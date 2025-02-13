Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля

20 февраля 2025 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2025».

С докладами выступят:

Дмитрий Костров, заместитель ГД по информационной безопасности ДКБ, IEK Group;

Дмитрий Беляев, директор по кибербезопасности, VS Robotics;

Владимир Клявин, коммерческий директор, Positive Technologies;

Артем Семенов, менеджер по развитию бизнеса, Ngenix;

Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, ГК «Элемент»;

Евгений Киров, руководитель группы пресейл, Cloud Networks;

Максим Панин, presale-инженер, Ideco;

Сергей Ландырев, начальник группы ИБ, БНП «Париба Банк»;

Иван Румянцев, руководитель отдела безопасной разработки информационной безопасности, «Ростелеком»;

Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition (ex. Danone Россия);

Артём Куличкин, и.о. директор по ИБ ДЗО, «Согаз»;

Иван Шубин, управляющий директор по операционному обеспечению кибербезопасности, «Согаз»;

Дмитрий Гераськин, ИТ бизнес-партнер, «Евраз»;

Александр Товстолип, руководитель Управления информационной безопасности, Ассоциация ФинТех;

Алексей Федулаев, руководитель направления Cloud Native Security, MTC Web Services;

Алексей Морозков, старший руководитель центра управления кибербезопасностью, ICL Services.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок информационной безопасности

Основные угрозы информационной безопасности 2024.

Как развивается процесс импортозамещения в сфере ИБ?

Какие ИБ-задачи стоят перед малым, средним и крупным бизнесом?

Импортозамещение ИБ на объектах КИИ.

Государственные инициативы в сфере обеспечения ИБ.

Технологии ИБ

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

Импортозамещение ИБ-решений — делимся опытом.

Что делать, если отечественного аналога не существует?

Информационная безопасность как услуга — плюсы и минусы.

Как спроектировать оптимальную систему ИБ.

Оптимизация ИБ-затрат.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.