Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Источник: 28 мая 2025 CNews проводит конференцию «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025».

С каждым годом процесс цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли проходит все активнее, что позитивно сказывается на продовольственной безопасности страны. Этому способствуют различные драйверы развития агропромышленного комплекса: создание государственных цифровых систем, запуск ведомственных проектов, рост запроса на импортозамещение, внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, применение беспилотных летательных аппаратов на территории хозяйств.

Основные темы конференции:

Цифровизация АПК

Как развивается процесс цифровизации АПК.

Специфика цифровизации АПК.

Как государство стимулирует внедрение технологий.

Какова доля иностранных решений в отрасли.

Что предлагают отечественные разработчики.

Как рассчитать экономический эффект от внедрения технологий.

Основные технологии

Успешные проекты

Цифровые решения для сельхозпроизводителей: разбираем кейсы.

Каковы результаты внедрения инноваций.

Как научить сотрудников работе по-новому.

Прорывные технологии в АПК.

Докладчики:

Татьяна Лукьяновец, директор по информационным технологиям, агрохолдинг «Степь»;

Павел Конев, директор по информационным технологиям, агрохолдинг «Доставка Морем»;

Александр Пискарёв, заместитель генерального директора по ИТ, «Комос Групп»;

Константин Волошин, директор по информационным технологиям, Агрохолдинг «Белая Дача»;

Наталья Мендус, управляющий директор, «Венчурная студия», Россельхозбанк;

Рамиля Яруллина, модератор. Преподаватель академии ИТ-менеджмента IPWK и акселетора IN’HUB;

Владимир Конырев, исполнительный директор, «СмартАгро»;

Константин Волошин, директор по информационным технологиям, Агрохолдинг «Белая Дача».

Приглашены к участию:

Игорь Холопов, вице-президент, директор ИТ, «Мираторг»;

Николай Стадников, ИТ бизнес-партнер ГК и централизованных функций, Русагро-Тех;

Дмитрий Могилев, директор Департамента развития ИТ, Продимекс;

Алексей Коренко, заместитель ИТ-директора, Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева;

Алексей Кочергин, директор по ИТ, Агропромышленного холдинг «ЭКО-культура» ;

Петр Воронин, советник Генерального директора по цифровизации, УК «Таврос»;

Ольга Башлыкова, руководитель ИТ проектов, АПХ «Дороничи»;

Юлия Тютюшева, член Правления, заместитель председателя правления по информационным технологиям и проектам АО «Сибагро»;

Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Благо»;

Валерий Фокин, директор по ИТ, ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим»;

Сергей Усик, CIO, «Абрау-Дюрсо».