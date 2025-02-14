Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2025», которая состоится 18 февраля.

18 февраля CNews приглашает Вас принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2025».

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Подтвердили свое участие:

Сергей Субачев, директор департамента информационных технологий, Россельхозбанк;

Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, АКБ «Абсолют Банк»;

Ольга Лебедева, СPO компании «Динамика»;

Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab;

Виталий Копысов, директор по инновациям, Банковская группа «Банк Синара»;

Александр Мезенцев, CTO, Свой Банк;

Артем Хван, заместитель начальника управления - руководитель центра аналитики процессов управления организационного развития и процессного менеджмента Департамента корпоративного развития, Россельхозбанк;

Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций, Россельхозбанк;

Геннадий Гребенник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;

Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор;

Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности «Финам»;

Иван Дашкевич, ведущий архитектор AI «Финам»;

Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж ПО, «Киберпротект»;

Антон Семенников, директор по цифровому развитию, «Дело Банк».

Основные темы конференции

Российский рынок

Цифровизация финансового сектора — итоги 2024 года.

Удалось ли добиться полной технологической независимости?

Что сдерживает процесс импортозамещения?

Решения от российских вендоров или собственная разработка.

Сильные и слабые стороны российских решений.

Информационная безопасность остается одним из главных приоритетов.

Как привлечь сотрудников к созданию цифровых сервисов?

Экономическая эффективность цифровых проектов.

Технологии для финансовых организаций

Что такое современная АБС.

От отдельных решений к цифровым платформам.

Как оцифровать взаимодействие с клиентами?

Цифровое взаимодействие с контрагентами.

Цифровой рубль.

Банковские услуги на основании биометрических данных.

Государственные сервисы и банковские приложения.

Искусственный интеллект в финансовых организациях.

Облачные сервисы для финансовых организаций.

Как организовать собственную разработку ПО?

Корпоративные коммуникации в финансовом секторе.

Проекты в финансовом секторе