения на экспорт.
  • Облака от российских провайдеров.

Технологии и решения

Успешные кейсы

  • Миграция на российское оборудование: кейсы.
  • Отечественное инфраструктурное ПО: делимся впечатлениями.
  • Выбираем ЦОД.
  • Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.
  • Мониторинг и техническая поддержка.
  • Подводные камни аутсорсинга.
  • Облака — надежность и безопасность.
  • Облачные сервисы как инструмент снижения затрат.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.