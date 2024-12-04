Какие медицинские услуги можно получить онлайн

Медицинские организации, страховые компании, аптеки предлагают все больше цифровых сервисов. Главная цель — сделать так, чтобы медицинская помощь была по-настоящему доступной, а пациенты всерьез заботились о собственном здоровье. О том, как быстро и удобно пойти обследование, подобрать необходимое лечение и пройти его под контролем врача, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровое здравоохранение 2024».

Цифровая медицина от первого лица

71% медицинских карт содержат ошибки, 65% клинических рекомендаций не выполняются, 62% рабочего времени врачи тратят на заполнение медицинской карты — с таких цифр начал свое выступление Сергей Арабаджян, заместитель генерального директора сети клиник «Ниармедик». «Выход один — нужна система информационной поддержки врача. Только так он сможет повернуться от компьютера в сторону пациента», — говорит он.

Именно такая система была внедрена в клиниках «Доктор Рядом». Она включает в себя технические решения, апробированные в клиниках и страховых компаниях, такие как чек-листы по соблюдению клинических рекомендаций, подсказки для врачей на приеме. В основе системы обширная база знаний, в состав которой входят клинические рекомендации, перечни врачебных манипуляций, списки опасных сочетаний лекарственных средств. Алгоритмы, в том числе на основе ИИ, позволяют оценить протокол осмотра на качество заполнения, корректность диагноза на основании данных жалоб, анамнеза и осмотра, дать рекомендации по назначению обследования и лечения.

О разработке собственных цифровых медицинских сервисов в СОГАЗ задумались в 2018 г. Решили создавать их собственными силами и в 2019 г. запустили онлайн-запись на прием к врачу, ЭДО с лечебными учреждениями, телемедицину и первого робота в медэкспертизе. В период пандемии востребованность цифровых сервисов росла, вспоминает Евгений Ковалев, руководитель медицинских проектов СОГАЗ, модератор конференции.

Со временем в СОГАЗ появился Единый центр управления здоровьем, в состав которого вошли единая медкарта с возможностью подключения трекеров, онлайн-сервисы вызова скорой, записи в клинику, оформления гарантийного письма от страховой компании, получения телемедицинской консультации. «На первом этапе за телемедицинской консультацией обращались в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас эта услуга востребована и в отдаленных регионах», — говорит Евгений Ковалев. Также в СОГАЗ внедряют искусственный интеллект. Например, его использование при проведении медэкспертизы и в андеррайтинге способствует 2-кратному улучшению показателей.

«Современная аптека — это не просто место, где можно купить лекарства. Мы предлагаем посетителям еще много услуг, например, диагностику, консультации и т.д. Фактически, аптека превращается в единую точку входа в различные медицинские сервисы», — говорит Елизавета Меркулова, директор по развитию медицинских сервисов «Здравсити».

В 2024 г. в «Здравсити» появилось сразу несколько сервисов. Во-первых, врач консультирует пациента перед покупкой товара на странице с комплексной подборкой товаров. После покупки пациент получает сертификат на консультацию врача-специалиста. Результат — 50% рост конверсии качества товара. Во-вторых, комплексные программы поддержки пациентов с хроническими заболеваниями в приложении «Мое здоровье» с набором сервисов и комплексным подходом к знанию об образе жизни. Например, при употреблении определенных препаратов беременной женщине с эпилепсией необходимо регулярно выполнять дорогостоящие анализы на гормоны. Бренд-спонсор компенсирует стоимость анализов при покупке препарата.

Евгений Ковалев , руководитель медицинских проектов СОГАЗ , модератор конференции: На первом этапе за телемедицинской консультацией обращались в основном жители Москвы Санкт-Петербурга . Сейчас эта услуга востребована и в отдаленных регионах Антон Матвиенко, руководитель центра развития ПО и технологий ИИ ВНИИИМТ Росздравнадзора: На сегодняшний день Росздравнадзором зарегистрировано 38 медизделий с искусственным интеллектом , в том числе 30 — от российских разработчиков Иван Горяйнов, инженер технического пресейла «Группы Астра»: Наша компания рассматривает здравоохранение как одну их приоритетных отраслей для цифровизации в следующем году Сергей Арабаджян , заместитель генерального директора сети клиник « Ниармедик »: Нужна система информационной поддержки врача. Только так он сможет повернуться от компьютера в сторону пациента Елизавета Меркулова, директор по развитию медицинских сервисов « Здравсити »: Фактически, аптека превращается в единую точку входа в различные медицинские сервисы Ярослав Ашихмин, советник генерального директора Центра экспертиза и контроля качества медицинской помощи: Недостаточное время на прием — всего 15 минут — проблема врачей во всем мире Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Софт»: Компания предлагает экосистему совместных технологических решений для обеспечения импортонезависимой ИТ‐инфраструктуры в здравоохранении Евгений Ковалев, руководитель медицинских проектов СОГАЗ, модератор конференции: На первом этапе за телемедицинской консультацией обращались в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга . Сейчас эта услуга востребована и в отдаленных регионах

Алла Сапожникова, начальник ИТ-отдела Научного центра неврологии, рассказала, что в ее учреждении использовалось множество разнообразных ИТ-систем. В конечном итоге выяснилось, что они плохо интегрируемы между собой и сложно администрируемы. Было принято построить единый цифровой контур на базе Datareon ESB. Таким образом удалось объединить данные и внутренних, и внешних систем. В процессе создания контура были переписаны морально устаревшие, модернизированы и добавлены новые связи.

Алла Сапожникова также рассказала, как в организации проходит импортозамещение. «Мы небольшая организация, и нам нужны небольшие продукты. Однако многие отечественные вендоры отказывались с нами работать, потому что наши проекты для них недостаточно масштабные», — поделилась она.

Алексей Остроушко, директор по ИТ сети клиник «Будь здоров», рассказал о мобильном приложении, которое используют ее клиенты. С помощью этого приложения можно записаться к врачам и на обследования, перенести, изменить запись, посмотреть расписание работы врачей, отслеживать план и результаты лечения, обследований и анализов, посмотреть историю оплат с чеком. Также в приложении заработал инновационный сервис Skinive для экспресс-диагностики кожи по фотографии.

В 2025 г. планируется запустить несколько продуктов на базе ИИ: систему поддержки принятия врачебных решений, систему контроля качества, систему анализа лабораторных исследований, ИИ-системы в радиологии и пр.

В «Инвитро» запустили новый цифровой сервис для удаленного дозаказа лабораторных исследований. Как рассказала Мария Козлова, директор департамента по продукту «Инвитро», биоматериал может храниться до 5 дней, а значит в этот период на его основе можно провести дополнительные исследования. Возможность заказа была интегрирована в личный кабинет клиента. Тестовые испытания прошли в Москве и Московской области в октябре-декабре 2023 г. На сегодняшний день он доступен в 623 городах России.

Тимофей Русских, ИТ-директор Моситалмед, рассказал, что в процессе цифровой трансформации его компании удалось провести ее комплексное преобразование: интегрировать цифровые технологий во все аспекты бизнеса и изменить способы принятия решений и взаимодействия с клиентами. Он поделился, как была решена задача управления филиалами. Для этого в Моситалмед использовали инструменты сквозной автоматизации, консолидации плановых и оперативных данных, применили специализированные решения и внедрили ИИ на этапе планирования и составления расписания.

Решение MedExpert CP – центр управления сетью клиник — было создано собственными силами. Теперь все входные данные попадают в единое хранилище, обрабатываются и поступают в другие системы. В качестве примера Тимофей Русских рассказал, как происходит расчет KPI и начисление заработной платы сотрудника.

Genotek предлагает всем желающим получить генетический паспорт, который поможет оценить риски 187 мультифакторных и наследственных заболеваний. А дальнейшем на его основе врачи Genotek дадут персональные рекомендации по их профилактике. Как рассказал Александр Ракитько, директор по науке медико-генетического центра Genotek, все сервисы для пользователей доступны в личном кабинете. Консультации можно получить онлайн. Также существует возможность загружать в личный кабинет результаты анализов — они будут распознаваться с помощью ИИ. В планах на будущее — обучение профильных специалистов (MLOps, BioOps), бэнчмаркинг в области ИИ, создание биобанков и доступных датасетов с EHR, обеспечение интероперабельности и конфиденциальные вычисления.

Российские разработчики — здравоохранению

По словам Ивана Горяйнова, инженера технического пресейла «Группы Астра», его компания рассматривает здравоохранение как одну их приоритетных отраслей для цифровизации в следующем году. Сейчас «Группа Астра» занимается доработкой своих продуктов на совместимость с медицинскими системами, разрабатыват новую политику лицензирования с учетом специфики сферы здравоохранения, повышает уровень информационной безопасности.

Совместимость с информационными системами для медицинских организаций. Источник: Группа Астра, 2024

По словам Ивана Горяйнова, медицинскими организациями будут востребованы защищенная сертифицированная ОС Astra Linux, решение для централизованного управления доменом ALD Pro, СУБД и платформа мониторинга и управления базами данных Tantor, платформа управления серверной виртуализацией VMmanager. Также в списке интересных для здравоохранения продуктов RuPost, WorksPad, «Брест», «Боцман», Termidesk. Иван Горяйнов подробно рассказал об этих решениях и предложил медицинским организациям помощь в пилотировании, внедрении, миграции, обучении сотрудников и технической поддержке.

Денис Солоничкин, директор центра компетенций «Ред Софт», рассказал, что его компания предлагает экосистему совместных технологических решений для обеспечения импортонезависимой ИТ‐инфраструктуры в здравоохранении. Это операционная система «РедОС», позволяющая, в том числе, запускать и Windows-приложения, мобильная операционная система для планшетов и смартфонов «Ред ОС М», система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ», система управления базами данных «Ред База Данных» и т.д.

Организация ИТ-инфраструктуры учреждений здравоохранения региона с «Ред АДМ». Источник: Ред Софт, 2024

Денис Солоничкин поделился кейсами использования продуктов «Ред Софт» в медучреждениях Брянской области, Республики Дагестан, Приморского края, Ямало-Ненецкого АО. На решениях «Ред Софт» уже работает более 250 тыс. рабочих мест в медицинских организациях в 52 регионах России.

Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского», напомнил, что за последние два года 69% организаций в России пострадали как минимум от одного инцидента кибербезопасности. Последствием более трети атак (36%) стала утечка конфиденциальных данных, 21% — репутационный ущерб, 16% — финансовый. Здравоохранение входит в топ-5 отраслей по количеству утечек в 2023 г. При этом здравоохранение — единственная отрасль, где утечки чаще происходят по вине внутренних, а не внешних злоумышленников.

Инструменты киберзащиты. Источник: Лаборатория Касперского, 2024

Ответственность за утечки постоянно ужесточается — в ближайшее время за это будет грозить оборотный штраф и уголовная ответственность. Чтобы эффективно справляться с угрозами, необходимо модернизировать защиту. В первую очередь, нужно улучшить процесс реагирования на инциденты, создав или расширив возможности обнаружения и реагирования. «Лаборатория Касперского» предлагает решения для любых категорий пользователей и любых видов атак.

Особенности цифровизации здравоохранения

Ярослав Ашихмин, советник генерального директора Центра экспертиза и контроля качества медицинской помощи, считает, что для успешной работы врачам нужны медицинские информационные системы, системы поддержки принятия врачебных решений, справочные системы, калькуляторы и шкалы, носимые устройства для пациентов и чаты врачей.

«Недостаточное время на прием — всего 15 минут — проблема врачей во всем мире», — говорит он. Поэтому без удобных цифровых инструментов не обойтись. В частности, медицинская информационная система должна иметь удобные вкладки, редактируемые поля, шаблоны, возможность переноса предыдущего приема. В ней надо предусмотреть доступ с мобильного устройства, в т.ч. редактирование записей, доступ к расписанию и его редактирование, доступ ко всем анализам и исследованиям и поиск по ним, автоматизированную выписку больничного листа. МИС должны быть интегрирована с ЕГИСЗ и лабораториями, в ней надо планировать наблюдение, иметь возможность написать в чат администратору и руководству, получить доступ к справочным системам, калькулятору и телемедицинскому модулю.

Антон Матвиенко, руководитель центра развития ПО и технологий ИИ ВНИИИМТ Росздравнадзора, рассказал, какие медицинские изделия с применением технологий искусственного интеллекта зарегистрированы Росздравнадзором. Для начала он объяснил, какое программное обеспечение по закону является медицинским изделием.

На сегодняшний день Росздравнадзором зарегистрировано 38 медизделий с искусственным интеллектом, в том числе 30 — от российских разработчиков. Их можно разделить на шесть групп: анализ радиологических изображений, анализ прочих изображений, анализ данных ЭМК, анализ фармакологической терапии, анализ видеопотока и анализ цифровых ЭКГ.

«Цифровая трансформация преобразует не только применяемые технологии, но и культуру, и бизнес-процессы компании. Это поиск новых путей создания ценности, генерации выручки и повышения эффективности. Основополагающими технологиями цифровой трансформации являются искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника, облачные решения», — начал свое выступление Андрей Бурсов, советник по цифровой медицине ИСП РАН.

Он отметил, что цифровая трансформация медицины сталкивается с серьезными проблемами, такими как большие объемы медицинских данных, потребность в вычислительных ресурсах для проведения исследований и т.д. Для их решения можно использовать облачные технологии, технологии ИИ и машинного обучения. При этом важно обеспечить защиту данных.

ИСП РАН в сотрудничестве с Сеченовским институтом разработал платформу НЦМУ. На ней реализовано два сегмента: исследовательский (фабрика ML-моделей) и продуктивный, где создаются приложения. В основе платформы лежат Open Source решения и собственные разработки компании. Платформой, по согласованию с ИСП РАН, могут в проектном формате воспользоваться исследователи для решения задач в области машинного обучения в медицине и биологии.

Во ВНИМУ им. Н.И. Пирогова разрабатывают терминологическую систему, которая призвана унифицировать использование медицинской номенклатуры. Это необходимо для обучения и применения NLP-моделей. Уже создан единый медицинский глоссарий, который можно использовать в системах поддержки принятия решений, рассказал Павел Астанин, аналитик лаборатории семантического анализа медицинской информации ВНИМУ им. Н.И. Пирогова.