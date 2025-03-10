Как перейти от цифровизации к интеллектуализации

Стратегия цифровизации есть почти у каждой компании. Однако для того, чтобы она приносила реальный экономический эффект, необходимо просчитать и четко сформулировать KPI и правильно расставить приоритеты. Опытом успешной цифровой трансформации поделились участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая стратегия 2025».

Цифровизация или интеллектуализация

«Автоматизация — уже пройденный этап. Тренд на цифровизацию тоже находится на излете. Компании переходят к интеллектуализации», — начал свое выступление модератор конференции Кирилл Кибалко, независимый эксперт. Наступило время разрабатывать ИИ-стратегию, уверен он. Компании должны сконцентрировать усилия на развитии использования технологий ИИ, правильно расставить приоритеты и системно реализовать инновации. А для этого надо централизовать ИИ-экспертизу в рамках оргструктуры, объединить ее в рамках единого подразделения, при этом сохраняя связь ИИ-экспертов с бизнес-подразделениями.

Эффективнее всего внедрять единые ИТ-платформы для создания, обучения и исполнения ИИ-моделей — это позволяет повысить зрелость процессов и обеспечить их большую эффективность. Можно также без масштабных инвестиций использовать типовые наработки, например, в области работы со сканами документов, анализа бизнес- процессов, обработки фотографий и видео.

Кирилл Кибалко , независимый эксперт, модератор конференции: Автоматизация — уже пройденный этап. Тренд на цифровизацию тоже находится на излете. Компании переходят к интеллектуализации Олег Демченко, директор по развитию QSoft: Возможности цифровизации еще далеко не исчерпаны Ильдар Шайдуллин, ведущий системный архитектор ICL Services : Цифровой стратегией многих компаний предусмотрен переход на Linux Юрий Волокитин, управляющий партнер «Тайм энд Спейс»: Онтологическая платформа OSA представляет набор инструментов для быстрого создания баз знаний, моделей данных и прикладных решений, основанных на данных Павел Сварник , исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: В ближайшее время финансовый рынок ждет конкуренция банковских экосистем Николай Галкин, директор департамента информационных технологий «Кофемания»: Решать текущие задачи или делать задел на будущее — для нас это не выбор, а поиск баланса Кирилл Кибалко , независимый эксперт, модератор конференции: Автоматизация — уже пройденный этап. Тренд на цифровизацию тоже находится на излете. Компании переходят к интеллектуализации Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая стратегия 2025»

По мнению Олега Демченко, директора по развитию QSoft, возможности цифровизации еще далеко не исчерпаны. Например, такой эффективный инструмент как корпоративный портал во многих производственных компаниях до сих пор не превратился в по-настоящему рабочий инструмент. В офисных компаниях ситуация немного лучше, но сотрудники по-прежнему вынуждены использовать множество информационных систем для выполнения функций, хотя организовать доступ к ним через корпоративный портал не представляет труда.

Многие пытаются заменить корпоративный портал Telegram-каналом, Telegram-ботом или использовать инструменты совместной работы. Но у такого подхода есть свои минусы. Если говорить про Telegram, то это нестабильность работы, возможность потери данных, несоответствие стандартам безопасности и ворк-лайф дисбаланс. Системы совместной работы также часто не соответствуют стандартам безопасности. Кроме того, их невозможно масштабировать в комплексную систему.

Потребности сотрудников без стационарного рабочего места

Современный корпоративный портал должен быть современным инструментом для работы, единой точкой входа во все корпоративный системы и иметь автоматизированные сервисы. А для того, чтобы он был востребован, надо перед тем, как начать заниматься его разработкой, провести опрос сотрудников и сформировать список необходимых им сервисов. Опыт Олега Демченко показывает, что офисным сотрудникам в первую очередь необходимы такие услуги, как онбординг, обучение, оформление заявок, поиск на портале и геймификация. А сотрудникам, не имеющим стационарного рабочего места, — зарплатный лист, заявление на отпуск, вакансии, адресная книга и заказ справок.

Ильдар Шайдуллин, ведущий системный архитектор ICL Services, напомнил, что цифровой стратегией многих компаний предусмотрен переход на Linux. Некоторые считают, что поскольку сейчас все работает через Web, достаточно просто заменить операционную систему на АРМ. Однако могут возникнуть проблемы — несовместимость ОС, недоступность приложений, отсутствие управления и, конечно, простои в работе. Для того, чтобы все прошло гладко, надо адаптировать приложения, подготовить пользователей, протестировать совместимость оборудования, периферии и оргтехники и составить план-график перехода.

Возможности «Колибри-АРМ»

Источник: ICL Services, 2025

Ильдар Шайдуллин рассказал о проекте миграции более 150 тыс. АРМ на Astra Linux, реализованном его компанией в 2024 г. для государственных органов Республики Татарстан. Все процессы были автоматизированы с помощью «Колибри АРМ». Для крупных проектов он рекомендовал использовать программно-аппаратные комплексы (ПАК), в которых уже объединены оборудование и программное обеспечение, например, ОС и офисный пакет. ICL Services также предлагает единую среду управления для ПАК.

Юрий Волокитин, управляющий партнер «Тайм энд Спейс», рассказал о фреймворке OSA, который можно использовать для управления предприятием. В основе фреймворка лежит фундаментальная онтологическая модель, которую могут создавать управленцы. На нее опирается архитектура и информационные системы. Под предприятием в данном случае понимаются люди, которые обладают компетенциями и выполняют функции.

Платформа OSA – инструменты систематического снижения уровня сложности предприятия

Источник: Тайм энд Спейс, 2025

В методологии есть механизмы контекстного учета всех точек зрения, их отношений, балансирования точек зрения и приоритета целостных точек зрения над частными. Онтологическая платформа OSA представляет набор инструментов для быстрого создания баз знаний, моделей данных и прикладных решений, основанных на данных.

Цифровая стратегия: взгляд заказчиков

Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка, напомнил, что на финансовом рынке растет конкуренция. После того, как в результате действия ЦБ с рынка ушли ненадежные банки, оставшиеся предлагают примерно одинаковые условия для вкладчиков. Кроме того, их технологический уровень тоже примерно одинаков. По мнению Павла Сварника, в ближайшее время финансовый рынок ждет конкуренция банковских экосистем — как продуктовых, так и бизнесовых, а также конкуренция встроенных финансовых и платежных сервисов.

Цифровая стратегия: тренды и направления развития

Источник: МТС-Банк, 2025

Главными направлениями цифровой стратегии в ближайшие годы станут развитие мобильного приложения, импортозамещение, обеспечение кибербезопасности, внедрение ИИ и поддержка инициатив ЦБ. Павел Сварник напомнил, что поскольку обстановка вокруг быстро меняется, в стратегию надо внедрять практики управления изменениями. Например, В МТС-Банке внедрено управление по метрикам, управление сквозными инициативами и проектное управление.

«Решать текущие задачи или делать задел на будущее — для нас это не выбор, а поиск баланса», — говорит Николай Галкин, директор департамента информационных технологий «Кофемания». Рынок HoReCa становится все более конкурентным, и чтобы оставаться в лидерах отрасли, требуется прикладывать все больше усилий. Внедрение новых технологий и обеспечение стабильной работы существующих систем осложняется нехваткой квалифицированных ИТ-кадров. Поэтому приходится четко расставлять приоритеты при запуске ИТ-проектов.

В настоящее время в «Кофемании» реализуются проекты миграции с ERP Gestory на 1С ERP:УХ, с Aloha на IIKO, Staff на 1С ЗУП КОРП. Также идет внедрение DWH+BI+AI и построение системы аналитики данных. При этом компании выделяет средства и на R&D. «Исследование новых технологий, проверка различных гипотез позволяет компании создать технологический задел, который даст возможность быстро адаптироваться к изменениям на рынке, оптимизировать затраты и улучшать операционные показатели», — говорит Николай Галкин. По его мнению, успех возможен, если поддерживать баланс между стабильностью и инновациями.

Александр Бражников, директор по информационным технологиям Perfomance Group: Когда мы обращаемся к аутсорсерам, то не всегда понимаем, где они могут быть полезны, а где нет Юрий Секликов, директор по цифровой трансформации UD Group: Правильно выстроенная стратегия цифровой трансформации может оказать существенное влияние на развитие среднего бизнеса Антон Петухов, директор по ИТ «Дом.РФ»: Цифровая трансформация подменяет существовавшее раньше «Развитие» Ян Анисов, заместитель генерального директора ГК «Москабельмет»: Цифровые проекты должны приносить реальный экономический эффект Елена Чернышова, руководитель по оптимизации процессов «Донстрой»: Для цифровизации мы точечно выбираем те процессы и те решения, которые позволяют при минимальных затратах получить кратный эффект с учетом количества операций Александр Бражников , директор по информационным технологиям Perfomance Group: Когда мы обращаемся к аутсорсерам, то не всегда понимаем, где они могут быть полезны, а где нет Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая стратегия 2025»

Важной частью цифровой стратегии может быть передача тех или иных ИТ-функций на аутсорсинг. «Однако, когда мы обращаемся к аутсорсерам, то не всегда понимаем, где они могут быть полезны, а где нет», — говорит Александр Бражников, директор по информационным технологиям Perfomance Group. Он поделился своим мнением по поводу плюсов и минусов заказной разработки ПО и привел примеры проектов, которые таки и не были реализованы потому, что заказчику не удалось правильно выстроить отношения с аутсорсером.

Александр Бражников рекомендовал отдавать на аутсорсинг разовые проекты с четкими требованиями (например, MVP для тестирования гипотезы) и задачи, требующие узкоспециализированных знаний (например, блокчейн или ИИ). Стратегически важные проекты, которые требуют глубокого понимания бизнеса, и продукты, которые будут развиваться и масштабироваться в долгосрочной перспективе, лучше реализовывать собственными силами.

Юрий Секликов, директор по цифровой трансформации UD Group, уверен, что правильно выстроенная стратегия цифровой трансформации может оказать существенное влияние на развитие среднего бизнеса. UD Group — региональный девелопер. В октябре 2023 г. был проведен опрос потребностей бизнеса, к февралю 2024 г. была разработана стратегия цифровой трансформации.

Девелопмент включает в себя три вида бизнеса: инвестиции, строительство и управление недвижимостью. Для каждого из них была прописана цепочка создания ценностей и соответствующие ИТ-проекты: цифровой девелопмент, цифровые сервисы на объектах, цифровая грамотность руководителей и сотрудников, реинжиниринг бизнес-процессов, agile-трансформация. К концу 2024 г. удалось завершить 29 проектов, 3 были отменены и еще 3 — перенесены на 2025 г.

Экономический эффект цифровых преобразований

В состав группы компаний «Дом.РФ» входит 14 юридических лиц. Их работу обеспечивают два ИТ-контура — один создан для банка «Дом.РФ», второй — для всех остальных компаний группы. Стратегия цифровой трансформации организации включает в себя импортозамещение (40 проектов), цифровизацию и автоматизацию бизнес-направлений, проекты в области ЗОКИИ и информационной безопасности, замену АБС и процессинга, проекты в области больших данных и искусственного интеллекта.

«Образно, цифровая трансформация основана на гипотезе, что если позвать в компанию прогрессивных ребят из условного Google или Amazon, то ребята придут и сделают из условной нефтяной Сибнефти, Google и Amazon. При этом сама цифровая трансформация подменяет существовавшее раньше «Развитие», — говорит Антон Петухов, директор по ИТ «Дом.РФ». Он уверен, что для того, чтобы этого не происходило, необходима стратегия цифровой трансформации с понятными KPI. В «Дом.РФ» существовала стратегия цифровой трансформации на 2022—2024 гг., сейчас готовится новая — на 2025-2027 гг.

Ян Анисов, заместитель генерального директора ГК «Москабельмет», уверен, что цифровые проекты должны приносить реальный экономический эффект. Он рассказал, как внедрение информационных систем сказалось на показателях его компании.

Цифровизация и чистая прибыль

Источник: Москабельмет, 2025

Так, после запуска системы оперативного управления производственным процессом «1C: MES Кабельный завод» и ТОиР в 2019 г. чистая прибыль выросла с ₽25 млн до ₽195 млн. Внедрение конструктора математических моделей «1C: КоМод», системы оптимального планирования кабельного производства APS Infimum и системы автоматизации непрерывного визуального контроля «Сокол» в 2022 г. дали возможность увеличить прибыль с ₽360 млн до ₽473 млн.

«Донстрой» строит «дома будущего» и, в первую очередь, использует цифровые и технологические инновации при создании продукта. Например, в крупнейшем проекте «Остров» мы внедрили интеллектуальную систему «Умный дом» и «Свободные руки». Для цифровизации компании мы точечно выбираем те процессы и те решения, которые позволяют при минимальных затратах получить кратный эффект с учетом количества операций», — говорит Елена Чернышова, руководитель по оптимизации процессов «Донстрой». В качестве примера она рассказала о проекте оцифровки документооборота при подведении итогов общих собраний собственников.

В начале 2025 г. на обслуживании в УК «Смарт Сервис» находится свыше 50 тыс. лицевых счетов. Мы разработали ИИ-сервис, который позволяет при проведении общего собрания собственников формировать реестры голосования с минимальным участием человека. В результате трудозатраты на документооборот мероприятия уменьшены на 93%. «В 2026 г. объем обслуживаемой УК площади вырастет в 2,2 раза, и мы ожидаем кратный эффект от внедрения сервиса», — поделилась Елена Чернышова.





