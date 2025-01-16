Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025

20 февраля 2025 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2025».

С докладами выступят:

Сергей Ландырев, начальник группы ИБ, БНП «Париба банк»;

Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, ГК «Элемент»;

Дмитрий Гераськин, ИТ бизнес-партнёр, ЕВРАЗ;

Александр Товстолип, руководитель Управления информационной безопасности, Ассоциация Финтех;

Артем Семенов, менеджер по развитию бизнеса, Ngenix.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок информационной безопасности

Основные угрозы информационной безопасности 2024.

Как развивается процесс импортозамещения в сфере ИБ?

Какие ИБ-задачи стоят перед малым, средним и крупным бизнесом?

Импортозамещение ИБ на объектах КИИ.

Государственные инициативы в сфере обеспечения ИБ.

Технологии ИБ

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

Импортозамещение ИБ-решений — делимся опытом.

Что делать, если отечественного аналога не существует?

Информационная безопасность как услуга — плюсы и минусы.

Как спроектировать оптимальную систему ИБ.

Оптимизация ИБ-затрат.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.