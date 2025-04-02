Заказать мероприятие

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

https://photogenica.ru/zoom/PHX714608932/ Источник:

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

Подтвердили выступление с докладом:

Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV;
Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;
Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, «О’кей»;
Александр Заржецкий, руководитель Дирекции реализации интеграционных проектов компании «1С-Рарус»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Владимир Рябов, директор департамента информационно-технологического развития, «Гулливер Диджитал»;
Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, «Мегафон Ритейл»;
Алла Пестова, маркетолог, СКБ Техно;
Александр Афанасьев, ИТ директор, «Leomax»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Сергей Семенченко, руководитель скаутинга инноваций, «Рольфтех»;
Вячеслав Филимонов, директор по маркетингу, «Ёбидоёби»;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, международный холдинг «Специальные системы и технологии»;
представитель компании «Контур.Фокус».

ИТ в розничной торговле

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
  • От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина
  • Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли
  • Цифровые инструменты оптимизации доставки
  • Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева