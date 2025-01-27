Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

10 апреля CNews проведет конференцию «Современный цифровой офис 2025».

Правильная организация офисного пространства способна существенно повысить эффективность работы. Более того, на фоне ожесточенной борьбы за специалистов она становится важным аргументом в пользу выбора работодателя. Цифровые инструменты дают возможность снизить число трудоемких, ручных операций и сосредоточиться на творческой составляющей. Без них невозможно организовать работу HR-департамента. Они — неотъемлемая часть корпоративной культуры.

Основные темы конференции

Современный офис

Что такое современный цифровой офис?

Как организовать коллективную работу?

Цифровые решения для HR-специалистов.

Технологическая основа удаленной работы.

Цифровые решения для линейного персонала.

Цифровое управление командами.

Цифровое взаимодействие с контрагентами.

Технологии цифрового офиса

Цифровой путь сотрудника.

Цифровые HR-инструменты.

Современная цифровая корпоративная культура.

Инструменты удаленного доступа.

Супераппы в современном офисе.

Средства коллективной работы.

Контроль за работой сотрудников.

Мотивация персонала — цифровые инструменты.

Мобильность как средство повышения эффективности работы.

Что можно поручить искусственному интеллекту.

Безопасные цифровые коммуникации.

Проекты и кейсы

Нужен ли сотрудникам цифровой офис: делимся наблюдениями.

Цифровые инструменты для сотрудников: кейсы.

Цифровые инструменты для HR: кейсы.

Цифровые инструменты управления.

Цифровизация и корпоративная культура.

Как обеспечить безопасность в цифровом офисе.

Приглашены к участию

Дмитрий Гришин, директор по инновациям банк «Уралсиб»;

Алексей Бондаренко, руководитель Департамента цифровизации, АО ОХК «Уралхим»;

Евгений Абакумов, директор ДИТ, Госкорпорации «Росатом»;

Елена Павлова, директор по персоналу и организационному развитию, Группа «Черкизово»;

Юлия Ситанова, HR и бренд работодателя, X5 Group;

Дмитрий Халин, член Правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации, Эн+;

Алексей Назаров, ице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов, ПСБ;

Антон Герцев, директор центра развития государственных цифровых инициатив, АО «Газпромбанк»;

Дмитрий Гераськин, ИТ бизнес-партнер, «Евраз»;

Валерий Заичко, заместитель директора Департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ , Госкорпорация «Роскосмос»;

Евгений Иванов, Lead RecSys ML Engineer, Wildberries;

Кирилл Фридлянд, CDO, Hoff и другие.

Мы будем рады, если Вы подтвердите участие в мероприятии.

Прошедшее мероприятие.

+7 (495) 500-00-36 доб. 9404 tkrestyanova@itzconf.ru