Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ

Российские банки давно являются лидерами по уровню цифровизации не только в нашей стране, но и в мире. Теперь они начали движение в сторону интеллектуализации — использования искусственного интеллекта для решения самых разных задач. О том, какого результата можно добиться с помощью ИИ, как эффективно и безопасно внедрить его в банке, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация финансового сектора 2025».

От цифровизации к интеллектуализации

«Время цифровизации проходит — бизнес постепенно переходит к интеллектуализации», — начал свое выступление Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор конференции «Цифровизация финансового сектора 2025». Искусственный интеллект постепенно превращается из хайпа в эффективно работающую технологию. Данные, продвинутая аналитика и ИИ обеспечивают самоуправление процессов — основу бизнес-моделей будущего.

Кирилл Кибалко посоветовал участникам конференции сконцентрировать усилия на использовании технологий ИИ, правильно расставить приоритеты и системно реализовать инновации. По его мнению, наиболее эффективным подходом является централизация ИИ-экспертизы, внедрение единых ИТ-платформ для создания, обучения и исполнения ИИ-моделей, максимальное использование типовых наработок и предобученных моделей.

Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор конференции: Время цифровизации проходит — бизнес постепенно переходит к интеллектуализации Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности «Финам»: Хакатон GPT Boost позволил быстро оценить потенциал от внедрения ИИ и сформировать требования к экосистеме Иван Дашкевич, ведущий архитектор AI « Финам »: Для решения каждой задачи создается отдельный эксперт, ему делегирует задачу главный ассистент Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж ПО «Киберпротект»: Единственная возможность восстановить данные после серьезных сбоев — это бэкап Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского»: Рассчитывать только на резервные копии для защиты данных — неправильно Алексей Фролов, директор по развитию EvaTeam: Для организации своей работы разработчики всегда использовали продукты Atlassian. Однако в рамках перехода к концепции Zero Trust придется даже в этой сфере переходить на отечественные решения Виталий Копысов, директор по инновациям банковской группы «Банк Синара»: Благодаря цифровой валюте можно построить финансовую систему будущего Антон Семенников, директор по цифровому развитию Дело Банк »: Благодаря запуску BaaS годовой оборот банка в 2024 г. увеличился более, чем в 2 раза Кирилл Кибалко , независимый эксперт, модератор конференции: Время цифровизации проходит — бизнес постепенно переходит к интеллектуализации Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация финансового сектора 2025»

Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности «Финам», рассказал, как его компания двигалась по пути внедрения искусственного интеллекта. Начали с изучения рынка, затем сформировали Центр компетенций, потом провели хакатон. Хакатон GPT Boost позволил быстро оценить потенциал от внедрения ИИ и сформировать требования к экосистеме. В нем приняли участие 709 сотрудников, было выбрано 56 идей, запущено 8 пилотов.

Пилотирование ИИ-ассистентов

Источник: Финам, 2025

Иван Дашкевич, ведущий архитектор AI «Финам», рассказал, как работает мультиагентный подход к реализации ИИ-продуктов. Для решения каждой задачи создается отдельный эксперт, ему делегирует задачу главный ассистент. Если эксперты не справляются, они возвращают запрос главному ассистенту, и он делегирует другим экспертам. Таким образом, у каждого эксперта имеются свои инструменты, и он остается профессионалом в решении проблемы, а не пытается закрыть вопросы разного профиля.

Безопасность превыше всего

Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж ПО компании «Киберпротект», напомнил, что единственная возможность восстановить данные после серьезных сбоев — это бэкап. Кроме того, необходимость использования резервного копирования прописана в приказах ФСТЭК и отраслевом ГОСТ Р 57580.1-2017. Бэкап от «Киберпротект» совместим с большинством операционных систем, платформ виртуализации и контейнеризации, приложений.

Программные продукты двух основных направлений

Решение поддерживает все типы хранилищ — локальные диски, сетевые хранилища, ленточные накопители и библиотеки, серверы SFTP. Восстановление может осуществляться как через веб-консоль, так и с загрузочного носителя. Александр Львов поделился кейсами использования системы резервного копирования от «Киберпротект». Так, в «Драйв Клик банке» с ее помощью осуществляется бэкап более 1 Пб данных. В «Цифра банке» она стала единым комплексным решением, обеспечивающим надёжное резервное копирование, восстановление данных и защиту от вирусов-шифровальщиков для своей среды виртуализации.

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», отметил, что рассчитывать только на резервные копии для защиты данных — неправильно. Нельзя забывать и о необходимости борьбы с киберугрозами. Тем более, что Россия занимает первое место в мире по количеству кибератак на компании. За последние два года 69% организаций в России пострадали как минимум от одного инцидента кибербезопасности. Последствием более трети атак (36%) стала утечка конфиденциальных данных, 21% — репутационный ущерб, 16% — финансовый ущерб.

Как мы можем помочь

Источник: Лаборатория Касперского, 2025

«Российские разработчики успешно заменили ИБ-продукты ушедших иностранных вендоров, и она вряд ли смогут вернуться на наш рынок», — отметил Алексей Киселев. Он рассказал, что «Лаборатория Касперского» предлагает полный спектр решения для защиты бизнеса, конечного пользователя и также для обучения в сфере информационной безопасности.

Алексей Фролов, директор по развитию EvaTeam, напомнил, что в декабре 2024 г. был выпущен новый стандарт ГОСТ Р 56939-2024, который регламентирует требования к разработке защищенного программного обеспечения в рамках жизненного цикла разработки. Банки много занимаются собственной разработкой, поэтому теперь им придется сертифицировать производство ПО по этому ГОСТу. Для организации своей работы разработчики всегда использовали продукты Atlassian. Конечно, они принесли эту традицию и в банки. Однако в рамках перехода к концепции Zero Trust придется даже в этой сфере переходить на отечественные решения. EvaTeam предлагает российские решения для замещения Jira, Confluence, Jira Service Management.

Алексей Фролов поделился кейсом, реализованным его компанией для группы компаний UDS. С помощью продуктов EvaTeam была реализована полноценная экосистема продуктов, которая смогла заменить отдельные решения. В UDS была создана корпоративная база знаний, выстроена автоматизация бизнес-процессов. Решение развернуто в контуре компании в соответствии с требованиями к информационной безопасности. Проведена адаптация процессов и функциональности системы на основании отзывов пользователей и изменений в бизнес-потребностях. Дополнительно была внедрена публичная база знаний для клиентов управляющей компании.

Цифровые проекты в банках

Банк «Синара» — один из участников проекта пилотирования цифрового рубля. Как рассказал Виталий Копысов, директор по инновациям банковской группы «Банк Синара», — платформа для его запуска уже создана. Она обеспечивает непрерывную доступность 24 x 7 x 365. Средства поступают на счета получателя практически в реальном времени, плательщик и получатель мгновенно извещаются о финальном статусе платежа, а однажды отправленный платеж не может быть аннулирован. Некоторые страны уже запустили платежный шлюз, позволяющий совершать трансграничные платежи. Виталий Копысов уверен, что благодаря цифровой валюте можно построить финансовую систему будущего.

В России пилотированием цифрового рубля занимаются 15 банков, в ближайшее время к ним присоединятся еще 24 финансовые организации. Запуск цифрового рубля будет происходить постепенно с 1 июля 2025 г. по 1 января 2026 г. В банке «Синара» уже реализовали возможность классической оплаты по QR, универсальный QR и b2b платежи. До конца текущего года будут запущены автоплатежи и подписки, оплата по NFC (C2B), интеграция кассы, трансграничные платежи и смарт-контракты.

Обычно в небольшом региональном банке нет R&D и продуктовой фабрики, новые продукты и проекты запускаются крайне редко. В дело банке пошли по пути построения BaaS (Banking-as-a-service), рассказал Антон Семенников, директор по цифровому развитию «Дело Банк». BaaS – модель банкинга на основе открытых программных интерфейсов, которая встраивается в ИТ-инфраструктуру бизнеса. В нее входят система управления лимитами, система управления интервалами сбора денежных средств, средства информационной безопасности, процессинг платежей, открытие новых и закрытие старых как расчетных, так и спецсчетов, трансграничный куайринг и т.д.

Антон Семенников рассказал, как «Дело Банк» в сотрудничестве с «Синара Банк» запустил трансграничный куайринг. Пользователи подключаются к цифровым платежным сервисам через API. Благодаря запуску BaaS годовой оборот банка в 2024 г. увеличился более, чем в 2 раза.

Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов «Абсолют Банка», рассказал, как автоматизация влияет на эффективность и стоимость процесса корпоративного кредитования. Если подключиться к источникам данных по API, автоматизировать ввод и анализ данных и оформление результатов, то трудозатраты сократятся в 4 раза. Внедрение такой системы в банке позволило сэкономить 87% трудо-часов. Проект окупился за 12 мес. с учетом CapEx и OpEx.

Алексей Фролов , директор по развитию EvaTeam : Для организации своей работы разработчики всегда использовали продукты Atlassian . Однако в рамках перехода к концепции Zero Trust придется даже в этой сфере переходить на отечественные решения Геннадий Гребенник, директор по трансформации «Фора-Банка»: В реестре российского ПО более 60 систем виртуализации , более 30 операционных систем, но большинство из них не развивается Ольга Лебедева, СPO компании Dynamika: Бизнесу важно решать свои задачи, а не заниматься внедрением ИТ-решений Анастасия Строкова , коммерческий директор R-Style Softlab: «Банк под ключ» дает возможность сократить время и затраты на создание или модернизацию банка на 85% Артем Хван, заместитель начальника управления — руководитель центра аналитики процессов управления организационного развития и процессного менеджмента Департамента корпоративного развития Россельхозбанка: Потенциальный экономический эффект от оптимизационных мероприятий планируется на уровне не менее 450 млн руб. в год Сергей Субачев, директор департамента информационных технологий Россельхозбанка: Мы не претендуем на звание ИТ-компании, но по факту уже ей являемся Феодосий Котов, лидер команды «Модели оптимизации РБ» Кластера моделирования для CRM и оптимизации ВТБ: В результате ВТБ удалось перейти с СМС на Push, выбрать оптимальный тариф и таким образом сэкономить несколько миллионов рублей в месяц Алексей Фролов, директор по развитию EvaTeam: Для организации своей работы разработчики всегда использовали продукты Atlassian. Однако в рамках перехода к концепции Zero Trust придется даже в этой сфере переходить на отечественные решения Участники организованной CNews Conferences конференции « Цифровизация финансового сектора 2025»

Четыре года назад в «Фора-Банке» запустили масштабную цифровую трансформацию. Банку было необходимо быстро заменить целый ряд цифровых функций и сервисов. «Мы изучили рынок и поняли, что большинство российских вендоров предлагают только базовые функции, все остальное — в планах», — рассказал Геннадий Гребенник, директор по трансформации «Фора-Банка». Еще одна проблема — это проблема выбора. «В реестре российского ПО более 60 систем виртуализации, более 30 операционных систем, но большинство из них не развивается», — продолжает Геннадий Гребенник.

На этом фоне у заказчиков возникают серьезные сомнения в том, что если они приобретут базовый продукт, то его создатели сдержат обещания по его развитию. Кроме того, пока нет квалифицированных кадров, способных поддерживать российское ПО. Геннадий Гребенник привел пример, когда «Фора-Банк» заключил контракт с разработчиком, а в итоге превратился в донора компетенций — у подрядчика их попросту не было.

«Бизнесу важно решать свои задачи, а не заниматься внедрением ИТ-решений», — продолжила тему Ольга Лебедева, СPO компании Dynamika. Она поделилась опытом внедрения CRM в одном из банков топ-50. В результате количество коммуникаций увеличилось на 35%, у банка появилась возможность формирования 5 тыс. персональных предложений ежемесячно. Однако оказалось, что ДБО стороннего вендора не способна это обеспечить, что грозило потерями в размере 7-12 млн. руб. ежегодно. Теперь банк планирует внедрить новую ДБО-систему.

Банк под ключ

По словам Анастасии Строковой, коммерческого директора R-Style Softlab, избежать таких проблем можно при помощи решения «Банк под ключ». Оно содержит полный набор интегрированных модулей и услуг от R-Style Softlab и стратегических партнеров и коннектор RS Connect для подключения любых сервисов. «Банк под ключ» дает возможность сократить время и затраты на создание или модернизацию банка на 85%.

В 2022 г. в Россельхозбанке запустили Task Mining, в 2023 г. внедрили Process Mining. На текущий момент в банке оцифровано 14 процессов по технологии Process Mining. Только по 7 оцифрованным процессам выявлено более 55 областей оптимизации, предложено более 70 оптимизационных мероприятий. Потенциальный экономический эффект от оптимизационных мероприятий планируется на уровне не менее 450 млн руб. в год, рассказал Артем Хван, заместитель начальника управления — руководитель центра аналитики процессов управления организационного развития и процессного менеджмента Департамента корпоративного развития Россельхозбанка.

На 2025 г. запланировано внедрение RPA и использование ИИ для выявления узких мест в процессах. Также в Россельхозбанке намерены гармонизировать все внедренные решения (Process Mining, Task Mining, RPA, ИИ) для непрерывной оптимизации и масштабируемого результата.

«Мы не претендуем на звание ИТ-компании, но по факту уже ей являемся», — продолжил Сергей Субачев, директор департамента информационных технологий Россельхозбанка. В банке уже используют более 150 систем, в том числе собственной разработки. Сергей Субачев рассказал, какие проблемы возникают при работе с командой. Он посоветовал уделять больше внимания Team-lead, организовать онбординг. Также стоит унифицировать поддержку решений, использовать общий технологический стек, формировать взаимозаменяемые команды — только так можно добиться высокого качества разработки.

Феодосий Котов, лидер команды «Модели оптимизации РБ» Кластера моделирования для CRM и оптимизации ВТБ, поделился опытом поиска шаблонов в СМС-нотификациях. Для решения задачи надо было найти одинаковые шаблоны текстов, разметить сообщения по этим шаблонам в зависимости от системы-отправителя и соотнести найденные шаблоны с согласованными шаблонами операторов. В результате ВТБ удалось перейти с СМС на Push, выбрать оптимальный тариф и таким образом сэкономить несколько миллионов рублей в месяц.