Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

7 ноября 2024 г. в рамках CNews FORUM 2024 состоялось вручение наград CNews Awards. Учредителем премии CNews Awards является редакция издания о высоких технологиях CNews. Ее главная задача — продемонстрировать общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики и влияние новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России. Премию CNews Awards получают наиболее эффективные проекты информатизации в ключевых отраслях и лучшие ИКТ-компании.

Электронное голосование: проект года

Награду в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Департамент информационных технологий города Москвы. В первом пилотном дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 г. приняли участие более 10 тыс. москвичей. Спустя пять лет, на аналогичных выборах 2024 г., в цифровом формате проголосовали уже более 3 млн человек. Сегодня Московская система дистанционного электронного голосования — это экосистема, включающая в себя не только различные инструменты для голосования онлайн, на участке и на дому, но и различные сервисы, с помощью которых можно проверить, какие способы голосования доступны, находить удобный участок, а также получать всю необходимую информацию о грядущих выборах.

Награду CNews AWARDS в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Андрей Ларин, руководитель направления реализации цифровых избирательных сервисов ДИТ Москвы

Управление данными в промышленности

Награду в номинации «Управление данными в промышленности» получил проект, реализованный компаниями ЕВРАЗ и Tdata. Использование RT.Data Governance при создании единой системы производственных показателей в компании ЕВРАЗ позволило обеспечить документирование данных, ведение единого глоссария терминов и алгоритмов расчета показателей. Скорость разработки витрин данных и аналитических дэшбордов увеличилась вдвое. На сегодняшний день в систему внесено более 6 тыс. производственных показателей, из которых 3 тыс. уже содержат детализированное описание.

Награду CNews AWARDS в номинации «Управление данными в промышленности» получили Анна Филипиди, директор по информационным системам ИТ, ЕВРАЗ, и Станислав Лазуков, генеральный директор Tdata

Решение года для корпоративной виртуализации и VDI

Награду CNews AWARDS в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI» получила компания «ДАКОМ М». В состав экосистемы виртуализации Space входит российская облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов, и платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов Space VDI. Платформа виртуализации SpaceVM установлена более чем на пятидесяти объектах «РусГидро». Ведутся работы по наращиванию функциональных возможностей продуктов. На 2025 г. запланирован выход проприетарных контроллеров SDN.

Цифровое рабочее пространство

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровое рабочее пространство» получила компания «МойОфис». В созданном ей решении Squadus PRO появилась возможность организовать полноценную работу с документами в привычном интерфейсе Squadus. Таким образом, теперь пользователи могут не только создавать рабочие группы, встречи, пересылать файлы, проводить аудио- и видеоконференции, автоматизировать рутинную работу благодаря чат-ботам, но и создать документ, редактировать его совместно с коллегами, а также управлять правами доступа без лишних переключений. Squadus PRO обеспечивает бесшовность бизнес-процессов и помогает повысить эффективность командной работы.

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровое рабочее пространство» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»

СУБД для корпоративного сегмента

Награду CNews AWARDS в номинации «СУБД для корпоративного сегмента» получила компания «Сбертех». Разработанная ей Platform V Pangolin — это реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок в сфере производительности и быстродействия, безопасности, доступности и надежности. Решение входит в Реестр российского ПО и полностью подходит для задач импортозамещения. Platform V Pangolin — СУБД корпоративного уровня, которая выступает основой для высоконагруженных систем. Система управления базами данных доказала свою эффективность в ряде крупнейших компаний России, в том числе в Сбере.

Награду CNews AWARDS в номинации «СУБД для корпоративного сегмента» получил Михаил Семенов, лидер продукта Platform V Pangolin компании «Сбертех»

Коммуникационная платформа: продукт года

Награду CNews AWARDS в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» получила компания CoWork. CoWork — это коммуникационная платформа для обмена сообщениями, проведения онлайн-конференций, звонков с функционалом корпоративного портала с высоким уровнем безопасности. Это эффективная замена Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и Slack. CoWork — полностью российский продукт, все данные хранятся на отечественных серверах. CoWork бесшовно встраивается в любое программное обеспечение, не нарушая настроенных процессов.

Награду в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года» получил Константин Масляный, бизнес-партнер CoWork

Доменная служба: решение года

Награду CNews AWARDS в номинации «Доменная служба: решение года» получила компания «Базальт СПО». В августе 2024 г. «Базальт СПО» запустила лицензирование и техподдержку программного комплекса «Альт Домен». Это решение для централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей. Программный комплекс интегрирован в операционные системы «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер» и позволяет управлять ИТ-инфраструктурой с несколькими различными операционными системами одновременно. «Альт Домен» успешно применяется в масштабных проектах.

Награду в номинации «Доменная служба: решение года» получил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО»

Корпоративное почтовое решение года

Награду CNews AWARDS в номинации «Корпоративное почтовое решение года» получила компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»). RuPost — корпоративная почтовая система с календарями, задачами, адресными книгами и другими функциями, важными для компаний. Решение масштабируется для организаций любого размера: от небольших предприятий до крупных корпораций. Почтовый сервер RuPost удобно разворачивать, настраивать и администрировать, он быстрый и ресурсоэффективный. RuPost позволяет реализовать корректную миграцию. Для непрерывного функционирования почты на период перехода доступен режим параллельной работы со старым почтовым сервером.

Награду CNews AWARDS в номинации «Корпоративное почтовое решение года» получил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост» (входит в «Группу Астра»)

Автоматизация управления уязвимостями: проект года

Награду CNews AWARDS в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» получил проект, реализованный компанией R-Vision в ВТБ. На базе R-Vision VM выполнена полная автоматизация процесса управления уязвимостями в ИТ-инфраструктуре ВТБ. Выстроена ресурсно-сервисная модель активов с периодическим обновлением данных. Налажен процесс анализа уязвимостей с их последующей приоритизацией в автоматическом режиме. Благодаря этому значительно сократились объемы ручного труда, что минимизировало количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Освободившиеся ИБ и ИТ ресурсы перенаправлены на решение других задач.

Награду CNews AWARDS в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года» получили Дмитрий Самойленко, руководитель «Центра мониторинга информационной безопасности» ВТБ, и Валерий Богдашов, генеральный директор компании R-Vision

Кадровый электронный документооборот: проект года

Награду CNews AWARDS в номинации «Кадровый электронный документооборот: проект года» получил проект, реализованный компанией WSS-Consulting в «ФосАгро». В марте 2022 г. в «ФосАгро» стартовал проект по внедрению системы электронного кадрового документооборота на базе решения WSS Docs. Проект охватывает 18 компаний, в которых работает 22 тыс. человек. В электронный вид переведены не только стандартные кадровые документы, но и документы, оформляемые в рамках других процессов. С апреля 2024 г. система находится в промышленной эксплуатации. К ней уже подключено более 2 тыс. человек. 91% сотрудников удовлетворены работой в новой системе.

Награду CNews AWARDS в номинации «Кадровый электронный документооборот: проект года» получили Наталья Шустрова, начальник управления кадрового администрирования «Апатит», и Алексей Давиденко, руководитель департамента внедрения ECM компании WSS-Consulting

Коммуникационная платформа года с ИИ

Награду CNews AWARDS в номинации «Коммуникационная платформа года с ИИ» получила компания SberDevices c продуктом SaluteJazz. SaluteJazz — это ИИ-платформа коммуникаций, сочетающая в себе привычные функции для делового общения и возможности искусственного интеллекта. Решение позволяет организовывать онлайн-встречи до 1000 участников, вебинары на 3000 тысячи зрителей,безопасно общаться в чатах встроенного корпоративного мессенджера. На базе нейросетевой модели GigaChat реализована функция автоматического подведения итогов встречи. Также платформа предоставляет и другие ИИ-функции: текстовую расшифровку диалогов, бьютификацию и шумоподавление. Помимо этого, в SaluteJazz доступны встречи в 3D-формате, когда вместо себя на звонок можно отправить анимированного персонажа.



Награду CNews AWARDS в номинации «Коммуникационная платформа года с ИИ» получил Антон Анпилов, руководитель команды SaluteJazz компании SberDevices

Цифровизация в АПК: технология года

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровизация в АПК: технология года» получила компания «Ростелеком». «Цифровой улей» — уникальный проект «Ростелекома» для мониторинга жизнедеятельности пчел и оптимизации работы пчеловодов. Платформа способна отслеживать несколько десятков параметров и передавать данные на смартфон оператора, в случае необходимости предупреждая о выявленных проблемах. Система, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта и датчиках интернета вещей, позволяет производителям меда эффективно и удаленно контролировать состояние своих пасек. Использование современных технологий для оптимизации микроклимата в улье снижает уровень стресса у пчел и поддерживает их работоспособность. Собранная с помощью «Цифрового улья» аналитика позволяет предпринимать конкретные действия для повышения эффективности пасеки.

Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровизация в АПК: технология года» получил Валерий Ермаков, заместитель президента, председателя правления компании «Ростелеком»

Защищенное облако: проект года

Награду CNews AWARDS в номинации «Защищенное облако: проект года» получил проект «Облако КИИ» компании «Ростелеком-ЦОД». Облако КИИ — это полностью импортозамещенная облачная платформа для размещения информационных систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Облако КИИ позволяет размещать неограниченное количество заказчиков, обеспечивая при этом необходимый уровень безопасности вплоть до 2 категории значимости. Проект запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию. Аттестован кластер в ЦОД «Медведково». Готовится к запуску и аттестации второй кластер в ЦОД «Остаповский».

Награду CNews AWARDS в номинации «Защищенное облако: проект года» получили представители компании «Ростелеком-ЦОД» Андрей Валентик, начальник отдела департамента защиты информации, Александр Григорьев, руководитель проектов, и Алексей Суравикин, директор продуктового офиса

Системы бизнес-коммуникаций: разработчик года

Награду CNews AWARDS в номинации «Системы бизнес-коммуникаций: разработчик года» получила компания Mango Office. Mango Office — уникальная экосистема продуктов для бизнес-коммуникаций, которая объединяет в себе инструменты для внешней голосовой связи с клиентами и чат-платформу, а также набор решений для внутрикорпоративного общения сотрудников. Она не имеет аналогов на российском рынке. Три года подряд (2021, 2022, 2023 гг.) компания возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews.

Награду CNews AWARDS в номинации «Системы бизнес-коммуникаций: разработчик года» получил Александр Шикинов, директор по продажам Mango Office

Машина баз данных — решение года

Награду CNews AWARDS в номинации «Машина баз данных — решение года» получила компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Машина баз данных Tantor XData — это готовое высокопроизводительное решение, сочетающее в себе удобство управления с помощью пользовательского графического интерфейса и гибкость выделения аппаратных ресурсов. Tantor XData обеспечивает рабочие нагрузки большого масштаба и критичности с высокой производительностью, доступностью и безопасностью. Консолидация различных рабочих нагрузок в корпоративных центрах обработки данных помогает организациям повысить операционную эффективность, сократить объем ИТ-администрирования и снизить затраты.

Награду CNews AWARDS в номинации «Машина баз данных — решение года» получил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»)

Коммуникационная платформа года

Награду CNews AWARDS в номинации «Коммуникационная платформа года» получила МТС Exolve. Коммуникационная платформа МТС Exolve — это конструктор Lego в мире коммуникаций. Она позволяет создавать любой сценарий звонка, отправлять СМС, подключать телефонию в мобильное приложение, автоматизировать обзвон клиентов, создавать голосовых ботов, автоматически переводить голосовые звонки в текст. С помощью МТС Exolve можно сократить расходы на связь, автоматизировать рутинные задачи и не пропустить ни одного звонка. Вы можете подключить готовое решение или собрать кастомный продукт из доступных функций.

Награду CNews AWARDS в номинации «Коммуникационная платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve

IBP-система года

Награду CNews AWARDS в номинации «IBP-система года» получила компания Novo BI. Созданная ей система Novo Forecast Enterprise — это российское решение для цифровизации прогнозирования спроса и организации интегрированного планирования в цепях поставок. Система содержит большое количество математических моделей и алгоритмов прогнозирования, встроенные механизмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Novo Forecast Enterprise является единым окном в планировании деятельности всех подразделений и звеньев цепочки поставок, позволяет осуществлять сценарное моделирование, связывая операционный и финансовый контур.

Награду CNews AWARDS в номинации «IBP-система года» получил генеральный директор Novo BI Евгений Непейвода

HR-портал года

Награду CNews AWARDS в номинации «HR-портал года» получил совместный проект компаний DNS и «Улей». Корпоративным порталом пользуются 26 тыс. сотрудников компании DNS. Он объединяет социальную сеть, корпоративный университет и возможность обмена кадровыми документами. Портал ежедневно посещают около 60% сотрудников. Период «отрыва» от работы сокращен с 10 до 5 рабочих дней. С 2020 по 2023 г. количество создаваемых учебных материалов внутри дивизионов выросло в 30 раз.

Награду CNews AWARDS в номинации «HR-портал года» получили Мария Зыкова, руководитель направления развития и управления HR-сервисами и корпоративной информационной средой DNS, и Александр Григорян, соучредитель и директор по развитию Digital HR компании «Улей»

Виртуальный двойник общего центра обслуживания: проект года

Награду CNews AWARDS в номинации «Виртуальный двойник общего центра обслуживания: проект года» получил совместный проект ММК и ЦТР «Некст». Проект направлен на создание автоматизированной системы расчета стоимости услуг бухгалтерского и финансового учета, оценку эффективности процессов и выявление потенциала оптимизации внутренних бизнес-процессов. Уникальность проекта заключается в гибридном использовании технологий Task mining и Process mining для создания цифровых двойников процессов, а также в применении математических моделей расчета трудозатрат.

Награду CNews AWARDS в номинации «Виртуальный двойник общего центра обслуживания: проект года» получили Михаил Верисов, директор ЦТР «Некст», Евгений Тарабаев, заместитель директора по коммерции ЦТР «Некст», и Наталья Апалькова, начальник отдела учетного центра ММК

Импортозамещенное ПО для управления рисками и GRC

Награду CNews AWARDS в номинации «Импортозамещенное ПО для управления рисками и GRC» получила компания «Т1 Иннотех». Разработанная ей система «Оазис» — это российское решение для управления задачами и процессами в сфере риск-менеджмента и GRC. Платформа является единой информационной базой для координации работы различных подразделений. Она облегчает сбор и анализ данных по ключевым показателям, что способствует более эффективному взаимодействию и повышает качество принятия решений на основе данных.

Награду CNews AWARDS в номинации «Импортозамещенное ПО для управления рисками и GRC» получили Иван Восканьянц, директор по продукту «Оазис» «Т1 Иннотех», и Варвара Солодилова, руководитель продуктового развития «Оазис» «Т1 Иннотех»

ПАК АСУ ТП: импортозамещение года

Награду CNews AWARDS в номинации «ПАК АСУ ТП: импортозамещение года» получила компания «Т1 Интеграция». ПАК АСУ ТП «Силарон» предназначен для предприятий с непрерывным производством в таких отраслях как: нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, металлургия, химическая и горнодобывающая промышленность. ПАК, разработку которого осуществила «Т1 Интеграция», представляет собой классическую распределенную систему управления с противоаварийной защитой. Это комплексное решение, соответствующее по своим характеристикам продуктам ушедших с российского рынка зарубежных вендоров. Производство устройства будет осуществляться на территории России.

Рост в ИТ-аутсорсинге: компания года

Награду CNews AWARDS в номинации «Рост в ИТ-аутсорсинге: компания года» получила компания «Т1 Сервионика». «Т1 Сервионика» — ведущий российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга для клиентов среднего и крупного бизнеса, холдинговых структур и госсектора. За последний год региональная сеть аутсорсера расширилась от Южного и Северо-Кавказского до Дальневосточного ФО для обеспечения качественного сервиса во всех субъектах РФ. Штат компании вырос до 3700 сотрудников по всей России, из них более 2500 — инженеры. Проектный портфель аутсорсера состоит из более чем 450 контрактов в государственном и финансовом секторах, ритейле, телекоме, промышленности, транспорте и логистике. Компания осуществляет сервис технической поддержки, сопровождения и эксплуатации ИТ инфраструктуры — от ЦОДов до платежных сервисов и эквайринговых платформ. В 2024 г. «Т1 Сервионика» запустила направление по комплексному техническому обслуживанию платежной ИТ-инфраструктуры финансовых учреждений и подразделение 3D-печати и моделирования для замены запчастей ушедших вендоров. В компании также действует сервис офисной печати, центр компетенций и обучения.

Награду CNews AWARDS в номинации «Рост в ИТ-аутсорсинге: компания года» получили Александр Ельцов, генеральный директор «Т1 Сервионика», и Анастасия Акимова, руководитель отдела по работе с партнерами «Т1 Сервионика»

Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года

Награду CNews AWARDS в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года» получила компания NGR Softlab. Функциональность продуктов NGR Softlab выходит за рамки традиционного подхода к обнаружению угроз. В каждый продукт встроены технологии поведенческой аналитики и интеллектуального анализа данных. Они повышают эффективность выявления угроз информационной безопасности, снижают нагрузку на дорогостоящих аналитиков и выводят качество обнаружения угроз на новый уровень. С помощью встроенных ИИ-алгоритмов SIEM-система Alertix отслеживает аномалии в сетевом трафике и пользовательской активности; PAM Infrascope выявляет отклонения в действиях привилегированных пользователей; платформа Dataplan анализирует большие массивы данных, помогая выявлять инсайдерские угрозы, управлять рисками и расследовать инциденты ИБ.

Награду CNews AWARDS в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года» получил Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора и основатель NGR Softlab

ИИ-решение года для торговли и производства

Награду CNews AWARDS в номинации «ИИ-решение года для торговли и производства» получила компания «Сбер Бизнес Софт». Сервис «Сбер Бизнес Софт» по прогнозированию спроса — это решение, которое основано на машинном обучении и нейросетях. Сервис прогнозирует ожидаемый спрос на товары и услуги максимально точно, учитывая все необходимые факторы. Модель учитывает динамику продаж, товарные остатки, информацию об акциях, данные о складах или канал продаж, цены конкурентов, данные о ситуации рынке и продажи партнеров и контрагентов. Благодаря этому точность прогноза повышается до 96%, что позволяет компаниям эффективно управлять продажами и запасами на складе.

Награду CNews AWARDS в номинации «ИИ-решение года для торговли и производства» получил Антон Гордеев, руководитель направления, владелец продукта «ИИ — Прогнозирование спроса» компании «Сбер Бизнес Софт»

Искусственный интеллект в клиентском сервисе: проект года

Награду CNews AWARDS в номинации «Искусственный интеллект в клиентском сервисе: проект года» получила компания «Честный знак» за проект, реализованный на базе ИИ-платформы AutoFAQ . Развитие системы маркировки ведет к росту количества обращений в контактный центр. Для роботизации службы поддержки была внедрена платформа на основе искусственного интеллекта, который понимает обращения клиентов, запускает диалоговые и интеграционные сценарии, предоставляет готовые ответы или генерирует новые. Искусственный интеллект интегрирован с CRM системой. Он классифицирует и категоризирует обращения, а также помогает операторам находить ответы в базе знаний.

Награду CNews AWARDS в номинации «Искусственный интеллект в клиентском сервисе: проект года» получил Илья Грознов, руководитель клиентского сервиса национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак»

Создание и поддержка нормализованного каталога: сервис года

Награду CNews AWARDS в номинации «Создание и поддержка нормализованного каталога: сервис года» получила компания Isource. Разработанное ей решение Element — это сервис, который помогает создать структурированный каталог, формирует единый подход к наименованиям и описанию товаров и автоматизирует процессы их обновления. Сервис позволяет снизить затраты на ведение нормативно-справочной информации (НСИ) на 60%, сократить время закупок и повысить эффективность планирования, а также контролировать складские остатки.

Лидер корпоративного сегмента в области офисного ПО

Награду CNews AWARDS в номинации «Лидер корпоративного сегмента в области офисного ПО» получила компания «Р7-Офис». Созданный ей «Корпоративный сервер 2024» — это профессиональные онлайн и оффлайн инструменты для работы с документами и контентом. В его состав входят редакторы «Р7-Офис», «Р7-Диск», «Р7-Почта», «Р7-Календарь», «Р7-Админ», «Р7-Команда». В ближайшее время появится «Р7-Задачи». «Корпоративный сервер 2024» создает единое пространство для хранения и управления документами организации.

Награду CNews AWARDS в номинации «Лидер корпоративного сегмента в области офисного ПО» получила Любовь Якунина, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Р7-Офис»

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.