Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

6 февраля CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2025».
С докладом выступят:
Александр Бочкин, генеральный директор, «Инфомаксимум»;
Игорь Клопотов, Product Manager OpenBPM Platform, «Хоулмонт»;
Николай Буланов, директор по консалтингу, PIX Robotics;
Дмитрий Стонт, руководитель офиса информационных технологий, «Красцветмет»;
Евтюхин Иван, генеральный директор, BPMLab;
Мария Крылова, руководитель проектов по процессному управлению, «Газпром нефть»;
Татьяна Семилетова, руководитель проекта по внедрению BPM-платформы, бизнес-аналитик, Свеза;
Дмитрий Колотев, руководитель отдела Информационных технологий, Merck;
Владимир Лебедев, директор по производству ИТ, БКС;
Роман Заболотный, руководитель отдела бизнес-трансформации девелоперской компании «Новый город»;
Ольга Голубева, бизнес-аналитик отдела бизнес-трансформации, «Новый город»;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Людмила Соболевская, управляющий партнер, Sollars;
Владислав Кальмуцкий, руководитель практики Digital & IT, Sollars;
Андрей Коптелов, сооснователь ABPMP;
Анастасия Полянская, руководитель центра ГПН ЦР;
Олег Петров, Java Developer Lead, «Свой Банк».
Основные темы конференции
Российский рынок BPM
- Российский рынок BPMS — подводим итоги 2024 года.
- BPMS как основа цифровизации предприятия.
- Импортозамещение в сфере BPMS.
- Развитие российских BPMS — основные тренды.
- Что ждет рынок BPMS в 2025 году?
Технологии
- Функционал современной BPMS.
- Low-code и no-code — возможности и ограничения.
- Управление бизнес-процессами и RPA.
- Аналитика как основа управления процессами.
- BPMS или BPM-модуль: достоинства и недостатки.
- Мультиплатформенные BPMS.
Как компании применяют BPMS
- Как убедить руководство в необходимости внедрения BPMS в компании?
- Эффективность использования BPMS.
- Как выстроить процесс внедрения BPMS?
- Какая команда понадобится для внедрения BPMS?
- Какие BPM-решения представлены на рынке?
- Стоит ли разрабатывать BPMS самостоятельно?
- Проекты внедрения BPM — делимся опытом.
- Как привлечь сотрудников к low-code разработке?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.