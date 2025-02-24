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Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2025» 4 марта 2025 г.

Для того, чтобы выжить, бизнес должен оставаться конкурентоспособным. Добиться этого можно путем снижения издержек и роста прибыли. Важную роль в этом процессе играют цифровые решения. Однако если еще несколько лет назад компании могли позволить себе запускать проекты в надежде на то, что они принесут пользу, теперь главный показатель — тщательно просчитанная окупаемость, причем в кратчайшие сроки.

Задач много, и в условиях ограниченных бюджетов решить их можно только путем разработки выверенной цифровой стратегии.

Регистрация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;Антон Петухов, директор по ИТ, ДОМ.РФ;Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, МТС-Банк; «Интер РАО»;Павел Савельев, CIO «Самолет Технологии», Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Юрий Секликов, Директор по цифровой трансформации, UD Group; Александр Бражников, Директор по информационным технологиям, Perfomance Group; Елена Чернышова, Руководитель по оптимизации процессов, Донстрой; Олег Демченко, Директор по развитию, QSOFT.

Основные темы конференции

Цифровая стратегия российского бизнеса

  • Какие задачи цифровой трансформации стоят перед бизнесом?
  • Какова роль импортозамещения в этом процессе?
  • Какая государственная поддержка нужна компаниям?
  • Как выбрать наилучшее российское решение?
  • В чем преимущество цифровых платформ?
  • Кибербезопасность как важная часть цифровой трансформации?
  • Облака или собственная инфраструктура?
  • Заказная или собственная разработка?
  • Как мотивировать сотрудников к использованию цифровых решений?

Востребованные технологии

  • Какой может быть цифровая стратегия?
  • Как оценить потребность в цифровых решениях?
  • Управление цифровыми проектами.
  • Безопасная разработка.
  • Как быстро вывести продукт на рынок?
  • Когда лучше использовать аутсорсинг?
  • Когда внедрение ИИ приносит экономический эффект?
  • Облака и облачные сервисы как составляющая цифровых преобразований.

Успешные кейсы

  • Как организовать цифровую трансформацию?
  • Как снизить стоимость цифровых преобразований?
  • Как рассчитать экономический эффект?
  • Решение текущих задач или технологический задел на будущее?
  • Ошибки при разработке цифровой стратегии — делимся опытом.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Регистрация на сайте.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.