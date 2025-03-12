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Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта

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CNews приглашает принять участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2025» 27 марта 2025 г.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок RPA

Востребованные решения

  • Какие процессы пора роботизировать?
  • Российские RPA-платформы.
  • Популярные облачные сервисы для роботизации.
  • Возможности low- и no-code при роботизации.
  • Можно ли купить робота на маркетплейсе?
  • Особенности роботизации Legacy-систем.

Практика роботизации

  • Как расставить приоритеты при роботизации?
  • Как выбрать RPA-платформу?
  • В чем преимущества собственной разработки?
  • Как научить пользователей создавать роботов?
  • Миграция на российские решения — делимся опытом.
  • Окупаются ли RPA-проекты?

Среди докладчиков:

Павел Ульихин, руководитель практики автоматизированной роботизации - бизнес-процессов, «ОМК»;
Елизавета Поваляева, начальник Центра RPA, Газпромбанк;
Семен Кузнецов, руководитель группы автоматизации и роботизации бизнес-процессов, ГК «Продо»;
Артем Хван, руководитель Центра аналитики процессов, Россельхозбанк;
Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций Process Mining RPA, «РСХБ-Интех»;
Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности, «Финам»;
Антон Бобровников, главный ИТ-архитектор, «Русагро Тех»;
Павел Борченко, управляющий директор Robin, Sl Soft;
Иван Дашкевич, ведущий эксперт ЦК AI «Финам»;
Олег Тихомиров, лидер стрима RPA, «ВТБ»;
Павел Сергеев, исполнительный директор Robin, компания SL Soft
Денис Афонасенко, руководитель ИТ-проектов, «Бирс-Строй»;
Денис Астафьев, старший разработчик, X5 Tech;
Юрий Алексеев, генеральный директор Deploy;
Вячеслав Подгорнов, начальник управления развития инструментов эффективности бизнес-процессов Группы «Московская Биржа;
Александр Симонов, руководитель дирекции роботизации, Банк «Уралсиб»;
Евгений Шульман, ведущий эксперт по роботизации, Банк «Уралсиб»;
Дмитрий Зобов, директор по работе с корпоративными клиентами, Puzzle RPA;
Илья Кочетов, директор по технологическому развитию платформы, Primo RPA;
Олег Парфилов, директор по персоналу, «Магнитогорский Металлургический Комбинат»;
Михаил Верисов, директор, ЦТР «Некст»;
Татьяна Левина, администратор портфеля проектов, координатор центра компетенций RPA, «Газпромтранс».