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Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля

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CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок CRM 2025», которая состоится 29 апреля.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

  • Как развивается российский рынок CRM.
  • Импортозамещение CRM.
  • Какие требования к CRM предъявляют заказчики.
  • Какие решения предлагают российские вендоры.
  • Способны ли российские решения полностью заменить западные.
  • Над чем еще надо работать российским разработчикам.
  • Российские CRM выходят на рынки дружественных стран.

Технологии

Проекты и решения

  • Внедряем CRM: кейсы.
  • Новая CRM: привлекаем вендора или разрабатываем сами.
  • Как организовать миграцию на новое решение.
  • Интеграция CRM с корпоративными приложениями.
  • Как оптимизировать затраты на CRM.

Подтвержденные спикеры:

Андрей Рассадин, заместитель директора департамента цифрового бизнеса, начальник управления CVM, Промсвязьбанк;
Николай Ермачков, директор по развитию ИТ-сервисов розничного бизнеса, УК «Альфа – Капитал»;
Анастасия Сухова, руководитель Департамента развития потенциала клиентской базы, «МТС Банк»;
представитель компании ELMA;
Юлия Кострова, руководитель департамента маркетинга - Руководитель проекта CRM систем, «Синара-Транспортные Машины»;
Илья Ривкинд, директор по развитию платформы CRM, Bereke Bank (Казахстан);
Вероника Сорокина, руководитель группы развития CRM, «Геофарм».