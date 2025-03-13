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Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

https://photogenica.ru/zoom/PHX714608932/ Источник:

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

Регистрация по ссылке.

ИТ в розничной торговле

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
  • От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина
  • Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли
  • Цифровые инструменты оптимизации доставки
  • Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала

Докладчики:

Дмитрий Страхов, генеральный директор, Desport;
Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV;
Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, «О’КЕЙ»;
Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, «Мегафон Ритейл»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
представитель компании «Контур.Фокус».

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева